„Românii din Blanc-Mesnil au fost văzuți foarte prost în trecut, dar acum situația s-a schimbat”

Grigore Moiș a vorbit pentru Libertatea despre motivele ce l-au determinat să candideze în 2020 pentru a fi ales consilier local, despre activitatea sa, dar și despre românii din Blanc-Mesnil.

Grigore Mois consilier local în Franța. Foto: Alexis Lepanot

„Sunt stabilit ca proprietar la Blanc-Mesnil din 2002 și ca locatar din 2000. După 15 ani de construcții ca șef de antrerpriza și muncitor, experiența acumulată mi-a permis oarecum să încetinesc ritmul de muncă. Înainte lucram în medie 12-15 ore pe zi, dar am redus acest program și am decis să candidez pentru a fi consilier local cu scopul de a susține comunitatea românească, văzând cum este abordat subiectul de francezi atunci când se era vorba de români comparativ cu alte nații. Nu primesc vreo indemnizație de la Primărie”, a declarat Grigore Moiș pentru Libertatea.

Orașul Blanc-Mesnil, aflat la doar 12,6 kilometri de centrul Parisului, are aproximativ 60.000 de locuitori. Iar peste 4.000 dintre aceștia sunt români. „În Blanc-Mesnil avem cea mai mare comunitate de români din Franța”, spune Grigore Moiș. La ora actuală, peste 500.000 de români trăiesc în Franța, iar peste 100.000 dintre aceștia locuiesc în zona Parisului.

Orașul Blanc-Mesnil, văzut din dronă. Foto: Facebook

Trebuie spus că Grigore Moiș s-a implicat în viața comunității de români din Blanc-Mesnil încă din 2017, cu trei ani înainte de a fi ales în Consiliul Local.

În urmă cu opt ani, acesta a creat Asociația Graiul Oșenesc și a început să se implice în numeroase activități și inițiative de care românii aveau mare nevoie.

Printre cele mai importante reușite ale lui Grigore Moiș se numără organizarea Festivalului Sâmbra Oilor (cel mai renumit și vechi festival din zona Oașului și a Maramureșului) și la Blanc-Mesnil, Ziua Românilor din Blanc-Mesnil și crearea grupului de dans Graiul Oșenesc.

Grație lui Grigore Moiș, s-a creat o colaborare foarte strânsă cu Ambasada României la Paris, dar și cu Consulatul României din capitala Franței.

Mai trebuie precizat că senatorul francez Thierry Meignen, fost primar la Blanc-Mesnil în perioada 2014-2021, este unul dintre cei mai mari susținători ai comunității românești.

Însă lucrurile nu au fost mereu pozitive. În urmă cu mai mulți ani existau percepții negative ale francezilor față de români.

„Românii din Blanc-Mesnil au fost văzuți foarte foarte prost în trecut. Dar de când am ajuns consilier situația s-a schimbat radical. Lucrez personal foarte mult la acest subiect și pe plan local și în vecinătăți, în alte comune”, povestește românul ajuns consilier local în Franța.

Românii de succes din Franța sunt numeroși

În acest an, grație implicării lui Grigore Moiș, a mai fost înregistrată o reușită, înfrățirea dintre Blanc-Mesnil și orașul Negrești Oaș, pentru că cea mai mare comunitate de români din localitatea franceză provine chiar din acea zonă.

De la finalul anului 2021, românii din Le Blanc-Mesnil au un spațiu de întâlniri pus la dispoziție de către Primăria orașului din apropierea Parisului. Inițiativa îi aparține fostului primar Thierry Meignen, în prezent senator de Seine-Saint-Denis, la solicitarea comunității, reprezentată de consilierul local Grigore Moiș. Convenția a fost semnată de actualul primar, Jean-Philippe Ranquet și de preotul Emilian Marinescu. Spațiul poate fi folosit inclusiv pentru activități culturale de către cele câteva mii de români din Le Blanc-Mesnil.

Grigore Mois consilier local în Franța, în port tradițional din Maramureș. Foto: arhiva personală

„Sunt mulți români de succes aici, dar este un succes bazat pe foarte multă muncă. Și eu am muncit foarte mult și am decis să reduc acest ritm extrem de mare pentru a putea face și altceva în paralel, aveam nevoie mental de asta. Viața este prea scurtă”, adaugă Grigore Moiș.

Românul ales consilier local la Blanc-Mesnil are în continuare multe planuri pentru comunitate, unul dintre acestea fiind construirea unei biserici, terenul fiind deja achiziționat.

Consiliul Local din Blanc-Mesnil se reunește cel puțin o dată pe trimestru și toate ședințele sunt publice. Orice persoană poate asista la ședințe, cu condiția să nu tulbure dezbaterile.

