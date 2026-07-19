Situația a avut loc la capăt de linie

Potrivit unui purtător de cuvânt al companiei de transport Verkehrsbetriebe Zürichsee und Oberland (VZO), această situație a avut loc în urmă cu aproximativ o săptămână și jumătate, la capăt de linie, în timpul unei pauze planificate, relatează cotidianul elvețian Blick, parte a grupului Ringier Media International.

„Incidentul nu a avut niciun impact asupra punctualității sau funcționării serviciului de transport. Nimeni nu a fost în pericol, iar autobuzul nu a avut întârzieri”, a declarat acesta.

Compania intenționează să discute intern situația cu angajatul

Deși respectă libertatea religioasă a angajaților, compania subliniază că prioritare sunt siguranța și operarea fără întreruperi a transportului public. De asemenea, compania intenționează să discute intern situația cu angajatul.

„Ne așteptăm ca, în timpul programului de lucru, sarcinile de serviciu să fie pe primul plan”, a adăugat reprezentantul VZO.

Tensiunile privind simbolurile religioase au fost în prim-plan și în 2025, într-o școală din Eschenbach, cantonul Saint Gallen. O învățătoare care purta hijab a stârnit nemulțumirea părinților, îngrijorați că prezența acesteia ar putea afecta neutralitatea educației oferite copiilor lor.

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