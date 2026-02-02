Polițistul anului în 2008

Bogdan Berechet este șef al Poliției Capitalei începând din ianuarie 2020. 

Este originar din Pitești și lucrează în Poliţie din anul 2002. Înainte de a fi numit șeful Poliției Capitalei a fost, printre altele, comandant al IPJ Argeș (august 2017 – ianuarie 2020) și IPJ Vâlcea (octombrie 2016 – august 2017), adjunct la IPJ Vâlcea și director adjunct la Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane din cadrul M.A.I.

În urmă cu 18 ani, în 2008, Bogdan Berechet a fost recompensat cu titlul de Poliţistul Anului împreună cu colegii de la BCCO Piteşti, la categoria Combaterea Criminalităţii Organizate, pentru coordonarea operaţiunii „Casa Iadului“. 

Reţeaua de infractori prinşi în acest dosar, privitor la traficarea a zeci de tinere, a numărat 20 de persoane, cu toții fiind condamnaţi la vremea respectivă la pedepse cu închisoarea. 

Pe parcursul interviului acordat pentru Libertatea, chestorul Bogdan Berechet a vorbit și despre infracționalitatea în Centrul Vechi al Capitalei, dar și despre cele mai importante cazuri investigate anul trecut. 

Bogdan Berechet imbracat in costum de politist
Bogdan Berechet lucrează în Poliţie din anul 2002. Foto: Inquam Photos/Saul Pop

„Bucureștiul se numără printre cele mai sigure capitale din Europa”

Libertatea: Care ar fi cele mai importante date ale activității Poliției Capitalei în 2025?
Bogdan Berechet: În ultimul Index al Crimei Numbeo, Bucureștiul se clasează printre cele mai sigure capitale din Europa – cu un indice criminalistic de doar 28,5, mai mic decât majoritatea marilor orașe europene și americane. 

Și, dacă este să citez Ambasada României în SUA, „Bucureștiul se simte mai mult ca un sat elvețian decât ca o metropolă europeană. Fără «zone fără go», fără titluri distopice, fără haos zilnic. Doar o capitală în care oamenii merg în siguranță noaptea și cartierele nu vin cu etichetă de avertizare”. 

Pe linia combaterii criminalității, structurile de investigații criminale au destructurat 38 de grupuri infracționale, acțiuni care au presupus anchete complexe, cooperare interinstituțională și un volum considerabil de muncă operativă. 

Rezultatele acestor misiuni se reflectă direct în scăderea indicatorilor de criminalitate, respectiv o reducere de aproximativ 14% a totalului infracțiunilor sesizate, cu scăderi semnificative înregistrate la furturi și tâlhării, fapte care afectează în mod direct sentimentul de siguranță al cetățeanului. 

De asemenea, în zona criminalității economice, investigațiile desfășurate au contribuit la diminuarea acestui tip de infracționalitate cu aproape 20% față de anul anterior, fiind aplicate măsuri asiguratorii și recuperate prejudicii importante, aspecte ce transmit un mesaj ferm că faptele de acest tip sunt investigate cu maximă seriozitate. 

Un alt pilon esențial al activității noastre îl reprezintă siguranța publică și siguranța rutieră. Peste 160.000 de intervenții la evenimente și peste 8.500 de infracțiuni flagrante constatate demonstrează o prezență activă și eficientă a polițiștilor în teren. Totodată, prin acțiuni susținute ale Brigăzii Rutiere, desfășurate în puncte-cheie ale Capitalei, s-a reușit reducerea cu peste 21% a numărului accidentelor grave, un rezultat care reflectă impactul direct al acestor misiuni asupra protejării vieții participanților la trafic. 

Câți șoferi au fost prinși în trafic în București de către polițiști sub influența unor substanțe psihoactive și câți au fost prinși sub influența băuturilor alcoolice pe parcursul anului 2025? Statistic, care sunt diferențele comparativ cu 2024?
În anul 2025, polițiștii din Capitală au întocmit aproximativ 500 de dosare penale pentru conducerea unui vehicul pe drumurile publice sub influența alcoolului, în ușoară scădere față de anul 2024, când au fost înregistrate aproximativ 550 de astfel de dosare.  

În ceea ce privește conducerea sub influența substanțelor psihoactive, anul trecut au fost întocmite aproximativ 400 de dosare penale, comparativ cu aproximativ 300 de dosare în 2024, ceea ce arată o intensificare a activităților de depistare și sancționare a șoferilor care pun în pericol siguranța rutieră.  

Datele evidențiază că Poliția Capitalei desfășoară permanent acțiuni pentru depistarea șoferilor aflați sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive, cu scopul de a proteja participanții la trafic și de a preveni accidentele. 

– Câte aparate de tip DrugTest are Brigada Rutieră București în dotare?
– În prezent, Brigada Rutieră a Poliției Capitalei dispune de peste 100 de aparate de tip DrugTest, care sunt utilizate în cadrul controalelor desfășurate pe drumurile publice pentru depistarea conducătorilor auto aflați sub influența substanțelor psihoactive.  

De asemenea, vreau să precizez că și polițiștii din cadrul tuturor secțiilor de poliție din București care dețin calitate de polițist rutier au în dotare aproximativ 50 de astfel de dispozitive. 

Aceste echipamente permit polițiștilor să efectueze verificări rapide și eficiente, iar în completarea acestor verificări, în funcție de rezultat, se recurge la prelevarea de probe și analize suplimentare efectuate de INML, pentru confirmarea oficială a prezenței substanțelor. 

– Care este evoluția contravențiilor aplicate în Capitală în ultimii doi ani șoferilor cu comportament agresiv?
În cursul anului 2025, polițiștii Brigăzii Rutiere au aplicat peste 1.000 de sancțiuni contravenționale pentru șoferii care au adoptat un comportament agresiv la volan, comparativ cu aproximativ 580 de sancțiuni înregistrate în anul 2024.  

Această creștere evidențiază intensificarea acțiunilor de control și monitorizare a traficului, precum și atenția sporită acordată identificării și sancționării comportamentului periculos în trafic. Toate aceste măsuri sunt parte a activității permanente a polițiștilor pentru prevenirea evenimentelor rutiere și pentru menținerea unui climat de siguranță pe drumurile Capitalei. 

Cele mai multe infracțiuni comise, în sectorul 3

Care sunt sectoarele din București cu cele mai multe și, respectiv, cele mai puține infracțiuni?
– Anul trecut, cele mai multe infracțiuni au fost înregistrate în sectorul 3, cu un număr total de peste 11.500 de cazuri, urmat de sectorul 1 cu aproximativ 10.000, sectorul 2 cu peste 9.700 de cazuri, sectorul 5 cu peste 9.000, sectorul 6 cu peste 8.500 și sectorul 4, care a înregistrat cele mai puține infracțiuni, peste 7.700 de cazuri. 

Pot menționa și câteva exemple relevante de pe parcursul anului trecut. De exemplu, ne amintim cu toții perchezițiile desfășurate, în cursul anului trecut, de polițiștii din cadrul Serviciului Grupuri Infracționale Violente, împreună cu procurorii DIICOT – Structura Centrală, care au reținut mai multe persoane implicate într-un grup infracțional organizat specializat în trafic de droguri de risc și mare risc. 

În alt caz, în noiembrie 2025, polițiștii Secției 28, cu sprijinul Serviciului de Investigații Criminale Sector 2 și al Serviciului Acțiuni Speciale, au pus în executare șapte mandate de percheziție într-un dosar de furt calificat și complicitate la furt calificat, urmărind recuperarea bunurilor sustrase și identificarea tuturor persoanelor implicate. 

Harta infracționalității în București, explicată de Bogdan Berechet, șeful Poliției Capitalei. Sectorul care ocupă primul loc - peste 11.500 de fapte penale în 2025
Harta infracționalității în București

– Care a fost cel mai complex caz soluționat de către Poliția Capitalei în 2025?
– Un exemplu relevant este incidentul armat produs în Centrul Vechi al Capitalei, într-o zonă intens frecventată. Primele măsuri au fost dispuse de polițiștii Secției 27, structura competentă teritorial, care au intervenit cu promptitudine și eficiență. Imediat după incident, au fost demarate activități investigative complexe, fiind administrat un probatoriu riguros, care a constituit baza continuării anchetei. În urma acestui demers profesionist, dosarul a fost preluat de Serviciul Omoruri, iar cooperarea strânsă dintre structurile implicate a condus la identificarea și prinderea autorului într-un timp scurt. 

Totodată, în anul 2025, structurile specializate ale Poliției Capitalei au gestionat și alte cazuri de o complexitate ridicată, ce au vizat, printre altele, destructurarea unor grupări infracționale implicate în fapte grave. 

Numărul furturilor în Centrul Vechi a scăzut cu aproape o treime

– Care a fost evoluția numerică, dar și ca prejudicii, a dosarelor de criminalitate economică investigate de Poliția Capitalei în 2025?
– Pe parcursul anului trecut, doar în zona de criminalitate economică au fost dispuse măsuri preventive în peste 70 de cazuri față de persoanele cercetate. În ceea ce privește măsurile procesuale, în 70 de cazuri au fost dispuse măsuri preventive față de persoane cercetate. Aceste măsuri au fost luate în urma evaluării riguroase a fiecărei cauze, sub coordonarea unităților de Parchet competente. 

Un obiectiv esențial al anchetelor de criminalitate economică îl reprezintă recuperarea prejudiciilor. În acest sens, în 2025 au fost dispuse de procurori măsuri asiguratorii în valoare de peste 293 de milioane de lei. Dintre acestea, au fost aplicate măsuri asiguratorii în valoare de peste 52 de milioane de lei, precum și alte măsuri asupra bunurilor mobile și imobile în valoare de peste 90 de milioane de lei. 

Totodată, în urma activităților desfășurate, a fost recuperat un prejudiciu de peste 48 de milioane de lei. 

La începutul anului 2025, 16 persoane care lucrau la două cluburi din Centrul Vechi au fost trimise în judecată într-un dosar vizând sume uriașe furate unor turiști străini. Cum a evoluat numărul infracțiunilor în Centrul Vechi în 2025 comparativ cu 2024?
Ca urmare a acțiunilor complexe desfășurate și finalizate de Poliția Capitalei pe parcursul anului 2024, inclusiv a dosarului în care au fost trimise în judecată 16 persoane implicate în sustragerea unor sume importante de bani de la turiști străini, în anul 2025 a fost înregistrată o scădere semnificativă a acestui tip de infracțiuni în zona Centrului Vechi. 

Concret, numărul infracțiunilor ce au avut ca obiect sume importante de bani sustrase de la turiști străini a scăzut cu aproximativ 30% în anul 2025, comparativ cu anul 2024. Această evoluție confirmă faptul că intervențiile ferme, investigațiile de amploare și trimiterea în judecată a persoanelor implicate au avut un efect descurajator real asupra acestui fenomen infracțional. 

În paralel cu activitățile investigative, Poliția Capitalei a continuat să deruleze acțiuni preventive și a fost sporită prezența în zona Centrului Vechi, în special în intervalele cu afluență ridicată de persoane, urmărind atât creșterea gradului de siguranță publică, dar și protejarea turiștilor și a cetățenilor care frecventează această zonă. 

Vom continua să acționăm cu aceeași determinare, să investim în prevenire, în pregătirea profesională a polițiștilor și în utilizarea eficientă a resurselor, astfel încât Bucureștiul să rămână un oraș sigur, în care legea este respectată, iar cetățenii se pot simți protejați.

