Această constatare ar putea fi legată de o rezistență mai mare la anumite boli grave. Statisticile arată că persoanele cu grupa de sânge 0 (I) prezintă, în medie, un risc mai scăzut de a suferi de accident vascular cerebral sau infarct miocardic, precum și de alte boli cardiovasculare.

De asemenea, incidența cancerului pancreatic și de stomac este mai redusă în cazul acestora.

„Caracteristicile unice ale compoziției sângelui la persoanele cu grupa 0 (I) par să le ofere un avantaj natural împotriva formării cheagurilor de sânge”, subliniază cercetătorii.

Având în vedere că infarctul și accidentul vascular cerebral sunt adesea cauzate de tromboze, acest aspect ar putea avea un efect protector semnificativ.

Un studiu publicat în jurnalul de specialitate PLOS Genetics a analizat datele genetice a aproximativ 800 de persoane cu vârsta de peste 100 de ani și a 5.400 de persoane care au atins vârsta de 90 de ani.

Rezultatele au indicat că variațiile din patru gene-cheie, inclusiv una asociată cu grupa de sânge, influențează ritmul de îmbătrânire a organismului.

În plus, alte cercetări sugerează că persoanele care trăiesc peste un secol prezintă mai puține gene ce cresc riscul de boli cronice, ceea ce explică de ce aceștia suferă mai rar de afecțiuni grave comparativ cu cei cu o durată de viață mai scurtă.

Totuși, longevitatea nu depinde exclusiv de genetică. Specialiștii sunt de părere că menținerea sănătății fizice și a unui stil de viață echilibrat joacă, de asemenea, un rol esențial.

„Există mecanisme de protecție împotriva îmbătrânirii pe care știința abia începe să le descopere”, au concluzionat oamenii de știință.

