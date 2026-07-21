Oamenii legii i-au găsit pe cei doi soți într-o casă din Caransebeș

Cei doi soți vor fi prezentați instanței pentru confirmarea mandatului european de arestare, urmând să fie trimiși în Germania pentru continuarea anchetei.

Gradu și Ileana Cârpaci – o familie din Timișoara stabilită în Germania – sunt acuzați că au transformat un român în sclav și, sub amenințarea că îi sunt omorâți părinții din România, l-au obligat să doneze un rinichi.

Potrivit procurorilor germani, în casa din München a familiei Cârpaci, Ileana și Gradu i-au amenajat victimei o locuință, făcând-o total dependentă de ei.

Practic, susțin anchetatorii, victima a fost lăsată fără pașaport și carte de identitate și a fost obligată să presteze munci în beneficiul familiei Cârpaci, dar și să semneze contracte de vânzare-cumpărare a unor mașini.

Autoritățile germane susțin că, sub amenințarea uciderii părinților din România, victima a fost constrânsă să accepte să îi doneze lui Gradu Cârpaci un rinichi. Transplantul de rinichi a avut loc în iunie 2022, la Spitalul Universitar Freiburg am Breisgau.

La spital, cu ocazia transplantului, victima a declarat, în mod fals, că este nepotul lui Gradu Cârpaci.

Gradu Cârpaci, proprietat al „Peleșului” din Timișoara

Perchezițiile inițiale organizate la o vilă din centrul Timișoarei deținută de Gradu Cârpaci au scos la iveală că imobilul are pereții interiori placați cu sculpturi din lemn, pe modelul Castelului Peleș.

Spre exemplu, în holul mare al vilei din Timișoara, între vitralii, se regăsește o copie după o pânză cu regina Elisabeta, semnată de pictorul francez Jean-Jules-Antoine Lecomte du Nouÿ. Originalul se găsește în sala de concerte a Castelului Peleș. „Lustrele sunt din cristal de Boemia”, a mai explicat expertul care a analizat fotografiile cu interiorul casei lui Gradu Cârpaci.

Libertatea a descoperit că „Peleșul” din centrul Timișoarei este deținut în acte de Maria Novacoviciu, o femeie de 70 de ani, cu domiciliul în comuna Tomnatic, județul Timiș. Libertatea a căutat-o pe Maria Novacoviciu la Tomnatic și a descoperit că în casa sărăcăcioasă în care femeia își are formal domiciliul locuiește un nepot. Bărbatul spune că mătușa sa este plecată de mulți ani în Germania, dar exclude posibilitatea ca femeia să aibă sute de mii sau milioane de euro.