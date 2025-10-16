Sphera Franchise Group a semnat un acord de franciză cu Hard Rock International pentru operarea restaurantelor din România și Republica Moldova. Proiectul va fi implementat prin noua companie HRC Restaurants SRL, deținută integral de Sphera.

Primele inaugurări sunt programate să înceapă în 2026, iar fiecare dintre cele cinci restaurante va aduce experiența completă Hard Rock Cafe: mâncare americană autentică, muzică live, obiecte de colecție din lumea rockului și o atmosferă vibrantă.

„Prin adăugarea Hard Rock Cafe în portofoliul nostru, ne extindem în domeniul restaurantelor lifestyle și al divertismentului, consolidându-ne misiunea de a oferi experiențe globale emblematice consumatorilor din regiunea noastră.”, a precizat Călin Ionescu, CEO Sphera Franchise Group.

Sphera Franchise Group este cel mai mare grup din industria de food service din România, operând în sistem de franciză brandurile KFC, Pizza Hut și Taco Bell în România, precum și KFC în Chișinău și în anumite zone din Italia. Grupul mai deține și brandul Cioccolatitaliani în Italia.

Cu peste 175 de restaurante și aproximativ 5.000 de angajați, Sphera este listată pe Bursa de Valori București (simbol SFG) și face parte din indicele BET și MSCI Frontier Markets, fiind singura companie HoReCa inclusă în aceste categorii.

Fondat în 1971 la Londra, Hard Rock Cafe operează peste 80 de locații în peste 70 de țări, inclusiv restaurante, hoteluri și cazinouri.

Brandul este cunoscut pentru atmosfera sa muzicală, meniul american clasic și colecția impresionantă de suveniruri rocknroll.

În prezent, există un singur Hard Rock Cafe în România, situat în Parcul Herăstrău din București, care a fost deschis în 2008.

