Rusia a acuzat sâmbătă, 29 octombrie, că forțele ucrainene au efectuat un atac „masiv” cu nouă drone asupra navelor din flota Mării Negre din Sevastopol, cel mai mare oraș din Crimeea anexată de Rusia. Ministerul rus al Apărării a numit atacul unul terorist. După câteva ore, Moscova a anunțat că se retrage din acordul privind exportul de cereale ucrainene.

Potrivit jurnalistului militar ucrainean Andrii Țaplienko, televiziunile rusesți de propagandă care emit în Crimeea au fost piratate, iar în locul programelor obișnuite au fost difuzate imagini cu atacul cu drone de la Sevastopol.

Administrația rusă a transmis că atacul asupra golfului Sevastopol a fost respins și s-a soldat cu avarii minore la nava Ivan Golubeț, o dragă de mine, dar presa de la Kiev și GeoConfirmed, un grup de voluntari care cartografiază războiul din Ucraina, susțin că cel puțin trei nave au fost lovite.

