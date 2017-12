Guvernul modifică condițiile privind concediul medical pentru părinții care își însoțesc copiii blonavi în afara țării. Potrivit Ordonanței de Urgență pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, documentele de la medicul de familie sau medicul specialist pot fi transmise și electronic. Modificările vin după cazul jurnalistei Magda Vasiliu, care a fost nevoită să se interneze cu copilul într-un spital din Italia.

Ordonanța prevede că părinții copiilor până în 16 ani beneficiază de concediu medical, în cazul în care copiii sunt bolnavi grav. Până în prezent, limita de vârstă era de 7 ani.

„20 de ani în care am cotizat zdravăn la sistemul de asigurări de sănătate. 20 de ani în care am avut concediu medical o singură dată, cinci zile, pentru că mi-am rupt piciorul. În rest, analize făcute la particular, plătite, şi o singură naştere. Atât. Azi mă văd în situaţia incredibilă de a găsi o soluţie pentru a beneficia de concediu medical pentru îngrijirea copilului”.

Vlad, băieţelul meu, a fost diagnosticat cu cancer acum trei luni. De atunci sunt cu el la tratament în Italia, o ţară care l-a primit instant. Internarea de urgenţă a copilului meu nu a fost condiţionată de niciun act!! Vlad a fost internat, diagnosticat şi a început chimioterapia fără să am iniţial niciun document. Abia apoi m-au întrebat de cardul european. Le-am spus că nu-l am, dar îl voi avea şi i-am rugat să nu oprească investigaţiile. Funcţionarul de la ghişeu mi-a răspuns simplu: «Doamnă, copilul e tratat oricum.