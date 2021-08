Clipul a fost difuzat în timpul programului de știri al Australian Broadcasting Corporation, radiodifuzorul național al Australiei, cunoscut și sub denumirea de ABC TV.

Jurnalul de știri prezentat de o jurnalistă a început cu o știre despre îngrijirea câinilor polițiști și cu oameni îmbrăcați în costum care stau în fața unei clădiri.

Într-o secundă, imaginile se schimbă, arătând 3 persoane îmbrăcate în negru care stau în picioare lângă un altar satanist și o cruce întoarsă și luminată.

În imagini, se poate auzi cum unul dintre bărbați strigă „Hail Satan!”, iar apoi sunt întrerupte brusc, iar prezentatoarea a reluat știrile.

ABC’s satanic slip-up. What was going on here? @abcnews pic.twitter.com/D1dWfjOYhM