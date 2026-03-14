650 de milioane de lei pentru transportul rutier

Conform hotărârii de guvern, schema de ajutor de stat va fi prelungită până la finalul anului 2026, permițând companiilor de transport rutier să primească subvenții pentru compensarea creșterii prețului motorinei.

Guvernul a explicat că măsura vizează „sprijinirea firmelor de transport pentru a reduce impactul fluctuațiilor prețului motorinei asupra costurilor de operare, menținerea competitivității operatorilor români și asigurarea continuității serviciilor de transport”.

Ajutorul se va acorda sub forma unei reduceri parțiale a accizei, iar suma totală alocată pentru acest program este de peste 650 de milioane de lei.

Peste 6.200 de operatori economici vor putea beneficia de această schemă pentru motorina achiziționată până la 31 decembrie 2026, cu un termen de plată a granturilor până la 30 aprilie 2027.

Reducerea accizei va varia între 40 de bani și 85 de bani pe litru, în funcție de perioada achiziției, iar pentru motorina cumpărată după 1 aprilie 2026, compensarea poate ajunge la aproape doi lei pe litru.

Sumele necesare vor veni din bugetul Ministerului Finanțelor, conform sursei citate.

Transportul feroviar, în derivă

În ciuda sprijinului consistent pentru transportul rutier, sectorul feroviar continuă să fie subfinanțat.

Potrivit Club Feroviar, bugetul alocat transportului feroviar pentru 2026 este de doar 15,59 miliarde de lei, comparativ cu 23,84 miliarde pentru transportul rutier.

Creșterea bugetului pentru calea ferată este de doar 0,65% față de anul precedent, în timp ce transportul rutier înregistrează o majorare de 3,79%.

Patronatele Feroviare au reacționat vehement, acuzând Guvernul că favorizează transportul rutier în detrimentul celui feroviar.

„Statul nu mai asistă pasiv la degradarea sectorului. Statul o produce”, se precizează într-un comunicat transmis de Organizația Patronală a Societăților Feroviare Private din România (OPSFPR).

Aceștia au atras atenția asupra faptului că măsurile recente ale Guvernului nu doar că nu corectează dezechilibrele dintre modurile de transport, dar le și accentuează.

„Guvernul alege, din nou, să dezechilibreze și mai mult piața transporturilor. În loc să corecteze distorsiunile dintre modurile de transport, le agravează. În loc să refacă echilibrul, mută și mai multă marfă de pe șină pe șosea. În loc să protejeze un sector esențial pentru economie, îl împinge spre marginea prăpastiei.”, afirmă OPSFPR, subliniind consecințele economice și de mediu ale unei astfel de politici.

Cifrele care vorbesc

Datele privind volumele de marfă transportate arată clar decalajele dintre cele două sectoare. În 2024, transportul feroviar a gestionat aproximativ 43 de milioane de tone de marfă, în timp ce transportul rutier a depășit 323 de milioane de tone.

În 2025, tendința s-a menținut: 30 de milioane de tone pentru calea ferată, comparativ cu 246 de milioane de tone transportate pe șosea.

Aceste diferențe nu sunt surprinzătoare, având în vedere că doar 40% din rețeaua feroviară din România este electrificată, iar restul depinde de locomotive diesel, afectate și ele de creșterea prețului carburanților.

Potrivit sursei citate, Guvernul nu a făcut nicio referire la cum intenționează să sprijine acest sector în fața aceleiași volatilități a pieței, care afectează și transportul rutier.

Patronatele cer intervenția Comisiei Europene

În semn de protest față de decizia Guvernului, OPSFPR a anunțat că va sesiza Comisia Europeană pentru a verifica dacă măsurile adoptate respectă regulile privind ajutorul de stat și concurența.

Organizația consideră că actuala politică guvernamentală „ridică probleme serioase de distorsiune concurențială între modurile de transport”.

„Guvernul trebuie să înțeleagă că transportul feroviar de marfă nu se prăbușește din senin. Este împins în jos, pas cu pas, prin decizii publice dezechilibrate”, se mai arată în comunicatul OPSFPR.

De asemenea, organizația a anunțat că va continua consultările cu reprezentanții sectorului feroviar de stat și nu exclude posibilitatea unor acțiuni publice și instituționale pentru a atrage atenția asupra situației dramatice din domeniu.

Consecințe pentru infrastructura rutieră

Creșterea traficului rutier de marfă, favorizată de deciziile recente ale Guvernului, are deja efecte negative asupra infrastructurii rutiere.

Potrivit datelor prezentate de OPSFPR, mai mult trafic greu înseamnă o uzură accelerată a drumurilor, costuri mai mari pentru reparații și o creștere a accidentelor rutiere.

Zonele intens circulate, precum Valea Oltului, Valea Prahovei sau ruta spre Constanța, sunt deja sufocate de trafic, iar noile măsuri riscă să agraveze situația.

Cu toate acestea, în ciuda semnalelor de alarmă trase de specialiști și de organizațiile din domeniul feroviar, Guvernul nu pare dispus să își regândească politica de alocare a subvențiilor.

În timp ce alte state europene prioritizează transportul feroviar pentru a reduce poluarea și a îmbunătăți eficiența, România își îndepărtează tot mai mult mărfurile de pe șine, ignorând tendințele europene și nevoia de sustenabilitate economică.

