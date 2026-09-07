Greșeala pe care o fac mulți șoferi la semafor și care poate afecta motorul mașinii

Fără să își dea seama, numeroși șoferi fac o greșeală frecventă atunci când stau la semafor. Gestul grăbește uzarea autoturismului și poate duce în timp la costuri de reparație de ordinul miilor de euro.

Care este cea mai frecventă greșeală pe care o fac șoferii la semafor

Oprirea la semafor pare, la prima vedere, cel mai simplu moment din timpul deplasării cu mașina. Pentru mulți conducători auto, aceste zeci de secunde de așteptare reprezintă o scurtă pauză în care relaxarea preia controlul.

Totuși, reflexele involuntare și anumite obiceiuri greșite la volan pot provoca avarii mecanice severe. Cea mai răspândită greșeală constă în menținerea pedalei de ambreiaj apăsate și păstrarea mașinii într-o treaptă de viteză pe întreaga durată a culorii roșii a semaforului.

Deși această practică este adoptată din dorința de a pleca mai rapid de pe loc la schimbarea semnalului luminos, efectele asupra componentelor mecanice sunt extrem de nocive.

Ce se întâmplă cu motorul dacă ții ambreiajul apăsat prea mult timp

Sistemul de ambreiaj este proiectat să funcționeze doar pentru intervale scurte de timp, strict necesare schimbării treptelor de viteză. În momentul în care pedala este menținută apăsată la semafor, rulmentul de presiune este supus unei solicitări continue și unei presiuni mecanice ridicate.

Această presiune neîntreruptă provoacă o frecare excesivă și o supraîncălzire a pieselor. Cu timpul, rulmentul de presiune se uzează prematur, iar degradarea lui afectează întregul kit de ambreiaj. Înlocuirea acestei componente necesită manoperă complexă, deoarece implică demontarea cutiei de viteze, generând cheltuieli substanțiale care ar fi putut fi evitate printr-o conduită corectă.

Mecanicii le recomandă șoferilor să scoată mașina din viteză la semafor

Comportamentul recomandat de experții auto este simplu: la oprirea la semafor, mașina trebuie scoasă din viteză și trecută în punctul mort (neutru), iar pedala de ambreiaj trebuie eliberată complet. Această manevră elimiă tensiunea din sistem și prelungește durata de viață a ansamblului transmisiei, relaptează portalul de știri Motor.elpais.com.

De ce mecanicii nu recomandă să conducem cu o mână pe schimbător

O altă deprindere greșită, des întâlnită atât în timpul mersului, cât și la opririle la semafor, este menținerea mâinii pe maneta schimbătorului de viteze. Deși pare un gest inofensiv, greutatea brațului exercită o presiune constantă asupra furcilor de selectare din interiorul cutiei de viteze.

Această forță continuă împinge componentele interne unele în altele, generând o frecare nedorită și accelerând uzura elementelor metalice. În timp, apar jocuri în mecanismul de selectare, iar schimbarea treptelor de viteză devine tot mai dificilă și mai puțin precisă.