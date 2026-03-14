650 de milioane de lei pentru transportul rutier

Conform hotărârii de guvern, schema de ajutor de stat va fi prelungită până la finalul anului 2026, permițând companiilor de transport rutier să primească subvenții pentru compensarea creșterii prețului motorinei. 

Guvernul a explicat că măsura vizează „sprijinirea firmelor de transport pentru a reduce impactul fluctuațiilor prețului motorinei asupra costurilor de operare, menținerea competitivității operatorilor români și asigurarea continuității serviciilor de transport”.

Ajutorul se va acorda sub forma unei reduceri parțiale a accizei, iar suma totală alocată pentru acest program este de peste 650 de milioane de lei. 

Peste 6.200 de operatori economici vor putea beneficia de această schemă pentru motorina achiziționată până la 31 decembrie 2026, cu un termen de plată a granturilor până la 30 aprilie 2027. 

Reducerea accizei va varia între 40 de bani și 85 de bani pe litru, în funcție de perioada achiziției, iar pentru motorina cumpărată după 1 aprilie 2026, compensarea poate ajunge la aproape doi lei pe litru.

Sumele necesare vor veni din bugetul Ministerului Finanțelor, conform sursei citate.

Transportul feroviar, în derivă

În ciuda sprijinului consistent pentru transportul rutier, sectorul feroviar continuă să fie subfinanțat. 

Potrivit Club Feroviar, bugetul alocat transportului feroviar pentru 2026 este de doar 15,59 miliarde de lei, comparativ cu 23,84 miliarde pentru transportul rutier. 

Creșterea bugetului pentru calea ferată este de doar 0,65% față de anul precedent, în timp ce transportul rutier înregistrează o majorare de 3,79%.

Patronatele Feroviare au reacționat vehement, acuzând Guvernul că favorizează transportul rutier în detrimentul celui feroviar. 

„Statul nu mai asistă pasiv la degradarea sectorului. Statul o produce”, se precizează într-un comunicat transmis de Organizația Patronală a Societăților Feroviare Private din România (OPSFPR).

Aceștia au atras atenția asupra faptului că măsurile recente ale Guvernului nu doar că nu corectează dezechilibrele dintre modurile de transport, dar le și accentuează. 

„Guvernul alege, din nou, să dezechilibreze și mai mult piața transporturilor. În loc să corecteze distorsiunile dintre modurile de transport, le agravează. În loc să refacă echilibrul, mută și mai multă marfă de pe șină pe șosea. În loc să protejeze un sector esențial pentru economie, îl împinge spre marginea prăpastiei.”, afirmă OPSFPR, subliniind consecințele economice și de mediu ale unei astfel de politici.

Cifrele care vorbesc

Datele privind volumele de marfă transportate arată clar decalajele dintre cele două sectoare. În 2024, transportul feroviar a gestionat aproximativ 43 de milioane de tone de marfă, în timp ce transportul rutier a depășit 323 de milioane de tone. 

În 2025, tendința s-a menținut: 30 de milioane de tone pentru calea ferată, comparativ cu 246 de milioane de tone transportate pe șosea.

Aceste diferențe nu sunt surprinzătoare, având în vedere că doar 40% din rețeaua feroviară din România este electrificată, iar restul depinde de locomotive diesel, afectate și ele de creșterea prețului carburanților. 

Potrivit sursei citate, Guvernul nu a făcut nicio referire la cum intenționează să sprijine acest sector în fața aceleiași volatilități a pieței, care afectează și transportul rutier.

Patronatele cer intervenția Comisiei Europene

În semn de protest față de decizia Guvernului, OPSFPR a anunțat că va sesiza Comisia Europeană pentru a verifica dacă măsurile adoptate respectă regulile privind ajutorul de stat și concurența. 

Organizația consideră că actuala politică guvernamentală „ridică probleme serioase de distorsiune concurențială între modurile de transport”.

„Guvernul trebuie să înțeleagă că transportul feroviar de marfă nu se prăbușește din senin. Este împins în jos, pas cu pas, prin decizii publice dezechilibrate”, se mai arată în comunicatul OPSFPR. 

De asemenea, organizația a anunțat că va continua consultările cu reprezentanții sectorului feroviar de stat și nu exclude posibilitatea unor acțiuni publice și instituționale pentru a atrage atenția asupra situației dramatice din domeniu.

Consecințe pentru infrastructura rutieră

Creșterea traficului rutier de marfă, favorizată de deciziile recente ale Guvernului, are deja efecte negative asupra infrastructurii rutiere. 

Potrivit datelor prezentate de OPSFPR, mai mult trafic greu înseamnă o uzură accelerată a drumurilor, costuri mai mari pentru reparații și o creștere a accidentelor rutiere. 

Zonele intens circulate, precum Valea Oltului, Valea Prahovei sau ruta spre Constanța, sunt deja sufocate de trafic, iar noile măsuri riscă să agraveze situația.

Cu toate acestea, în ciuda semnalelor de alarmă trase de specialiști și de organizațiile din domeniul feroviar, Guvernul nu pare dispus să își regândească politica de alocare a subvențiilor. 

În timp ce alte state europene prioritizează transportul feroviar pentru a reduce poluarea și a îmbunătăți eficiența, România își îndepărtează tot mai mult mărfurile de pe șine, ignorând tendințele europene și nevoia de sustenabilitate economică.

Fiica Nicoletei Luciu nu a mai apărut în spațiul public de când era mică, dar acum surpriză! Wow, cum arată Kim Csergo la 14 ani! S-a transformat într-o domnișoară superbă și absolut toți au rămas fără cuvinte când au văzut-o. Cele mai recente fotografii în premieră
Viva.ro
Fiica Nicoletei Luciu nu a mai apărut în spațiul public de când era mică, dar acum surpriză! Wow, cum arată Kim Csergo la 14 ani! S-a transformat într-o domnișoară superbă și absolut toți au rămas fără cuvinte când au văzut-o. Cele mai recente fotografii în premieră
Femeia din spatele președinților României. Cine este, de fapt, Delia Dinu, femeia pe care o vedem mereu la TV, la doar câțiva pași de șeful statului. A fost ani de zile "umbra" lui Traian Băsescu, apoi a lui Klaus Iohannis, iar acum o vedem și alături de Nicușor Dan
Unica.ro
Femeia din spatele președinților României. Cine este, de fapt, Delia Dinu, femeia pe care o vedem mereu la TV, la doar câțiva pași de șeful statului. A fost ani de zile "umbra" lui Traian Băsescu, apoi a lui Klaus Iohannis, iar acum o vedem și alături de Nicușor Dan
Bucurie imensă pentru celebra actriță! A născut un băiețel perfect sănătos și a dezvăluit ce nume special a ales pentru micuț: "Bine ai venit pe lume"
Elle.ro
Bucurie imensă pentru celebra actriță! A născut un băiețel perfect sănătos și a dezvăluit ce nume special a ales pentru micuț: "Bine ai venit pe lume"
gsp
O mai țineți minte? „Cea mai frumoasă fată din lume” s-a logodit! Cum arată acum, la 20 de ani de la fotografia care a făcut înconjurul planetei
GSP.RO
O mai țineți minte? „Cea mai frumoasă fată din lume” s-a logodit! Cum arată acum, la 20 de ani de la fotografia care a făcut înconjurul planetei
A lăsat „cea mai frumoasă fotbalistă din lume” pentru fiica de 19 ani a unui fost jucător de la Arsenal! Cine este noua iubită a starului de la Aston Villa
GSP.RO
A lăsat „cea mai frumoasă fotbalistă din lume” pentru fiica de 19 ani a unui fost jucător de la Arsenal! Cine este noua iubită a starului de la Aston Villa
“Am divorțat!” Andreea Popescu a dezvăluit, în sfârșit, tot ce s-a petrecut în căsnicia ei cu Rareș Cojoc. Fără cuvinte
Libertateapentrufemei.ro
“Am divorțat!” Andreea Popescu a dezvăluit, în sfârșit, tot ce s-a petrecut în căsnicia ei cu Rareș Cojoc. Fără cuvinte
Știrea momentului! Felicitări, ce emoționant! Cum au ținut secret atâta vreme?! Cu pozele astea a făcut Andra cel mai frumos, mai emoționant și mai mare anunț! Bravo, bravo!
Avantaje.ro
Știrea momentului! Felicitări, ce emoționant! Cum au ținut secret atâta vreme?! Cu pozele astea a făcut Andra cel mai frumos, mai emoționant și mai mare anunț! Bravo, bravo!
Mihaela Rădulescu, imagini rare din casa din Monaco. Mobilier care reproduce forme umane și draperii „rochie”: „Diva e activată doar la ieșirile în oraș, în rest fac singură curățenie!”
Tvmania.ro
Mihaela Rădulescu, imagini rare din casa din Monaco. Mobilier care reproduce forme umane și draperii „rochie”: „Diva e activată doar la ieșirile în oraș, în rest fac singură curățenie!”

Tehnologia românească de la OVES Enterprise e folosită de SUA pentru interceptarea dronelor în Orientul Mijlociu
Știri România 10:15
Tehnologia românească de la OVES Enterprise e folosită de SUA pentru interceptarea dronelor în Orientul Mijlociu
Cât costă benzina și motorina, sâmbătă, 14 martie 2026: a opta scumpire în această lună
Știri România 10:12
Cât costă benzina și motorina, sâmbătă, 14 martie 2026: a opta scumpire în această lună
Mihail Kogălniceanu, cel mai fierbinte punct al României: „Parcă-i controlează cineva pe americani? Pot să aducă și o armă chimică“
Adevarul.ro
Mihail Kogălniceanu, cel mai fierbinte punct al României: „Parcă-i controlează cineva pe americani? Pot să aducă și o armă chimică“
Florin Tănase, discuţie decisivă cu Gigi Becali! Cu cine semnează decarul de la FCSB. Exclusiv
Fanatik.ro
Florin Tănase, discuţie decisivă cu Gigi Becali! Cu cine semnează decarul de la FCSB. Exclusiv
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Financiarul.ro
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Superliga.ro (P)
Cu ce rămânem după ultima etapă din sezonul regular al Superligii
Cu ce rămânem după ultima etapă din sezonul regular al Superligii
OFICIAL! Program complet PLAYOFF 2025-26!
OFICIAL! Program complet PLAYOFF 2025-26!
Georgina Rodriguez și Gwyneth Paltrow, apariții spectaculoase la prezentarea colecției Valentino pentru toamnă-iarnă 2026. Cum arată ținutele cu care au atras toate privirile și ce alte vedete au fost prezente. Galerie foto
Elle.ro
Georgina Rodriguez și Gwyneth Paltrow, apariții spectaculoase la prezentarea colecției Valentino pentru toamnă-iarnă 2026. Cum arată ținutele cu care au atras toate privirile și ce alte vedete au fost prezente. Galerie foto
Ce spune mama lui Ilie Bolojan, doamna Floarea, despre băiatul ei, premierul României: „De micuț o fost...”
Unica.ro
Ce spune mama lui Ilie Bolojan, doamna Floarea, despre băiatul ei, premierul României: „De micuț o fost...”
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Viva.ro
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată

Ce a făcut Rareș Cojoc cu doar câteva ore înainte ca Andreea Popescu să anunțe divorțul. Clipul care i-a emoționat pe fani
Stiri Mondene 11:31
Ce a făcut Rareș Cojoc cu doar câteva ore înainte ca Andreea Popescu să anunțe divorțul. Clipul care i-a emoționat pe fani
Miliardară sub acoperire: moștenitoarea imperiului BMW joacă în filme sub un nume fals
Stiri Mondene 11:21
Miliardară sub acoperire: moștenitoarea imperiului BMW joacă în filme sub un nume fals
„Mănânc cartofi prăjiți zilnic!” Secretul siluetei Iuliei Pârlea la 40 de ani. Vedeta Pro TV a rupt tăcerea: „Dacă îmi spui că nu am voie, aș mânca și...”
TVMania.ro
„Mănânc cartofi prăjiți zilnic!” Secretul siluetei Iuliei Pârlea la 40 de ani. Vedeta Pro TV a rupt tăcerea: „Dacă îmi spui că nu am voie, aș mânca și...”
A lucrat în Spania, iar acum a dat lovitura în ţară. Afacerea cu care Iulian atrage clienți pe bandă rulantă
ObservatorNews.ro
A lucrat în Spania, iar acum a dat lovitura în ţară. Afacerea cu care Iulian atrage clienți pe bandă rulantă
Lucia Bubulac, fosta soție a lui Cătălin Crișan, declarații surpriză la 17 ani de la divorț: ”De asta m-am dus"
Libertateapentrufemei.ro
Lucia Bubulac, fosta soție a lui Cătălin Crișan, declarații surpriză la 17 ani de la divorț: ”De asta m-am dus"
Patrick Mouratoglou, la antrenament cu iubita mai tânără cu 24 de ani! Imagini din academia francezului
GSP.ro
Patrick Mouratoglou, la antrenament cu iubita mai tânără cu 24 de ani! Imagini din academia francezului
Cine e băiatul lui Mirel Rădoi, angajat de FCSB la 20 de ani: „Nu te întreabă unde e priza”
GSP.ro
Cine e băiatul lui Mirel Rădoi, angajat de FCSB la 20 de ani: „Nu te întreabă unde e priza”
SUA au atacat un important terminal petrolier al Iranului. Insula gestionează aproape 95% din exporturile de țiței ale Iranului
Mediafax.ro
SUA au atacat un important terminal petrolier al Iranului. Insula gestionează aproape 95% din exporturile de țiței ale Iranului
Adio, albastru de Voroneț? Când se găsesc bani pentru restaurarea picturii exterioare de la celebra mănăstire din patrimoniul UNESCO?
StirileKanalD.ro
Adio, albastru de Voroneț? Când se găsesc bani pentru restaurarea picturii exterioare de la celebra mănăstire din patrimoniul UNESCO?
Motivul pentru care colegii din trupa Holograf nu își vor lua rămas-bun de la Mugurel Vrabete! Gestul emoționant pe care l-a făcut soția lui Romeo Dediu la priveghi | EXCLUSIV
Wowbiz.ro
Motivul pentru care colegii din trupa Holograf nu își vor lua rămas-bun de la Mugurel Vrabete! Gestul emoționant pe care l-a făcut soția lui Romeo Dediu la priveghi | EXCLUSIV
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Advertorial
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Povestea cutremurătoare a tânărului de 22 de ani care și-a găsit sfârșitul la Piața Unirii: „M-am gândit la părinții care vor fi sunați”
Wowbiz.ro
Povestea cutremurătoare a tânărului de 22 de ani care și-a găsit sfârșitul la Piața Unirii: „M-am gândit la părinții care vor fi sunați”
Propunerea lui Zelenski pentru România. De ce a venit, de fapt, președintele ucrainean la București
Redactia.ro
Propunerea lui Zelenski pentru România. De ce a venit, de fapt, președintele ucrainean la București
UPDATE Anunțul făcut de trupa Holograf despre înmormântarea lui Iulian Vrabete. Ce se va întâmpla cu trupul artistului
KanalD.ro
UPDATE Anunțul făcut de trupa Holograf despre înmormântarea lui Iulian Vrabete. Ce se va întâmpla cu trupul artistului

Primarul din Galați explodează la adresa lui Ilie Bolojan: „Vedea-v-aș primar!”. Orașul riscă să piardă 20 de milioane de lei
Politică 10:06
Primarul din Galați explodează la adresa lui Ilie Bolojan: „Vedea-v-aș primar!”. Orașul riscă să piardă 20 de milioane de lei
Scandal pe banii din impozite. Guvernul taie din fondurile primăriilor, dar ministrul Nazare încearcă să îi calmeze pe edilii revoltați: „Tot primesc 7 miliarde în plus”
Politică 09:57
Scandal pe banii din impozite. Guvernul taie din fondurile primăriilor, dar ministrul Nazare încearcă să îi calmeze pe edilii revoltați: „Tot primesc 7 miliarde în plus”
Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
ZiaruldeIasi.ro
Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
Cum a reacţionat Mihai Rotaru după Universitatea Craiova – FC Argeş 0-1: „Era supărat! Am vorbit acum cu el”
Fanatik.ro
Cum a reacţionat Mihai Rotaru după Universitatea Craiova – FC Argeş 0-1: „Era supărat! Am vorbit acum cu el”
Risc de tsunami în Marea Mediterană: Orașul care ar trebui să pregătească un plan de evacuare
Spotmedia.ro
Risc de tsunami în Marea Mediterană: Orașul care ar trebui să pregătească un plan de evacuare