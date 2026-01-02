Aeroportul Schiphol, unul dintre cele mai mari din Europa după volumul de pasageri, a fost grav afectat de ninsoare și ploaie înghețată, conform nltimes.nl. Vineri, peste 300 de zboruri au fost anulate, iar alte 600 au avut întârzieri semnificative.

Sâmbătă, alte 58 de zboruri de plecare și 50 de sosire au fost anulate, afectând în principal companiile aeriene KLM și subsidiara sa Transavia. De asemenea, mai multe curse internaționale au înregistrat întârzieri.

„Vânturile puternice sunt asociate cu regiunea de presiune joasă denumită »Furtuna Anna’ și se așteaptă să afecteze Amsterdam pe tot parcursul zilei”, a transmis Eurocontrol, centrul european de trafic aerian, într-un buletin actualizat vineri la ora 16.00.

Problemele meteo au afectat și alte aeroporturi din Olanda. La Aeroportul Eindhoven, aproximativ 36 de zboruri de plecare au avut întârzieri, iar 20 de zboruri de sosire au fost, de asemenea, afectate. Două curse, una de plecare și una de sosire, au fost anulate.

La Aeroportul Rotterdam The Hague, 15 plecări și 12 sosiri au suferit întârzieri, variind de la câteva minute până la o oră.

Institutul Meteorologic Regal al Olandei (KNMI) a emis o avertizare de Cod Galben pentru ninsoare, temperaturi scăzute și condiții de drum alunecos.

Avertizarea este valabilă până duminică, la ora 12.00, acoperind întreg teritoriul țării. În regiunile centrale și estice ale Olandei, se estimează că va ninge între 5 și 10 centimetri, iar în alte zone se pot acumula până la 5 centimetri de zăpadă.

Deși vânturile puternice vor continua pe tot parcursul weekendului, în special pe coasta Olandei, intensitatea lor nu va mai fi la fel de mare ca în dimineața zilei de vineri, a adăugat KNMI.