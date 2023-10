GSP: Cui a mai dat Patrick Mouratoglou praful care a distrus cariera Simonei Halep și care a fost produs la un preț de 1 dolar cutia? 

Gazeta Sporturilor publică vineri, 13 octombrie, un nou articol dedicat cazului de dopaj al Simonei Halep. Până acum, ziarul a aflat cum se numește suplimentul ingerat de Simona Halep la US Open și cine l-a fabricat: firma canadiană Quantum Nutrition. GSP l-a trimis pe reporterul special Costin Ștucan în Toronto. Ziaristul a descoperit cât de nepregătită era firma, care s-a și baricadat, la propriu, când a fost găsită.

Foto: GSP

Nici fabrica invocată în tribunalul sportiv nu mai există. Aceasta a intrat în faliment chiar imediat după ce Halep a fost anunțată oficial că s-a dopat.

Iar ziarul canadian The Globe and Mail a dus mai departe informațiile găsite de jurnaliștii români pentru public. Patronul firmei care a produs colagenul contaminat a mărturisit că mai mulți sportivi au folosit la US Open același produs.

GSP se întreabă astăzi „Când dumneavoastră, cititorii, veți deveni cu toții betting conversions, adică veți fi convertiți în pariori, cine va mai da frisoane mai-marilor din lumea tenisului mondial? Pe cine veți mai trimite la capătul lumii, ca să caute acul în carul cu fân?”.

În loc de știri reale, impulsuri pentru ca să parieze cititorii

Ziarul de sport se referă la apelul făcut de cei 95 de jurnaliști de la GSP și Libertatea săptămâna trecută pentru a fi lăsați să lucreze independent. Iar independent înseamnă fără intervenția comercialului în editorial.

În ultima vreme, spune GSP, puterea jocurilor de noroc a devenit foarte mare. Atât de mare, încât li se creează site-uri și un conținut mascat în jurnalism, dar care transmite, de fapt, impulsuri către oameni pentru a paria. Impulsuri mascate în articole și știri sportive.

Dacă se ajunge la o astfel de presă, aceasta nu va mai căuta informații pentru public, așa cum se întâmplă acum în încercarea ziariștilor de a afla ce s-a întâmplat în cazul Halep.

GSP scrie vineri cum a ajuns Patrick Mouratoglou să-i recomande Simonei Halep în mod special un anume colagen: Keto MCT.

Praful costa ca să fie produs 1 dolar pe cutie

„Antrenorul auzise că e un praf bine produs și frecvent folosit de sportivi importanți. Da, chiar așa a declarat antrenorul către ITIA: că știa din auzite de marca aceasta de colagen – Keto MCT. Îl producea un tip, Koveos, un cunoscut al lui Mouratoglou. Astfel a ajuns academia francezului să-l administreze Simonei Halep”.

Koveos a spus că mai mulți jucători au folosit, la US Open, praful său de 1 dolar cutia. Atât a costat producția, apare în actele consultate de GSP: 1 dolar cutia. „Cea mai scumpă academie de tenis din lume lucrează cu cel mai ieftin praf”, notează ziarul.