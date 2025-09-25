Consecințele lipsei autorizației ISU

Daniel Vasile de la ISU București-Ilfov a confirmat: „Nu aveau autorizatie de securitate la incendiu”. Această situație ar putea avea consecințe grave pentru proprietar.

Marius Constantinescu, broker de asigurări, explică: „Emiterea unei polițe de asigurare nu este întotdeauna condiționată de avizul sau autorizația ISU. Există niște documente minime prevăzute de lege, iar cele pe partea de securitate pot fi negociate cu asigurătorul, cu niște termene de implementare. Dacă intervine o daună, iar aceste măsuri au fost asumate, dar nu au fost implementate, asiguratul poate fi decăzut din dreptul de despăgubire și poate primi chiar excludere”.

O altă posibilitate este reducerea despăgubirilor cu 15%. Aceasta ar însemna o pierdere de aproape două milioane de euro pentru proprietar.

Dorel Duță, președintele Uniunii Societăților de Intermediere în Asigurări, adaugă: „Până la obţinerea definitivă a avizului ISU, asigurătorul poate să încheie poliţa de asigurare, dar, până la autorizare, se foloseşte această franciză”.

Proprietarul și controversele

Proprietarul depozitului este Jafar Kabiri, un om de afaceri iranian. Acesta se află în top cinci firme cu acționariat iranian din România. Kabiri a fost implicat în controverse, inclusiv confiscarea unor arme de foc și o presupusă legătură cu o anchetă de trafic ilegal de carne de pasăre.

Radu Mazăre, „în cărți” pentru revizuirea condamnării la 9 ani de închisoare pentru retrocedarea plajelor. Cererea, făcută de „evaluatorul imobiliar agreat”
Recomandări
Radu Mazăre, „în cărți” pentru revizuirea condamnării la 9 ani de închisoare pentru retrocedarea plajelor. Cererea, făcută de „evaluatorul imobiliar agreat”

Întrebat despre incident, Kabiri a declarat: „Vă mulţumesc foarte mult. Suntem cu colegii de la… echipa de la ISU şi Poliţie”.

Desfășurarea incendiului

Incendiul a durat 36 de ore și a afectat o suprafață de 7.000 de metri pătrați. Pompierii au reușit în cele din urmă să stingă flăcările. Poliția a deschis un dosar penal pentru distrugere.

Anchetatorii suspectează că incendiul a fost cauzat de un scurtcircuit, fie la sistemul de panouri fotovoltaice, fie la instalația de răcire a depozitului.

Pierderile sunt semnificative. În depozit se aflau mărfuri de milioane, incluzând carne și haine, care nu erau asigurate. Dorel Duță comentează: „În acest domeniu industrial, sunt multe societăţi care nu-şi protejează patrimoniul”.

Un incendiu a izbucnit, marţi seară, la un depozit Antrefrig din Sectorul 2 din București, iniţial fiind alertate zece autospeciale de stingere pentru această intervenţie, însă ulterior numărul a fost suplimentat. Din cauza degajărilor mari de fum, au fost emise patru mesaje RO-Alert pentru avertizarea populaţiei din sectoarele 2, 3, 4 şi 5, localnicii fiind sfătuiţi să închidă uşile şi ferestrele.”

