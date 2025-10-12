Tensiunile cresc între China și SUA

„Anunțul lui Trump privind tarifele este un exemplu tipic de standard dublu. Amenințarea cu tarife ridicate la fiecare ocazie nu este abordarea corectă în relațiile cu China”, a declarat Ministerul Comerțului din China.

Decizia lui Trump de vineri de a impune noi tarife punitive de 100% asupra mărfurilor chinezești, în plus față de cele existente de 30%, a declanșat această reacție. Măsura ar urma să intre în vigoare cel târziu pe 1 noiembrie.

Disputa privind pământurile rare

Scânteia care a aprins acest nou val de tarife a fost anunțul Beijingului de a controla mai strict exportul așa-numitelor pământuri rare. Aceste materii prime valoroase sunt indispensabile pentru produsele high-tech, de la turbine eoliene la baterii pentru mașini electrice și echipamente militare.

China va solicita autorizații speciale pentru exportul de mașini și tehnologii utilizate în extracția și procesarea acestor materiale, invocând protecția securității naționale.

Reacția lui Trump a fost amenințarea de a anula o întâlnire planificată cu liderul chinez Xi Jinping și anunțarea unor restricții suplimentare privind exportul de „software critic” către China.

Noi tensiuni în ceea ce privește transportul vamal

Recomandări Cum a ajuns Zelea Codreanu simbol al ultranaționalismului în Europa. Istoric: „A condus o mișcare care a semănat teroare în România interbelică”

Conflictul se extinde și pe mări. Beijingul a anunțat că navele americane vor trebui să plătească taxe pentru a acosta în porturile chinezești începând de marți, ca răspuns la o reglementare similară a SUA datând din mandatul lui Joe Biden.

Începând cu 14 octombrie, și navele companiilor chineze sau construite în China vor fi taxate la acostarea în porturile americane.

Lupta pentru supremația economică între Washington și Beijing

Pământurile rare au devenit simbolul unei lupte globale pentru putere. China domină procesarea, deține numeroase patente și controlează cea mai mare parte a lanțului de aprovizionare. Multe țări, inclusiv SUA, depind de materiile prime ale Beijingului.

Prin noile tarife punitive, Trump încearcă să reducă această dependență, riscând însă să intensifice și mai mult conflictul cu a doua cea mai mare economie a lumii.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE