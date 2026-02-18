Singura medalie olimpică pentru România la Jocurile de iarnă este bronzul de la bob 2, în 1968, la Grenoble.

Campion la schi, slalom și combinată, apoi împingător la bob

Născut la Azuga, Prahova, Ion Zangor s-a apucat mai întâi de schi și de sanie și a devenit campion național la schi alpin, slalom uriaș și combinata alpină din 1963, potrivit Reușita TV.

Ulterior, Zangor a trecut la bob. Împreună cu pilotul Ion Panțuru, Nicolae Neagoe și Dumitru Pascu a câștigat medalia de bronz la Campionatul European din 1970, chiar la Cortina dAmpezzo, în proba de bob de 4 persoane.

Anul următor, în 1971, boberii români au cucerit titlul european la Innsbruck-Igls.

Ion Zangor, al doilea de la stânga, și colegii boberi, pe coperta revistei Sport din 1972

Locul 5 la Sapporo, dar certați de conducerea de stat

Iar în 1972, Ion Zangor a participat la Jocurile Olimpice de iarnă. La Sapporo, în Japonia, a luat startul în proba de bob 2. Cu pilotul Ion Panțuru a ocupat locul 5, cel mai bun rezultat pentru România la acea ediție a Olimpiadei și, până în data de 17 februarie 2026, ultimul mare rezultat românesc în această disciplină.

La bob 4 la JO 1972, sportivii români (Ion Panțuru, Ion Zangor, Dumitru Pascu, Dumitru Focșeneanu) au ocupat locul 10.

„Știți ce s-a întâmplat atunci, în 1972? Conducerea de stat ne-a certat că n-am luat medalie. Dar să nu credeți că ne-au săpunit acasă. Ne-au luat de la Moscova, nici n-am apucat să coborâm la escala din capitala URSS, că au început să ne certe că de ce n-am făcut mai mult”, povestea, la un moment dat, Ion Zagor.

„S-au dus repede, amândoi în același an”

Ioan „Șarpe” Apostol, 67 de ani, locul 4 la sanie 2 la Jocurile Olimpice din 1992, care trăiește în Azuga, și-a amintit că „amândoi, și Ion Zangor și soția lui, s-au dus repede, amândoi în același an”.

După decesul lui Zangor, la CM de la Lake Placid (SUA) din 1973, la bob 2 persoane, Ion Panţuru și Dumitru Focşeneanu cuceresc medalia de bronz, ultima mare performanţă obţinută de Ion Panţuru şi coechipierii săi în competiţii de anvergură.

