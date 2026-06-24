Ce a declanșat blocajul feroviar din Germania

Conform primelor informații publicate de publicația germană Bild, problema a fost localizată la sistemul GSM-R (rețeaua digitală de radio utilizată exclusiv pentru comunicațiile feroviare). Surse din cadrul serviciilor de securitate germane indică faptul că defecțiunea ar fi survenit în timpul unei operațiuni de înlocuire a unor componente în interiorul sistemului radio.

Tehnicienii IT au lucrat sub o presiune uriașă pentru a reporni infrastructura critică. Directoarea Deutsche Bahn, Evelyn Palla (52 de ani), a confirmat situația de criză pentru jurnaliștii germani: „După o întrerupere de 90 de minute, toate trenurile circulă din nou. Am reușit să stabilizăm situația cu ajutorul unui sistem de urgență. Acum trebuie să clarificăm cauza exactă”.

Sute de mii de călători afectați, inclusiv fanii veniți la un concert

Deși traficul a început să fie reluat treptat, efectele de propagare se resimt puternic. Compania feroviară a avertizat pasagerii că urmează o perioadă marcată de întârzieri masive, anulări parțiale și perturbări de program.

Defecțiunea nu a lovit doar trenurile de mare viteză (ICE) și trenurile regionale, ci a paralizat complet și rețelele metropolitane de tip S-Bahn din mari metropole precum Berlin și München.

Cele mai tensionate scene s-au înregistrat în gările din Gelsenkirchen și Kiel:

În Gelsenkirchen , mii de fani au rămas blocați pe peron la finalul unui concert masiv susținut de artista Helene Fischer.

, mii de fani au rămas blocați pe peron la finalul unui concert masiv susținut de artista Helene Fischer. În Kiel, aglomerația a fost provocată de fluxul uriaș de turiști prezenți la evenimentul anual de renume internațional Kieler Woche (Săptămâna Kiel).

În ciuda minutelor de panică de dinaintea miezului nopții, autoritățile germane au raportat că, per ansamblu, situația a rămas sub control în majoritatea nodurilor feroviare mari, unde călătorii au fost debarcați în siguranță pe peroane până la stabilizarea sistemului de rezervă.

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