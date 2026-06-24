Cât costă GTA 6? Prețurile anunțate de Rockstar Games pentru edițiile Standard și Ultimate

Fanii care doresc să își asigure o copie din prima zi trebuie să scoată din buzunar o sumă mai mare decât de obicei. Rockstar Games a confirmat o majorare de preț pentru acest titlu de calibru, stabilind noi standarde pentru jocurile de tip high-end:

GTA VI Ediția Standard: $79.99 (cu aproximativ 10 dolari mai mult decât prețul obișnuit al jocurilor premium);

(cu aproximativ 10 dolari mai mult decât prețul obișnuit al jocurilor premium); GTA VI Ultimate Edition: $99.99 (include conținut bonus exclusiv, precum vehicule speciale, arme suplimentare și elemente de îmbrăcăminte pentru personaje).

Toți jucătorii care rezervă jocul înainte de lansare vor primi pachetul special „Vintage Vice City Pack”, alături de o lună gratuită de abonament GTA+ pentru versiunile digitale. De asemenea, opțiunea de pre-descărcare (pre-load) va fi activă începând cu 12 noiembrie 2026, pentru ca fanii să poată juca din prima secundă a lansării.

Analiștii prevăd încasări de un miliard de dolari în doar câteva zile

Potrivit firmei de analiză Ampere Analysis, lansarea completă a GTA 6, incluzând cifrele din precomenzi, va reprezenta cel mai mare debut din istoria divertismentului, depășind orice film, concert sau album muzical lansat vreodată.

Analiștii băncii de investiții Piper Sandler estimează că se vor vinde aproximativ 45 de milioane de copii înainte ca jocul să ajungă efectiv pe rafturi sau pe console. Acest ritm va pune GTA VI pe o traiectorie sigură de a depăși recordul stabilit de predecesorul său, GTA V, care a generat încasări de un miliard de dolari în doar trei zile de la lansare, potrivit AFP.

Mai mult, se preconizează că noul titlu va impulsiona masiv vânzările de console PlayStation 5 și Xbox Series X/S, o gură de oxigen necesară pentru o piață afectată în ultimii ani de criza globală a microcipurilor.

Buget colosal de până la 2 miliarde de dolari și amânări succesive

Scrutat la fiecare captură de ecran sau presupusă scurgere de informații, procesul de dezvoltare al GTA 6 a durat mai bine de șase ani. Surse din industrie estimează costurile totale de producție între 1 și 2 miliarde de dolari, transformând jocul în cel mai scump produs de divertisment realizat vreodată, depășind bugetul oricărui blockbuster de la Hollywood.

Lansarea din noiembrie 2026 vine după ce Rockstar a modificat calendarul de mai multe ori, mutând inițial termenul din toamna lui 2025 în mai 2026, și ulterior pentru finalul acestui an, din dorința de a livra un produs perfect finisat. De menționat că, la lansare, jocul va fi disponibil exclusiv pe console, fanii platformei PC fiind nevoiți să mai aștepte.

Povestea GTA 6: Inspirat din Miami și faimosul cuplu Bonnie și Clyde

Acțiunea noului joc se va desfășura în statul fictiv Leonida (inspirat din Florida) și va readuce în prim-plan faimosul oraș Vice City, o versiune virtuală și ultra-modernă a orașului Miami.

Pentru prima dată în istoria francizei, firul narativ va urmări doi protagoniști, Jason și Lucia, a căror dinamică este puternic inspirată de faimosul cuplu de nelegiuiți americani Bonnie și Clyde.

Jocul va păstra rețeta clasică de tip open-world, oferind o libertate totală de mișcare și explorare, dar și misiuni complexe bazate pe jafuri, infiltrări și activități ilegale. Din cauza tonului matur și a violenței specifice lumii interlope, jocul a primit deja clasificarea PEGI 18 în Europa, adresându-se exclusiv publicului adult.

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