- Singura medalie olimpică pentru România la Jocurile de iarnă este bronzul de la bob 2, în 1968, la Grenoble.
Cuprins:
Campion la schi, slalom și combinată, apoi împingător la bob
Născut la Azuga, Prahova, Ion Zangor s-a apucat mai întâi de schi și de sanie și a devenit campion național la schi alpin, slalom uriaș și combinata alpină din 1963, potrivit Reușita TV.
Ulterior, Zangor a trecut la bob. Împreună cu pilotul Ion Panțuru, Nicolae Neagoe și Dumitru Pascu a câștigat medalia de bronz la Campionatul European din 1970, chiar la Cortina dAmpezzo, în proba de bob de 4 persoane.
Anul următor, în 1971, boberii români au cucerit titlul european la Innsbruck-Igls.
Locul 5 la Sapporo, dar certați de conducerea de stat
Iar în 1972, Ion Zangor a participat la Jocurile Olimpice de iarnă. La Sapporo, în Japonia, a luat startul în proba de bob 2. Cu pilotul Ion Panțuru a ocupat locul 5, cel mai bun rezultat pentru România la acea ediție a Olimpiadei și, până în data de 17 februarie 2026, ultimul mare rezultat românesc în această disciplină.
La bob 4 la JO 1972, sportivii români (Ion Panțuru, Ion Zangor, Dumitru Pascu, Dumitru Focșeneanu) au ocupat locul 10.
„Știți ce s-a întâmplat atunci, în 1972? Conducerea de stat ne-a certat că n-am luat medalie. Dar să nu credeți că ne-au săpunit acasă. Ne-au luat de la Moscova, nici n-am apucat să coborâm la escala din capitala URSS, că au început să ne certe că de ce n-am făcut mai mult”, povestea, la un moment dat, Ion Zagor.
„S-au dus repede, amândoi în același an”
Ioan „Șarpe” Apostol, 67 de ani, locul 4 la sanie 2 la Jocurile Olimpice din 1992, care trăiește în Azuga, și-a amintit că „amândoi, și Ion Zangor și soția lui, s-au dus repede, amândoi în același an”.
După decesul lui Zangor, la CM de la Lake Placid (SUA) din 1973, la bob 2 persoane, Ion Panţuru și Dumitru Focşeneanu cuceresc medalia de bronz, ultima mare performanţă obţinută de Ion Panţuru şi coechipierii săi în competiţii de anvergură.
Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.