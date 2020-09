CAMERA ASCUNSĂ. La trei ani de când a fost trimis în judecată pentru 31 de violuri, guru Bogdan Giuseppe racolează fete în Piața Unirii, sub ochii autorităților!

Îmi spune că sunt o fată naivă și nu îl contrazic. Bogdan Giuseppe, un bărbat înalt și cu ochii bulbucați, expune planul lui pentru mine pe următorii cinci ani: pentru început, caută să angajeze două fete pe care să le învețe mantre și exerciții de meditație într-o piramidă construită de el, apoi să-și formeze o echipă de 12 femei, așa cum au făcut marii lideri religioși ai lumii.

“Peste cinci ani veți fi 12. Pentru că 12 veți fi puternice. Câți apostoli sunt? 12. Câți ucenici a avut Buddha? 12. Câți preoți a avut Shiva? 12”, îmi explică el și-mi spune că, la origine, numele lui provine de la zei. Poate că și numele terasei alese de el pentru întâlnire, Horoscop, de la Piața Unirii, are o simbolistică. Deși e un loc cu pizza.



Urmăriți VIDEO cu înregistrările cu CAMERA ASCUNSĂ:

Bărbatul susține că lucrează în domeniul ezoterismului de 16 ani, dar “zeii” i-au interzis până anul ăsta să-și facă publicitate și să-și ia ucenici.



Discuția merge, convingătoare, mai departe. Omul din fața mea a fost trimis în judecată în 2017 pentru 31 de infracțiuni de viol, 23 de infracțiuni de agresiune sexuală, 48 de infracțiuni de violare a vieții private, exercitarea fără drept a profesiei de medic, falsificare de bani și altele.

După trei ani el e însă liber și a luat-o de la capăt cu “angajarea” de fete pe care le consideră naive.



Cum a fost prins?

Bogdan Giuseppe publica pe internet anunțuri false de angajare, iar când o femeie să arăta interesată, Bogdan Giuseppe o trimitea la un consult la psiholog. Consultul psihologic îl făcea chiar el, uneori le mințea pe victime că este și ginecolog, le cerea să se dezbrace, să se întindă pe o masă de masaj, de multe ori le droga, iar apoi le viola și le filma.

“Au fost identificate 92 de persoane de sex feminin care au vizitat cabinetul inculpatului pentru susținerea pretinsului examen de medicina muncii”, scrie în rechizitoriu.



Trei ani mai târziu, aflat în libertate, Bogdan Giuseppe caută “femei fără obligații, care vor să activeze în domeniul ezoteric”.

Suntem în 2020 și, conform Judecătoriei Sector 6, cazul lui Bogdan Giuseppe încă se judecă, iar el este în libertate, după o scurtă perioadă de arest preventiv.

În acest timp, acesta continuă să posteze anunțuri pe internet, folosind o strategie aproape identică și diverse pseudonime, cum ar fi Bodo sau Zorilo.



Anunțul de angajare postat de Bogdan Giuseppe pe un site de recrutare, cel la care a răspuns reportera

Numele, prenumele, greutatea și înălțimea

Acum caută femei “fără obligații care au dorința de a învăța și activa în domeniul ezoteric”, scrie într-un anunț pe publi24 și romjob.

Am aplicat și eu la anunțul fictiv și m-am întâlnit cu el. L-am contactat prin sms și l-am întrebat în ce constă jobul.

Mi-a răspuns că e în căutare de două femei pe care să le învețe domeniul ezoteric și pe care să le angajeze după o perioadă de practică de aproape un an.

Mi-a cerut prenumele, data nașterii, greutatea, înălțimea și culoarea părului, ca să ne calculeze compatibilitatea pentru postul din anunț. Apoi m-a invitat la o cafea în fața hotelului Horoscop din Piața Unirii.



Bogdan Giuseppe, de vorbă cu fata care a răspuns anunțului său, despre care nu știe că este jurnalistă

Aceeași adresă: Calea Giulești, 217

Ne-am întâlnit. Mi-a dat adresa cabinetului – Calea Giulești, 217 – și mi-a spus că acolo vom lucra împreună patru zile pe săptămână: exerciții de meditație care implică o masă de masaj și o piramidă cu energii din Egipt, construită de el.



Adresa la care m-a chemat e același loc în care Bogdan Giuseppe le-a ademenit, în urmă cu trei ani, pe zecile de femei care au depus mărturie împotriva lui pentru agresiuni sexuale și viol.



Bogdan Giuseppe plecând cu bicicleta din sediul din Calea Giulești, locul în care a abuzat sexual zeci de fete



Am nevoie de tine, am nevoie de o altă persoană ca tine pentru a vă antrena și a merge mai departe într-o afacere, business, adică să câștigăm. Totul se împarte la trei, întotdeauna. Și-n Biblie avem Sfânta Treime.

Bogdan Giuseppe:

Invitație în natură: “Ne plimbăm, te învăț câte ceva despre meditație”

Pe parcursul conversației noastre, Bogdan Giuseppe vorbește cu intonație, ca un profet care spune un secret adânc, dar și relaxat, despre o lume ea însăși profundă și ludică. Din când în când, râde cu poftă sau mai cântă o mantră.

De mai multe ori mi-a repetat că ar trebui să mă urc cu el în mașină, a doua zi, și să mergem la Măgura, în județul Buzău, ca să medităm împreună în natură.

Mașina lui Bogdan Giuseppe

“E o zonă foarte puternică, energetică. E primul loc energetic din lume. Ne plimbăm pe acolo, te învăț câte ceva despre meditație, te las să meditezi. Și aș fi și eu atent la cum te manifești”, își imaginează el.

După ce-l refuz, mă încurajează să mă înscriu la Facultatea de Psihologie, la Universitatea Titu Maiorescu, cu opțiunea învățământului la distanță, și-mi promite că-mi va plăti taxele de studiu.

Dacă îi voi urma sfaturile, îmi mai promite că mă va angaja la Ministerul Afacerilor de Externe, unde spune că el lucrează deja.



Se caută fete necăsătorite: “Nu poți să te ocupi de așa ceva când ești într-o relație”

Îmi mai spune că nu trebuie să fiu într-o relație cu vreun bărbat pe durata uceniciei mele. “Știi ce se întâmplă? Într-o relație cei doi parteneri respiră la fel. La un moment dat, cel ce evoluează va fi invidiat de celălalt”, îmi explică Bogdan Giuseppe.

Bogdan Giuseppe, pe stradă, în zona în care locuiește, la mică distanță de cabinetul de pe Calea Giulești

E un sfat care îmbină istoria antică și, spun procurorii, o istorie mai sordidă, de dată mult mai recentă. Istoria dosarului lui Bogdan Giuseppe e însă secretă.



Și, așa cum s-a întâmplat de mai multe ori, secretul judecății, care ar trebui să protejeze victimele, nu face decât să anonimizeze faptele abuzatorului, situația lui reală și să pună în risc alte victime.



Așa că îmi poate ține, liniștit, teorii despre o viață solo. “Nu poți să te ocupi de așa ceva când ești într-o relație. E o regulă ce nu a fost contrazisă niciodată până acum, de vreo 4500 de ani”, insistă el, la trei ani după ce a mai spus pentru zeci de femei același lucru.



“Caut femei necalificate”



Pe parcursul conversației noastre, Giuseppe mi-a repetat că sunt o fată naivă. Primul lucru pe care a vrut să-l afle despre mine a fost ce studii am, ca să vadă dacă mă încadrez în cerințele postului, pentru care caută două femei “necalificate”, așa cum a menționat în anunțurile publicate pe site-urile unde lumea caută joburi.



Bogdan Giuseppe actualizează periodic anunțul de colaborare pe care-l urmăresc mai multe conturi de femei și care adună mii de vizualizări. A confirmat că vorbește cu mai multe femei pentru cel de-al doilea loc de asistentă personală. Pe una dintre ele a chemat-o din primele replici să mediteze împreună, la Măgura.



Vizite frecvente la Poliție

În zilele în care am documentat subiectul, l-am observat pe Bogdan Giuseppe intrând într-o secție de poliție din apropierea casei lui. Presa anunța anul trecut că este sub control judiciar. Deși am insistat, autoritățile nu au oferit aceste informații.



Bogdan Giuseppe intrând în Secția de Poliție 20, din cartierul Giulești

Într-un răspuns oficial la solicitările reporterilor, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 6 ne-a direcționat către Judecătoria Sectorului 6, însă reprezentanții instanței au respins cererea de consultare a dosarului, motivând că acesta este confidențial, judecat în ședință nepublică.

Răspunsul Judecătoriei Sectorului 6:

În funcție de fiecare caz în parte, controlul judiciar poate însemna limitarea deplasărilor, interdicția de a exercita profesia/meseria sau activitatea în baza căreia a fost condamnat, raportarea periodică la organul de poliție desemnat să-l supravegheze pe inculpat.



În cazul lui Bogdan Giuseppe, profesia lui fiind iluminarea, după propriile mărturii, și ademenirea având drept scop abuzul sexual, potrivit victimelor, ea pare că nu suferă de nicio restricție.



Bogdan Giuseppe e același practician pasionat al farmecelor și al abuzului, sub ochii autorităților.

Continuarea, în Libertatea.



Dacă sunteți o victimă în acest dosar și puteți să ne oferiți informații, vă rugăm să ne contactați la adresa [email protected].