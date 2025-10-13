A fost invocată „securitatea economică europeană”

Duminică seara, ministrul olandez al economiei a dezvăluit că guvernul a invocat în luna septembrie „Legea privind disponibilitatea bunurilor” în cazul companiei, „pentru a preveni o situație în care bunurile produse de Nexperia (produse finite și semifinite) ar deveni indisponibile într-o situație de urgență”. Măsura a fost luată pentru a proteja „securitatea economică europeană”.

În urma anunțului făcut la Haga, acțiunile Wingtech au scăzut la limita maximă zilnică de 10% pe Bursa din Shanghai.

Olanda a preluat afacerea în temeiul „Legii privind disponibilitatea bunurilor” pentru a „preveni o situație în care bunurile produse de Nexperia ar deveni indisponibile în caz de urgență”.

Această mișcare evidențiază îngrijorarea crescândă a Occidentului cu privire la dependența de lanțurile de aprovizionare din China și Taiwan.

Operează fabrici în întreaga lume

Nexperia, care are peste 12.500 de angajați, operează fabrici în întreaga lume, producând miliarde de microcipuri în fiecare an. Deține o fabrică din Marea Britanie, în Manchester, iar anterior a condus Newport Wafer Fab, o fabrică de microcipuri din sudul Țării Galilor.

Recomandări 500 de locuri de muncă la noua linie de producție Mercedes-Benz de la Sebeș. A costat peste 100 de milioane de euro și este destinată exclusiv diviziei electrice

Guvernul britanic a obligat Nexperia să vândă fabrica din Țara Galilor în 2022, invocând preocupări legate de securitatea națională.

Wingtech a achiziționat Nexperia în 2019 printr-o tranzacție de 3,6 miliarde de dolari (2,7 miliarde de lire sterline), după ce firma s-a desprins din compania olandeză NXP.

„O intervenție excesivă”

Acțiunea guvernului olandez vine pe fondul îngrijorărilor crescânde cu privire la influența Chinei asupra economiei britanice, economiștii avertizând cu privire la deținerea de obligațiuni guvernamentale britanice susținute de Beijing.

„Decizia guvernului olandez de a îngheța operațiunile globale ale Nexperia sub pretextul „securității naționale” reprezintă o intervenție excesivă determinată de prejudecăți geopolitice, mai degrabă decât de o evaluare a riscurilor bazată pe fapte”, a declarat Wingtech într-un comunicat publicat pe platforma chineză de socializare WeChat. Ulterior mesajul a fost șters.

Ministrul economiei olandez, Vincent Karremans, poate acum să blocheze sau să anuleze deciziile luate de conducerea Nexperia.

Beijingul reacționează dur la noile tarife ale lui Trump

Măsura intensifică fricțiunile dintre țările occidentale și China în privința accesului la tehnologii de vârf, cum ar fi semiconductori și materii prime critice.

Tensiunile comerciale dintre SUA și China escaladează din nou, atingând un nou nivel de intensitate. Potrivit publicației germane Bild, după anunțul președintelui american Donald Trump privind noi tarife masive, Beijingul a lansat un atac dur împotriva Washingtonului, acuzând administrația SUA de „standarde duble”.

„Anunțul lui Trump privind tarifele este un exemplu tipic de standard dublu. Amenințarea cu tarife ridicate la fiecare ocazie nu este abordarea corectă în relațiile cu China”, a declarat Ministerul Comerțului din China.

Decizia lui Trump de vineri de a impune noi tarife punitive de 100% asupra mărfurilor chinezești, în plus față de cele existente de 30%, a declanșat această reacție. Măsura ar urma să intre în vigoare cel târziu pe 1 noiembrie.

Scânteia care a aprins acest nou val de tarife a fost anunțul Beijingului de a controla mai strict exportul așa-numitelor pământuri rare. Aceste materii prime valoroase sunt indispensabile pentru produsele high-tech, de la turbine eoliene la baterii pentru mașini electrice și echipamente militare.





