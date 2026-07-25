Franța evacuează complet peninsula Cap Ferret de pe coasta Atlanticului

În sud-vestul Franței, autoritățile au ordonat evacuarea „sat cu sat” a peninsulei Cap Ferret, amenințată de un incendiu „intens și imprevizibil” care a mistuit deja peste 19.000 de hectare de pădure, potrivit The Guardian. Prefectura Gironde a anunțat că peste 110.000 de persoane au fost evacuate în doar două zile, inclusiv mii de turiști cazați în campinguri și case de vacanță.

J'ai jamais vu ça, on a dû évacuer d'Ares cette nuit, on voyait les flammes à Lège Cap Ferret #france #gironde #incendie pic.twitter.com/2S154UVSjX — SCOOPONE (@Scoopone1) July 25, 2026

Zeci de bărci au preluat vineri, 24 iulie, sute de oameni de pe pontoanele peninsulei Cap Ferret, în timp ce flăcările riscau să izoleze singurul drum de acces.

„Am văzut multe incendii, dar niciodată unul atât de intens. Totul este ars. Este ca și cum ai pierde un copil”, a declarat Jean Mazodier, un localnic în vârstă de 86 de ani, care este proprietarul a 150 de hectare de pădure.

🚨🇫🇷🔥 FLASH | Ambiance apolacyptique à Lège-Cap-Ferret, en Gironde où des incendies sont toujours en cours. (@CLPRESSFR)pic.twitter.com/14S15YsPjN — AlertesInfos (@AlertesInfos) July 24, 2026

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a activat mecanismul de protecție civilă al Uniunii Europene pentru a solicita ajutor internațional.

„Vom putea conta în curând pe sprijinul a două avioane croate, două avioane portugheze, precum și două elicoptere grele din Cehia și Slovacia”, a declarat Macron.

❗️ [ 🇫🇷 FRANCE ]



🔸 La faune sauvage est l'une des premières victimes des incendies qui ravagent le territoire. Dans l'incendie de Lège-Cap-Ferret, au nord du bassin dArcachon, cette biche a échappé in extremis au brasier avant d'être immédiatement arrosée par les pompiers.



📷… pic.twitter.com/JdBO5BKiKy — Little Think Tank (@L_ThinkTank) July 24, 2026

Ministrul de Interne al Franței, Laurent Nuñez, a confirmat că 32 de incendii sunt active în toată țara, iar 50.000 de hectare au fost deja mistuite pe parcursul acestui an – aproape de patru ori mai mult decât în aceeași perioadă din 2025. În regiunea Landes, un alt incendiu izbucnit în apropierea stațiunii Biscarrosse a ars deja peste 2.500 de hectare și a forțat evacuarea a aproximativ 31.000 de persoane.

Spania este în stare de urgență

Guvernul spaniol a declarat joi seara stare de urgență națională, pentru a putea coordona mai bine gestionarea incendiilor care amenință regiunile din jurul Madridului și provincia vecină Ávila. Mai mult de 63.000 de persoane au fost evacuate sau obligate să rămână în casele lor, pe măsură ce două incendii majore s-au unit, iar un al treilea risca să se alăture acestora.

🔥Imágenes del incendio en Chapinería y Robledo de Chavela (Madrid)🔥



La prioridad absoluta es la seguridad de las personas.



Mientras continúan las evacuaciones y confinamientos, más de 650 guardias civiles trabajan sobre el terreno para proteger a la población.



La situación… pic.twitter.com/4YL2De2pqe — Guardia Civil (@guardiacivil) July 24, 2026

„Sunt cele mai grave incendii de vegetație din istoria regiunii noastre.” a declarat liderul regional Isabel Díaz Ayuso, potrivit The Guardian, referindu-se la „o furtună perfectă de temperaturi extrem de ridicate și vânturi necruțătoare”.

Ministrul Mediului din Madrid, Carlos Novillo, a subliniat vineri seara gravitatea momentului: „Focul a ajuns la un punct critic și este dincolo de capacitatea noastră de a-l stinge”. El a mai spus că prioritatea este „protejarea oamenilor și acordarea de ajutor celor evacuați”.

❌️No queremos ver estas imágenes desde nuestro helicóptero



🙏🏻Por favor, extrema las precauciones para prevenir los incendios forestales



🚬🔥Los descuidos arrasan nuestros bosques y ponen vidas en peligro pic.twitter.com/0kNa4NJfuZ — Policía Nacional (@policia) July 24, 2026

Premierul Pedro Sánchez a convocat o ședință de urgență vineri dimineața la Palatul Moncloa, anunțând că „toate resursele disponibile” au fost mobilizate pentru a face față crizei. Sánchez a mulțumit serviciilor de urgență care luptă „zi și noapte” împotriva flăcărilor și a anunțat că va vizita sâmbătă zonele afectate.

🔥🚨 Incendio forestal en Cerro Muriano (Córdoba) 🔥🚨



Fuego originado en un camión de paja.



La carretera N-432 permanece abierta con paso alternativo, al tener cortado un carril, registrando retenciones normales de tráfico; mientras que la carretera N-432a está cortada por… pic.twitter.com/rQzrOBjs3W — Guardia Civil (@guardiacivil) July 24, 2026

Impactul schimbărilor climatice

Oamenii de știință avertizează că încălzirea globală intensifică frecvența și gravitatea fenomenelor meteorologice extreme, inclusiv a incendiilor de vegetație. Europa se încălzește de aproximativ două ori mai repede decât media globală, fenomen care contribuie la uscarea solului și a căilor navigabile, alimentând astfel incendiile și provocând mii de decese suplimentare.

Conform datelor publicate vineri de Ministerul Mediului din Spania, în 2026 s-au înregistrat deja 29 de incendii majore, comparativ cu o medie anuală de doar nouă incendii între ianuarie și sfârșitul lunii iulie, în ultimul deceniu.

Până acum, flăcările au mistuit aproximativ 114.796 de hectare, față de 25.133 de hectare în aceeași perioadă din 2025.

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