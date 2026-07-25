Ce modele BMW sunt afectate

Constructorul german BMW a lansat o amplă campanie de rechemare în service care vizează 744.234 de automobile din întreaga lume. În Germania sunt afectate aproximativ 42.300 de vehicule, iar proprietarii sunt îndemnați să se prezinte în service pentru verificări și înlocuirea piesei defecte.

Campania de rechemare este înregistrată la Autoritatea Federală pentru Transport Rutier din Germania (Kraftfahrt-Bundesamt – KBA) cu numărul de referință 16790R.

Rechemarea vizează mai multe game de modele BMW, printre care Seria 2, Seria 3, Seria 4, Seria 5, Seria 6 și Seria 7. De asemenea, sunt incluse modelele SUV X3, X4, X5, X6 și X7, roadsterul Z4 și automobilul electric BMW i3. Sunt vizate anumite vehicule fabricate în perioada 31 iulie 2020 – 26 februarie 2026.

BMW precizează că nu toate automobilele din aceste game sunt afectate. Eligibilitatea depinde de versiunea exactă, data fabricației și numărul individual de identificare al vehiculului.

Defecțiunea poate provoca un incendiu

Potrivit KBA, problema este legată de demarorul motorului. Din cauza uzurii, în releul demarorului se pot forma depuneri care cresc rezistența electrică. În aceste condiții, componenta se poate supraîncălzi, iar în cel mai grav caz poate produce un scurtcircuit și incendierea vehiculului.

Releul demarorului are rolul de a transmite un curent electric puternic de la baterie către demaror în momentul pornirii motorului. Dacă nu funcționează corespunzător, acesta se poate încălzi excesiv.

Până în prezent, Autoritatea Federală pentru Transport Rutier din Germania a precizat că nu au fost raportate pagube materiale sau victime în legătură cu această campanie de rechemare.

BMW va înlocui demarorul

Vehiculele afectate trebuie duse într-un service autorizat BMW, unde demarorul va fi înlocuit. Constructorul nu a comunicat deocamdată durata intervenției. Codurile interne ale campaniei de rechemare sunt 0012790600, 0012780600 și 0012770600.

Autoritățile recomandă proprietarilor să nu ignore notificările privind rechemările în service. În cazul campaniilor de siguranță monitorizate de autorități, un vehicul poate fi chiar retras din circulație dacă proprietarul refuză în mod repetat efectuarea reparației.

Cum pot verifica proprietarii dacă mașina este afectată

BMW va informa, în mod obișnuit, proprietarii vehiculelor vizate prin notificări scrise. Cei care dețin o mașină second-hand sau nu doresc să aștepte notificarea pot verifica singuri dacă mașina lor este inclusă în campania de rechemare.

Pentru verificare este necesar numărul de identificare al vehiculului (VIN/FIN), format din 17 caractere, care se găsește în certificatul de înmatriculare și pe pagina dedicată rechemărilor BMW.

Numărul rechemărilor auto este în creștere

Potrivit ADAC, cel mai mare club auto din Germania și din Europa, în anul 2025 au fost înregistrate 532 de campanii de rechemare, față de 185 în 2010.

În 2024, aproximativ 2,84 milioane de vehicule au fost chemate în service pentru verificarea sau remedierea unor defecțiuni, cu 48% mai multe decât în anul precedent. ADAC explică această creștere prin complexitatea tot mai mare a vehiculelor moderne, numărul ridicat de componente electronice și extinderea gamei de modele produse de constructori.

Anul trecut, BMW a rechemat în service peste 145.000 de maşini în Statele Unite, după ce Administraţia Naţională pentru Siguranţa Traficului (NHTSA) a avertizat că supraîncălzirea demarorului ar putea creşte riscul de incendiu. Atunci, modelele afectate au fost BMW 340I, X6, 840I, 740LI, X7 și X5.

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