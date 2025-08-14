În timpul atacului, hackerii „au deschis robinetul” barajului, eliberând aproape 500 de litri de apă pe secundă. Este pentru prima dată când autoritățile norvegiene identifică public Rusia drept responsabilă pentru un asemenea incident.

Beate Gangas, directorul PST, serviciul de securitate al Norvegiei, a spus că atacul face parte dintr-o serie de operațiuni desfășurate de „actori cibernetici pro-ruși”, conform The Times.

„Scopul acestui tip de operațiune este de a influența și de a provoca teamă și haos în rândul populației”, a spus Gangas. „Vecinul nostru rus a devenit mai periculos.”

Deși pagubele au fost considerate minore, incidentul are o semnificație simbolică. Barajele hidroelectrice produc peste 90% din energia Norvegiei, iar astfel de atacuri ridică îngrijorări cu privire la securitatea infrastructurii critice.

Barajul afectat controlează în principal alimentarea cu apă dulce a unei ferme piscicole din apropiere, iar cursul de apă poate suporta debite mai mari decât cele declanșate de hackeri. Defecțiunea a fost detectată rapid și remediată.

Breivika Eiendom, proprietarul barajului, a declarat că hackerii au profitat probabil de o parolă slabă, ceea ce indică faptul că atacul nu a fost unul sofisticat. Cu toate acestea, incidentul subliniază riscurile tot mai mari ale sabotajului electronic asupra infrastructurii europene.

În februarie, raportul anual al PST privind securitatea națională a avertizat că hackerii care lucrează pentru Rusia, China, Iran și Coreea de Nord reprezintă o amenințare „semnificativă” și „imprevizibilă” pentru Norvegia. De asemenea, raportul a indicat o probabilitate crescută ca serviciile de informații rusești să desfășoare operațiuni de sabotaj în țară.

Autoritățile norvegiene suspectează că Rusia a sabotat un cablu subacvatic de fibră optică care leagă arhipelagul Svalbard de continentul norvegian în ianuarie 2022, cu puțin timp înainte de invazia Ucrainei.

Totuși, ambasada Rusiei la Oslo a respins acuzațiile legate de atacul asupra barajului, calificându-le drept „nefondate și motivate politic”.

