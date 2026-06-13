Unde merg cei mai mulți bani

Sprijinul este destinat românilor afectați de incendii, fenomene meteorologice periculoase, accidente, probleme de sănătate sau alte situații care pot duce la creșterea riscului de excluziune socială. Cea mai mare parte a banilor, 1.158.000 de lei, va fi acordată pentru 305 familii și persoane singure care se confruntă cu situații deosebite legate de starea de sănătate sau cu alte probleme care le pot agrava situația socială.

Aceste ajutoare vor ajunge la beneficiari din Alba, Arad, Argeș, Bacău, Bihor, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Brașov, Brăila, Buzău, Călărași, Cluj, Constanța, Covasna, Dâmbovița, Dolj, Galați, Giurgiu, Gorj, Hunedoara, Ialomița, Iași, Ilfov, Mehedinți, Neamț, Olt, Sălaj, Sibiu, Suceava, Teleorman, Vaslui, Vâlcea, Vrancea și municipiul București.

Aproape 500.000 de lei pentru familii afectate de incendii

O altă sumă importantă, 492.000 de lei, este alocată pentru 74 de familii și persoane singure ale căror locuințe sau bunuri au fost afectate de incendii.

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Infografic generat cu AI

Beneficiarii sunt din județele Alba, Argeș, Bacău, Bihor, Brăila, Buzău, Caraș-Severin, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Gorj, Hunedoara, Ialomița, Iași, Mureș, Neamț, Olt, Sălaj, Suceava, Teleorman, Timiș, Vaslui, Vâlcea și Vrancea.

Bani și pentru familii afectate de vreme extremă

Guvernul a mai aprobat 68.000 de lei pentru 17 familii și persoane singure afectate de fenomene meteorologice periculoase produse în cursul anului 2025. Aceste ajutoare vor merge către beneficiari din județele Botoșani și Constanța.

De asemenea, o familie din județul Hunedoara va primi 5.000 de lei, după ce s-a aflat într-o situație de necesitate cauzată de un accident rutier.

De unde vin banii și cum se acordă ajutoarele

Fondurile provin din bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale. Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială centralizează la nivel național propunerile pentru acordarea ajutoarelor de urgență și le transmite apoi Ministerului Muncii.

Ajutorul nu se acordă automat. Propunerile au la bază cererea și declarația pe propria răspundere depuse de un membru al familiei sau de persoana singură, împreună cu documentele care dovedesc situația în care se află solicitantul.

Înainte ca ajutorul să fie aprobat, autoritățile fac și verificări în teren. Aceste verificări trebuie să confirme existența situației de necesitate sau a situației deosebite pentru care se cere sprijinul financiar.

Banii sunt acordați punctual, în cazuri considerate urgente sau deosebite, pe baza documentelor depuse și a verificărilor făcute de autorități. Printre beneficiari se pot afla și persoane singure sau vârstnice, dar criteriul principal este situația de necesitate: incendiu, vreme extremă, accident, probleme de sănătate sau risc de excluziune socială.

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