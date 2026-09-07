Producătorul, care deține unități importante în centrul Angliei, a declarat că își propune să realizeze economii de 1,7 miliarde de lire sterline, reducând pragul de rentabilitate la 300.000 de vehicule.

Compania are aproximativ 30.000 de angajați în Marea Britanie, dintr-un total de aproximativ 40.000 la nivel global.

Accent pe electrificare

Deținută de grupul indian Tata, compania a confirmat reducerile de personal în timp ce ministrul Finanțelor, John Healey, ținea un discurs în orașul Coventry axat pe stimularea creșterii economice.

Producătorul auto a anunțat că va lansa cinci produse noi în următoarele 12 luni și că aceste schimbări vor susține investiții de 15–18 miliarde de lire sterline în următorii cinci ani în electrificare, tehnologii digitale, producție avansată și îmbunătățirea experienței clienților.

Ministrul Afacerilor, Jonathan Reynolds, a declarat duminică faptul că se va întâlni cu directorul executiv PB Balaji în această săptămână, pentru a discuta despre reducerile de personal planificate, în urma relatărilor din presă privind aceste planuri.

Invazia chineză

Producătorii auto europeni sunt afectați de scăderea cererii, cuplată cu faptul că în ultimii ani o pleiadă de constructori chinezi s-au lansat în Europa, inclusiv în Marea Britanie.

Mărci precum BYD, Chery, Geely, Omoda, Jaecoo sau MG au vânzări în creștere în ultimii ani, datorită prețurilor mai mici cu care vin, sub concurența locală.

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