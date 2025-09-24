Zborul se deplasa spre baza aeriană Siauliai din Lituania, parte a misiunii NATO de poliție aeriană. La bord se aflau, pe lângă ministrul Robles, rude ale militarilor spanioli detașați la bază și jurnaliști.

La sosirea în Lituania, Robles a susținut o conferință de presă alături de omologul său lituanian, Dovilė Šakalienė. Ministrul spaniol a declarat: „Sub nicio formă nu vor încălca voința Spaniei sau a oricăreia dintre țările alianței atlantice de a continua să lucreze pentru pace și să coexiste în pace”. Ea a subliniat importanța libertății de mișcare în spațiul aerian european.

Šakalienė a menționat că astfel de incidente nu sunt izolate: „Trebuie să fim conștienți că amenințarea este reală”. Ea a adăugat că multe aeronave civile se confruntă cu atacuri de bruiaj similare de câteva săptămâni.

În ultimul an, țările nordice și baltice au raportat frecvent interferențe electronice atribuite Rusiei. Aceste perturbări afectează comunicațiile cu avioane, nave și drone.

Oficialii din țările baltice susțin că intensitatea interferențelor a crescut, cauzând probleme de navigație chiar și departe de granițele Rusiei. Moscova afirmă că aceste acțiuni sunt defensive, menite să protejeze infrastructura militară de atacuri cu drone.

Recent, un zbor la bordul căruia se afla președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a întâmpinat probleme similare deasupra Bulgariei. Comisia Europeană a declarat că avionul a pierdut semnalul GPS prin satelit, într-o presupusă operațiune rusească.

Prim-ministrul bulgar Rosen Jelyazkov a solicitat o investigație amănunțită a incidentului. Deși avionul a aterizat în siguranță pe aeroportul din Plovdiv, evenimentul a ridicat întrebări serioase privind securitatea zborurilor în regiune.

