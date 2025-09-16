Decizia finală privind această investiție a fost luată luna trecută, iar firma chineză a început deja procedurile pentru obținerea autorizațiilor necesare.

Noua fabrică deschisă de chinezi în România, la Oradea

Proiectul este confidențial însă la cererea companiei, până la obținerea tuturor avizelor.

Întrucât valoarea investiției depășește două milioane de euro și provine dintr-o țară din afara UE, proiectul trebuie aprobat de Comisia pentru examinarea investițiilor străine directe (CEISD).

Parcul Industrial Tileagd din Oradea ar putea fi locația aleasă pentru noua unitate de producție, având în prezent mai multe parcele disponibile.

Conform unor autorități locale, compania chineză a luat în considerare și Ungaria pentru această investiție.

Grupul chinez are și alte proiecte în România

Grupul chinez este considerat lider mondial în producția de izolații pentru linii de înaltă tensiune, acoperind 90% din cererea globală, conform mai multor aleși locali.

Pinggao Electric Group, parte a China Electric Equipment Group Co., Ltd., este una dintre cele mai importante companii chineze în acest domeniu. Înființată în 1970, Pinggao este specializată în echipamente de înaltă tensiune.

Recomandări Cum a băgat programul „Masa sănătoasă” în spital un copil de grădiniță la Șag, Timiș. Politicienii locali, implicați în programul guvernamental, încearcă să minimalizeze gravitatea situației

Recent, Pinggao Group International Engineering Co., Ltd. a finalizat o centrală fotovoltaică de 31,82 de megawați în comuna Ștefan cel Mare, județul Călărași.

Proiectul, construit în aproximativ 10 luni, va funcționa timp de 25 de ani, producând anual 42 de milioane de kilowați-oră de electricitate și reducând emisiile de CO2 cu 20.000 de tone.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE