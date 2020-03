De Mirela Petre,

Discuția online va fi transmisă prin live streaming pe pagina de Facebook Fridays For Future și pe canalul de YouTube al organizației începând cu ora 16.00 (ora României). După încheierea transmisiunii, o înregistrare va fi disponibilă pe cele două canale.



Prima sesiune a întâlnirilor online, numite Talks For Future, îi are ca invitați pe Naomi Klein, jurnalistă specializată în probleme de mediu și sisteme economice, și pe Diarmid Campbell-Lendrum, cercetător la Organizația Mondială a Sănătății și coordonatorul unei echipe care se ocupă de sănătate în cadrul organizației. Discuția va fi moderată de Greta Thunberg și de activista Ariadne Papatheodorou.



Dintre cărțile publicate de Naomi Klein despre mediu și sisteme economice, This Changes Everything. Capitalism vs The Climate (Asta schimbă totul. Capitalism vs Mediu) și The Shock Doctrine: The Rise of Disaster Capitalism (Doctrina șocului. Nașterea capitalismului dezastrelor) sunt cele mai cunoscute și apreciate. Ambele au fost traduse în limba română la Editura Vellant.



Mișcarea Fridays For Future a început în 2018, când Greta Thunberg, pe atunci în vârstă de 15 ani, a început să protesteze față de lipsa măsurilor pentru protejarea mediului. Discuțiile online lansate azi fac parte din răspunsul organizației la pandemia COVID-19, în încercarea de a identifica soluții.



La Editura Seneca a fost tradusă recent cea mai nouă carte a Gretei Thunberg, numită Nimeni nu e prea mic să facă diferența.

