Motivația din spatele proiectului

Acest concept unic maximizează utilizarea spațiului de pe acoperiș. Pe partea sudică, Mihai a instalat panouri solare, în timp ce pe partea nordică a amenajat o grădină de legume.

Ceea ce face acest proiect cu adevărat remarcabil este faptul că acoperișul are un singur strat, fără țiglă sub panourile solare sau sub ghivecele plantelor.

„Motivul pentru care am inițiat acest proiect este faptul că acoperișurile au suprafețe mari, dar care sunt folosite doar într-un singur scop: de a proteja casa de ploaie și zăpadă. Ar trebui să avem mai multe beneficii de pe urma acestor suprafețe mari! De exemplu am putea obține energie electrică și hrană de pe aceste suprafețe!”, a explicat bărbatul pentru Ziarul Unirea.

O altă motivație a fost eficientizarea utilizării materialelor. De obicei, panourile solare sunt montate peste țiglă, creând două straturi.

Mihai consideră acest lucru o risipă, argumentând că panourile solare sunt suficient de rezistente pentru a proteja casa, eliminând necesitatea țiglei.

Cum a fost construit acoperișul grădină

Clădirea pe care a fost construit acoperișul are o amprentă la sol de 15x7m. Pe partea nordică, panourile solare acoperă o lățime de 6,5m. Grădina suspendată de pe partea sudică are o lățime de 1,3m și o lungime de 4,5m. Restul acoperișului este acoperit cu țiglă de tablă.

Structura acoperișului este predominant din fier, Mihai alegând să evite lemnul pe cât posibil. Totuși, a folosit lemn pentru lațele de sub țiglă, pentru suportul jgheaburilor cu plante și pe partea frontală.

Panourile solare sunt amplasate între profile T40, cu prinderea făcută din interiorul podului. Mihai a lăsat un spațiu de 3-4mm între profile și panouri, umplut cu silicon pentru etanșeizare.

Grădina suspendată: o inovație în cultivarea urbană

Legumele sunt crescute în jgheaburi rectangulare din tablă, special proiectate pentru a se îmbina perfect la unghiul acoperișului de 38 de grade. Jgheaburile sunt amplasate pe suporți din lemn tăiați în trepte.

În prezent, Mihai cultivă roșii, ardei și gogoșari, care au dat deja roade. A experimentat și cu salată, spanac și grâu, cu rezultate variate.

Implementarea proiectului a durat doi ani și a necesitat multiple iterații de design. Mihai a avut nevoie de ajutorul prietenilor și de o varietate de unelte și mașini pentru a realiza construcția.

Instalația electrică solară din casă a fost realizată personal de Mihai, folosind echipamente Victron. În prezent, sistemul funcționează autonom, cu baterii Pylontech, dar există planuri pentru conectarea la rețeaua electrică în viitor.

Mihai intenționează să extindă conceptul la întregul acoperiș, în funcție de rezultatele testelor actuale. Acest proiect demonstrează potențialul imens al acoperișurilor multifuncționale în mediul urban, combinând producția de energie cu agricultura urbană.

