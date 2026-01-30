Autoritățile britanice propun reguli stricte pentru Google

Autoritățile de reglementare din Marea Britanie au propus schimbări care ar oferi editorilor mai mult control asupra modului în care conținutul lor este utilizat în funcții AI precum „Google AI Overviews” și „AI Mode”. Aceste măsuri vin în contextul creșterii utilizării AI pentru generarea de răspunsuri și accesarea datelor online. Google a reacționat, afirmând că dezvoltă mecanisme prin care site-urile pot decide dacă permit sau nu accesul chatboților AI la conținutul lor.

„Explorăm acum actualizări ale mecanismelor noastre de control pentru a permite site-urilor să opteze în mod specific pentru ieșirea din funcțiile de AI generativ din Search”, a declarat compania pe blogul său oficial.

Avertismentul Google: motorul de căutare „s-ar putea strica”

Business Insider, o publicație online de top, specializată în știri financiare, de afaceri și tehnologie, cu sediul central în New York, notează că această inițiativă reprezintă un pas important pentru Google, care până acum a rezistat cererilor editorilor de a le oferi un control mai mare asupra utilizării conținutului.

Totuși, Google avertizează că aceste modificări stricte pot pune în pericol funcționarea motorului său de căutare, care rămâne principalul generator de profit al companiei.

„Orice noi mecanisme de control trebuie să evite să afecteze Search într-un mod care să ducă la o experiență fragmentată sau confuză pentru utilizatori”, a explicat Google, subliniind că inteligența artificială este integrată în funcționarea motorului de căutare de peste un deceniu. AI joacă un rol esențial în clasificarea rezultatelor și evidențierea linkurilor relevante.

Compania susține că posibilitatea site-urilor de a refuza utilizarea conținutului în funcții AI generative ar putea compromite procesul prin care utilizatorii găsesc rapid informații și site-urile sunt descoperite la scară largă.

AI Overviews, un pericol pentru principiul fundamental al internetului

Editorii acuză că rezumatele generate de AI înlocuiesc conținutul original, reducând traficul către site-uri și subminând principiile fundamentale ale internetului. Google respinge aceste acuzații, argumentând că separarea strictă între căutare și AI ar putea avea efecte nedorite, cum ar fi o experiență mai slabă pentru utilizatori.

Matthew Prince, CEO al Cloudflare, consideră că propunerile britanice sunt „un progres”, dar nu suficient de ambițioase. „Dacă CMA vrea să încurajeze inovația și concurența în AI, cel mai bun lucru pe care îl poate face este să oblige Google să joace după aceleași reguli ca toți ceilalți și să separe scanarea pentru AI de scanarea pentru search”, a afirmat Prince.

Dezbatere publică despre Google, deschisă până pe 25 februarie

Autoritățile britanice (CMA) au lansat propunerea în dezbatere publică și vor decide până la 25 februarie dacă vor înăspri regulile.

Dacă aceste măsuri vor fi implementate fără să afecteze funcționarea Google Search, ele ar putea deveni un model pentru alte țări și pentru viitorul internetului.

Google a depășit pragul istoric de 4 trilioane de dolari

Google (prin compania-mamă Alphabet Inc.) traversează o perioadă istorică în 2026, marcată de cifre financiare record. Alphabet a încheiat anul fiscal 2025 cu venituri totale de aproximativ 385 miliarde USD, o creștere solidă față de cele 350 miliarde USD raportate în 2024.

În ianuarie 2026, Alphabet a depășit pragul istoric de 4.000 miliarde USD (4 trilioane), devenind una dintre cele mai valoroase companii din lume, alături de Nvidia, Microsoft și Apple.

Pe lângă căutările online (Search), divizia Google Cloud a devenit extrem de profitabilă, atingând o rată anuală a veniturilor de peste 50 miliarde USD.

Alphabet are aproximativ 190.000 de angajați la nivel global (conform datelor de la finalul lui 2025).

