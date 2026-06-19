Aceasta este prima etapă majoră din campania de promovare a jocului înainte de lansarea oficială, programată pentru 19 noiembrie 2026.

Deși un nou trailer nu a fost încă dezvăluit, Rockstar a prezentat coperta oficială a jocului. În stilul clasic al seriei GTA, aceasta include imagini stilizate cu personaje, arme, vehicule și animale care vor apărea în noua versiune a orașului Vice City.

Anunțul despre precomenzi sugerează că Rockstar își respectă planul pentru lansarea din noiembrie.

Deși lansările anterioare ale companiei au fost amânate cu aproximativ șase luni înainte de data planificată, acum ne aflăm în afara acelei ferestre temporale, ceea ce indică o probabilitate mare ca GTA VI să fie disponibil pe PlayStation 5 și Xbox Series X/S la timp.

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