De Alina Manolache,

Eu am doctoratul în Economie și am șapte mastere. Dumitru Nancu, pentru Libertatea:

Dumitru Nancu este directorul general al Fondului de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri. A fost numit săptămâna trecută, pe 15 ianuarie 2020.

Potrivit propriului CV postat online, Dumitru Nancu, a fost:

Director general, timp de doi ani, la Compania Națională de Radiocomunicații Naționale – RADIONAV.

Președinte tot pentru doi ani al Consiliului de Administrație al Aeroportului Mihail Kogălniceanu.

Lector universitar doctor la Universitatea Ovidius din Constanța.

Președinte-director pentru circa un an al Agenției Naționale a Locuințelor, președinte cu rang de secretar de stat al Agenției pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii.

Director general adjunct și membru în Consiliul de Administrație al Fondului de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii.

Consilier personal la Cabinetul Ministrului Transporturilor Ovidiu Silaghi, lector universitar doctor la Universitatea Româno-Americană.

Lector universitar doctor la ASE.

Director în Ministerul pentru IMM-uri.

Nancu este considerat, în politică, apropiat al lui Ovidiu Silaghi, liberal cu ștate vechi, fost ministru al IMM-urilor și fost ministru al Transporturilor. Între timp a schimbat tabăra și a trecut de la PNL la ALDE.

Președintele interimar al Consiliului de Administrație al acestui Fond de Garantare este nimeni altul decât Ovidiu Silaghi, fostul liberal al cărui consilier a fost Dumitru Nancu. L-am sunat pe Ovidiu Silaghi, iar acesta a răspuns la telefon. Când a aflat că întrebăm despre numirea lui Nancu, ne-a spus că ne sună el mai târziu, pentru că parca. Nu a mai sunat și nici nu a mai răspuns apelurilor noastre. În schimb, Nancu a discutat cu Libertatea despre cariera sa publică. Printre altele, susține că are 13 cărți scrise.

Ruta profesională a lui Dumitru Nancu e presărată cu o decizie de plagiat și cu două acuzații: că a sustras telefoane și tablete de la RADIONAV și a ținut salariile foarte sus, deși compania era pe pierderi.

Acuzația de plagiat

Consiliul Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor, Certificatelor Universitare a decis, în 2019, să îi retragă titlul de doctor obținut la Academia de Informații.

Considerăm că teza de doctorat “Consideraţii cu privire la securitatea naţională modernă. Mediul de afaceri şi investiţiile străine”, realizată de Dumitru Nancu, sub îndrumarea profesorului Constantin Onişor, nu respectă standardele privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică. Teza de doctorat conţine un procent neacceptat de texte similare cu alte lucrări fără respectarea normelor de citare academică a acestora”. Motivarea CNATDCU:

Dumitru Nancu suține că titlul de doctor e obținut corect și nu a fost retras. A contestat decizia în instanță, iar procesul nu e încheiat.

,,În legătură cu plagiatul sunt într-un proces. Am un doctorat în economie, cealaltă era cea de-a doua teză. Ghinionul meu că a fost în tranșa cu Oprea și ceilalți. Eu am doctorat în economie. Am șapte masterate. Da, domnule, mi-a plăcut Intelligence-ul. Dar asta nu înseamnă că, dacă Academia aia e de doi bani, cum zic ăștia, nu au fost și unii care chiar au meritat. Credeți-mă, acolo a fost o făcătură. În grupa aia în care mi s-a acordat titlul de doctor, înaintea mea erau ginerele și mireasa lui Oprea. Nici eu nu îl suportam pe ăla, dar ce vină am eu? Tu nu poți să dai decizie decât dacă lucrarea trece prin antiplagiat. Nu se anulează doctoratul., a declarat Dumitru Nancu pentru Libertatea.

Acuzația că a sustras telefoane și tablete de la RADIONAV

Compania RADIONAV i-a trimis o adresă de restituire lui Dumitru Nancu, în 2018, pe motiv că între 2013 și 2016 au fost cumpărate 25 de telefoane și tablete, din banii societății, dar ele nu au intrat niciodată în gestiunea RADIONAV și nu au fost înregistrate în contabilitate.

În adresă se arată că Dumitru Nancu le-ar fi cumpărat. Documentul mai spune că unele dintre facturile date de compania de telefonie mobilă ar fi fost trimise la adresa de domiciliu a lui Dumitru Nancu. Cu alte cuvinte, unele dintre telefoane ar fi fost trimise acasă la director, iar altele ar fi fost ridicate personal de către acesta de la firma de telefonie. Telefoanele și tabletele cu pricina ar fi costat peste 54 de mii de lei.

Compania i-a cerut să le restituie. Pentru că nu le-ar fi restituit, RADIONAV a depus plângere penală. Aceasta a fost soluționată de instanță, în martie 2019, cu respingerea acțiunii pe motiv că a rămas fără obiect.

Dumitru Nancu susține că telefoanele au ajuns la angajați

„Nu le-am sustras. Am hotărârea decisivă în care s-a închis. Nu am dat înapoi telefoanele, ele erau acolo, dar ele erau pe factură zero. Au încercat în toate felurile, și istoria, după cum spunea Nicolae Iorga, se repetă. A fost comandă politică. Am dovadă că a fost o făcătură. Deci nu am plecat eu cu telefoanele. Să vă uitați în declarația de avere înainte și după RADIONAV. Nu aveam nevoie de așa ceva. Acele telefoane erau pentru operatori”.

Nancu susține că este victima politică a greilor din PSD Constanța de la vremea respectivă, printre care fostul șef de CJ Nicușor Constantinescu.

El afirmă că social-democrații constănțeni au vrut să îl înlăture de la RADIONAV pentru că el, Dumitru Nancu, dorea să salveze compania, în timp ce PSD avea interes să o falimenteze și să pună mâna pe teren.

„Eu nu am vrut să vând terenul ăla. PSD a vrut să vândă terenul ăla și, drept urmare, ultimul meu an de mandat a ieșit cu profit. Până la urmă, săptămâna trecută, au dizolvat societatea, iar terenul ăla îl parcelaseră înainte, voiau să își facă case, cu prefect, cu toți. Vor să facă vile acolo. Iar terenul l-au evaluat la 500 de mii, prima strigare, de euro. Sunt 17 hectare. Am găsit când am ajuns în 2014 raport de evaluare a terenului. Deja terenul era parcelat, lotizat. Pentru casele mahărilor PSD. Faptul că m-am opus vânzării terenului, asta a dus la dicreditarea mea și la ostracizare”.

Între timp, soarta companiei a fost una tristă, a intrat în faliment, iar acum este în proces de lichidare. Pe 22 ianuarie 2020, bunurile companiei, inclusiv terenurile au fost scoase la licitație. Dumitru Nancu a mai spus, în apărarea sa, că a fost o răzbunare politică a unuia dintre foștii baroni PSD de Constanța.

„Mie mi se trage din 2012, când am fost candidat pentru președinția Consiliului Județean Constanța din partea ACL, se făcuse alianță pentru Constanța, erau PDL-ul și restul. Și mi-a spus Constantinescu (n.r. Nicușor) că mă distruge”.

Acuzația că a mărit salariile conducerii, deși RADIONAV era pe pierdere

Un raport al Corpului de Control al Guvernului din 2015 arată că, potrivit unei note de fundamentare a bugetului de cheltuieli semnate în 2014 de Dumitru Nancu, în calitate de director general, salariul directorului a crescut de la circa 11 mii de lei la peste 15 mii de lei. Indemnizația membrilor Consiliului de Administrație a crescut de la 2279 de lei la 2 870 de lei, iar indemnizația membrilor AGA de la 570 de lei la 3097 de lei.

Iată câteva fragmente din raportul Corpului de Control, publicat de TomisNews.ro:

În 2015, nota de fundamentare semnată tot de Dumitru Nancu, potrivit aceluiași raport al Corpului de Control, arată o nouă creștere a salariului directorului care a ajuns la 17 600 de lei. Indemnizațiile AGA și ale Consiliului de Administrație au scăzut ușor.

Cheltuielile totale cu veniturile Consiliului de Administrație au crescut de la 4000 de lei în 2012 la 253 de mii de lei în 2015. Cheltuiala cu salariul directorului s-a dublat, în aceeași perioadă, arată raportul Corpului de Control.

Banii în plus ar fi venit de la subvențiile de stat și nu din bugetul Companiei care nu avea performanțe economice, adică era pe pierdere. Numai în primele nouă luni din 2015, RADIONAV a avut pierderi de peste 126 de mii de lei, arată raportul Corpului de Control al Guvernului.

Dumitru Nancu are o explicație și pentru acest raport.

„Acolo a fost Corpul de Control în perioada 2010 -2014. Eu am venit la RADIONAV în 2014, în noiembrie. Dar ei spuneau că Nancu a mărit salariile. Dacă vă uitați în raport, zice că AGA a mărit salariile la Consiliul de Administrație, dar nu aveam eu treabă, era pe perioada dinaintea mea. Erau mărite pe Legea 109, că eu la RADIONAV am mers pe management profesionist, nu am mers politic. Păi cum să măresc eu, eu ca director general pot să măresc la AGA și la Consiliul de Administrație? Legea spunea că directorul general are de șase ori cât e salariul pe ramură”.

-Reporter: Nu e de maximum șase ori, adică nu putea să fie și mai mic?

-Dumitru Nancu: Da, dar la mine nu era maxim, la mine era de trei ori, era 1900 de euro.

Foto: HEPTA

