Datele Bloomberg arată că Ministerul Finanțelor Publice (MFP) a atras, într-o finanţare record de eurobonduri, 1,24 miliarde de dolari pe cinci ani, la o dobândă de 6,715% pe an, 1,5 miliarde de dolari pe 10 ani, la dobândă de 7,22% pe an, şi 1,25 miliarde de dolari pe 30 de ani, la 7,67% pe an.

Pentru finanţarea pe 30 de ani, statul plăteşte anual dobânzi de aproape 100 de milioane de dolari. În 2020, dobânda la dolar era de 4% pe 30 de ani.

Acesta este este cel mai mare împrumut în dolari de până acum şi cel mai rapid calendaristic, anunţul cât şi ordinele de subscriere, fiind publicate în terminalul Bloomberg pe 5 ianuarie 2023, scrie ZF.

„Dobânzile sunt întotdeauna mai mari când statul trebuie să se împrumute pe pieţele externe. Băncile şi fondurile de investiţii sau alţi instituţionali locali, nu pot acoperi întreaga ofertă de finanţare a statului şi statul este forţat să iasă şi pe pieţele externe, chiar dacă sunt mai costisitoare”, a comentat un bancher, pentru publicația economică.

Și Ungaria s-a împrumutat, dar la o dobândă mai mică

Spre comparaţie, Ungaria a atras, tot săptămâna aceasta, 4,25 miliarde de dolari într-o ieşire identică (pe 5, 10 și 30 de ani), dar la dobânzi uşor mai scăzute: 6,27%, 6,5%, respectiv 7,1%. Pentru maghiari, interesul investitorilor a fost de 12 miliarde de dolari.

Recomandări INTERVIU. Cum va arăta războiul în 2023, potrivit unui important expert militar ucrainean: „Românii nu au de ce să se teamă. Rusia nu se va lupta niciodată cu NATO”

Pentru statul român, investitorii au alocat ordine de 11 miliarde de dolari, cel mai mare interes de până acum, însă în final suma atrasă a fost de 4 miliarde de dolari.

Joi seară, tranşa pe cinci ani încă era în analiză, ca şi valoarea, iar până vineri guvernul Ciucă a decis să suplimenteze cu 240 de milioane de dolari.

„Au ieşit repede să profite de lichiditatea din pieţe şi de momentum-ul bun/pozitiv pe obligaţiuni (pe fondul datelor pe inflaţie sub aştepări raportate de unele economii importante)”, a afirmat un alt bancher, pentru ZF.

În aceeaşi zi în care a ieşit pe pieţele externe, statul român a atras 3,35 miliarde de lei de pe piaţa internă de la bănci.

Cât va trebui să împrumute România în 2023

România trebuie să împrumute în acest an 160 de miliarde lei de pe piaţa internă şi externă pentru finanţarea deficitului bugetar şi refinanţarea datoriilor anterioare, având în vedere nivelul previzionat al deficitului bugetar, de 4,4% din PIB (aproximativ 68 de miliarde de lei), precum şi volumul datoriei de refinanţat în 2023, în sumă de aproximativ 92 de miliarde de lei, potrivit unui document publicat de Ministerul Finanțelor Publice.

MFP estimează că deficitul bugetar se va finanţa în proporţie de circa 30% din surse interne şi de 70% din surse externe.

Foto: Hepta

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email [email protected]

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO Un român aflat la Istanbul, surprins de reacția turcilor când aflau de unde este: "Orice le spui, când aud...

Playtech.ro ȘOC! Dana Budeanu îi desființează pe actorii din România. ULUITOR ce s-a întâmplat la înmormântarea lui Mitică Popescu

Viva.ro Povestea de iubire uitată dintre doi mari artiști de la noi! Ea avea 47 de ani, iar el doar 24, dar au fost 3 ani împreună: 'Ne-am iubit unul pe altul, într-un fel special'

Observatornews.ro Dezastru pe o șosea din Constanţa. Trei bărbaţi au murit pe loc, dupa ce BMW-ul în care se aflau s-a răsturnat în şanţ, la ieşirea din Cuza Vodă

Știrileprotv.ro Furturi trase la indigo surprinse pe camere. Ce au furat hoții în doar câteva secunde

FANATIK.RO Secretele românului care a câștigat de 14 ori la loto. Aceasta este combinația de numere care te poate face bogat

Orangesport.ro Decizie de ultimă oră luată de Volodimir Zelenski. Ce decret a semnat

HOROSCOP Horoscop 8 ianuarie 2023. Scorpionii vor trebui să stea departe de orice fel de scandal, provocare sau situație care le poate afecta reputația

PUBLICITATE MedLife prezintă Raportul de sustenabilitate „Grijă pentru viitor“