Spotify, alături de giganți ai industriei muzicale precum Universal, Warner și Sony, a reacționat prompt, deschizând un proces împotriva hackerilor pentru a le închide activitatea ilegală.

Pe 16 ianuarie, o instanță judecătorească a emis decizia de a interzice publicarea melodiilor copiate, însă hackerii au ignorat această interdicție.

Peste 2,8 milioane de melodii, însumând aproximativ 6TB de date, au fost postate pe platformele de torrent. În plus, au fost încărcate 29GB de fișiere care conțin detalii despre melodii, precum artiștii și genurile. Hackerii susțin că au copiat în total 86 de milioane de melodii, ceea ce sugerează că ar putea urma noi episoade de publicare.

Spre deosebire de alte atacuri cibernetice, unde hackerii cer răscumpărări, grupul Annas Archive nu a solicitat bani. Aceștia au declarat că scopul lor este de a oferi acces liber la muzica copiată, fără intenții financiare.

