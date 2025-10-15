Percheziții și investigație antitrust la Gucci, Chloe și Loewe

Comisia Europeană a efectuat percheziții surpriză la aceste companii în aprilie 2023, urmată de o investigație antitrust formală în iulie 2024. Acum, s-a constatat că brandurile au restricționat capacitatea retailerilor independenți de a-și stabili propriile prețuri online și în magazine.

Amenda cea mai mare Gucci, deținut de grupul Kering, a primit cea mai mare amendă: 119,7 milioane de euro pentru încălcări între aprilie 2015 și aprilie 2023. Chloe a fost amendată cu 19,7 milioane de euro pentru perioada decembrie 2019 – aprilie 2023, iar Loewe cu 18 milioane de euro pentru perioada decembrie 2015 – aprilie 2023.

Amenzi pentru practicile ilegale de maximizare a profiturilor

Comisarul european pentru concurență, Teresa Ribera, a declarat: „Această decizie transmite un semnal puternic industriei modei și nu numai că nu vom tolera astfel de practici în Europa”.

Conform AFP, UE a constatat că brandurile „au interferat cu strategiile comerciale ale retailerilor lor”, forțându-i să nu se abată de la ratele maxime de reducere și perioadele specifice pentru vânzări.

Cum au reacționat Gucci, Chloe și Loewe

Kering a recunoscut decizia UE „legată de practici comerciale trecute la Gucci” și a declarat că a pregătit amenda în situațiile financiare pentru prima jumătate a anului 2025. Loewe și-a reiterat „angajamentul ferm de a acționa în strictă conformitate cu legea concurenței”.

Chloe a declarat: „Luăm această chestiune extrem de serios și am acționat cu cea mai mare diligență pentru a o aborda”.

