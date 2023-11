Gigi Becali, noi declarații despre accidentul rutier: „Eram în mașină, dar nu conduceam eu”. Anterior, afirmase: „Da, eu eram la volan”

„Nu că sunt bine, sunt foarte bine! Da, eu eram la volan. Am intrat într-o depășire, iar cel pe care l-am depășit s-a băgat și el în depășire, fără să se asigure. Ca să-l evit, am tras de volan și am intrat în șanț. Când intri într-o depășire și cel pe care-l depășești intră și el în depășire, se numește unghiul mort. Ca să-l evit, am intrat în șanț”, i-a spus Becali reporterului GSP, la scurt timp după accidentul produs astăzi, 12 noiembrie.

Ulterior, duminică seară, într-o intervenție telefonică la Digi24, Becali afirmă: „Eram în mașină, dar nu conduceam eu”. Întrebat dacă a fost rănit, el răspunde: „Sunt foarte OK, sunt. A intrat în șanț ca să evite pe altul. Simplu, nu e nimica. Nici mașina n-are cine știe ce, e în șanț”.

Autoturismul de lux Rolls Royce pe care-l conducea Becali a fost fotografiat într-un șanț, imaginea fiind distribuită pe Facebook de jurnalistul Narcis Drejan. În fotografie, Gigi Becali e surprins la câțiva metri de mașină, cu mâinile la spate.

Gigi Becali, surprins la locul accidentului. Foto: Facebook / Narcis Drejan

Precizările Poliției

„În jurul orei 11.42, Inspectoratul de Poliție al Județului Ilfov a fost sesizat cu privire la faptul că, pe DNCB, un autoturism a derapat și a intrat într-un șanț. La fața locului s-au deplasat polițiștii în rutieri din Pantelimon, care au constatat că aspectele sesizate se confirmă și că evenimentul rutier s-a produs la km 13 + 500, în zona localității Dobroești”, a precizat Poliția.

IPJ Ilfov a mai transmis că „la fața locului a fost găsit autoturismul în cauză, fără să fie prezentă vreo persoană”, iar din primele verificări și investigații, „a rezultat faptul că persoana care ar fi condus autoturismul se va prezenta la sediul unității de poliție competente, în termenul prevăzut de lege”.

În prezent, potrivit IPJ Ilfov, polițiștii rutieri efectuează activități specifice, pentru stabilirea cu certitudine a situației de fapt și de drept și luarea măsurilor legale care se impun.