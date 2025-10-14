„Arăți grozav. Dar trebuie să te opresc din a mai fuma”, i-a spus Erdoğan, Giorgiei Meloni, provocând râsetele lui Keir Starmer și Emmanuel Macron.

„E imposibil”, a spus președintele francez.

„Știu, știu”, a răspuns Meloni. „Nu vreau să ucid pe cineva”.

Femeia de 48 de ani a dezvăluit recent într-o carte că a început să fumeze din nou după ce renunțase timp de 13 ani.

Things are getting lively over there in Egypt! 😅 pic.twitter.com/H21xauZafa — NEXTA (@nexta_tv) October 13, 2025

Ea a mai spus că obiceiul său de a fuma a ajutat-o să lege relații cu unii lideri străini, inclusiv cu Kais Saied, președintele Tunisiei.

Erdoğan nu a fost singurul lider care i-a făcut complimente lui Meloni pentru aspectul său fizic la summit.

Președintele american, Donald Trump, a făcut remarci care au stârnit reacții la adresa premierului italian Giorgia Meloni, singura femeie prezentă luni la summitul privind Gaza, desfășurat în Egipt.

În timpul discursului său, Donald Trump, în vârstă de 79 de ani și căsătorit de trei ori, a spus despre Meloni că e „frumoasă”, recunoscând totodată că o astfel de afirmație ar putea fi considerată sexistă.

