Imagini cu fetița Elenei Udrea în prima zi de școală. Mama ei a filmat un moment emoționant. „Îmi dau lacrimile”

Din nou, prima zi de școală! Din nou un alt început, cu emoții și bucurie! A trecut doar o vară și totusi copiii au crescut atât de mult! Aud numele Evei strigat din catalog și îmi dau lacrimile. Momentul acesta va fi de atât de puține ori… încă doi ani și merge deja la gimnaziu.

Azi dimineață am ținut să o îmbrac eu, poate la anul, în doi ani, nu mă va mai lăsa să fac asta.

Ce frumos și ce dureros este să fii mamă!

Draga mea Eva, îți urez ție și urez tuturor copiilor, să aveți un an de școală cu reușite mari și mici, în care să aflați lucruri noi și importante, să adunați experiențe cu care să deveniți mai buni și mai puternici, să trăiți sentimente și emoții care să vă umple sufletul și să vă formeze caracterul, frumos și temeinic! Și, până când robotii îi vor înlocui, să vă iubiți și să vă respectați profesorii!

Elena Udrea a fost eliberată din închisoare anul trecut

Anul trecut, pe 17 iulie, Elena Udrea a fost eliberată din închisoare, iar de atunci, fostul politician a petrecut timp doar alături de familia ei. La un an distanță, Elena a postat imagini în care apare alături de fiica ei, Eva Maria, în vârstă acum de 8 ani.

Eliberată din închisoare în anul 2025, după ce a executat puțin peste trei ani din pedeapsa de șase ani pe care o primise, Elena Udrea și-a revăzut fiica, pe Eva. Iar acum, la aproximativ un an, fosta politiciană a vorbit cu jurnaliștii de la SpyNews despre perioada petrecută în spatele gratiilor. „Eva mult timp nu a pomenit de faptul că eu am fost plecată, nu voia să se gândească la asta.

Prima dată când m-au luat de lângă Eva, avea 10 zile, abia se născuse. Am născut prematur, era un copil care încă stătea la aparate. Abia ajunsesem acasă și m-au luat de lângă ea. Poate atunci a contat mai mult, pentru că, fiind un bebeluș de 10 zile, avea nevoie de mamă”, a spus Elena Udrea, potrivit sursei citate.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE