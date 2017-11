Guvernul nu mai prelungește Memorandumul Rompetrol, care expiră la finele acestui an, iar kazahii și chinezii care dețin grupul Rompetrol trebuie să plătească datoria istorică pentru a-și dovedi buna credință. Memorandumul prevedea înființarea unui fond de investiții de un miliard de dolari și cumpărarea unui pachet de 26% din acțiunile rafinăriei Petromidia de către KazMunaiGaz cu 200 de milioane de dolari.

Potrivit lui Toma Petcu, ministrul Energiei, Memorandumul Rompetrol avea o prevedere prin care acesta devine nul dacă DIICOT decide trimiterea ”Dosarului Rompetrol” în instanță.

”Atunci când am preluat mandatul (ianuarie 2017 — n.r.), în luna a treia expira memorandumul de înțelegere. Am prelungit încă șase luni, până în luna a noua. Am considerat că șase luni vor fi suficiente pentru a se finaliza negocierile. Am constatat în această perioadă că este foarte greu. Cred că în februarie am scris atât DNA, cât și DIICOT, am cerut informații legate de dosarele în care sunt anchetate companiile Rompetrol, pentru a ne lămuri foarte clar care este stadiul, ce culpabilități sunt. Am primit răspuns din partea acestor instituții, dar am considerat că nu sunt foarte lămuritoare și am făcut un material transmis către CSAT”, a spus Toma Petcu la comisia parlamentară de investigare a ANRE, potrivit Agerpres.ro.