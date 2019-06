În Tulcea, rata mortalității la copiii sub un an e de aproape cinci ori mai mare decât în București, unde se află majoritatea maternităților de nivel III.

Cu toate că media pe țară a ratei mortalității infantile a scăzut, sunt județe unde situația rămâne dramatică, mai ales în ceea ce privește accesul la servicii medicale urgente și performante.

În acest context, „Salvați Copiii” a creat acest mecanism prin care maternitățile comunică Asociației nevoile lor, iar ei pun în mișcare o întreagă rețea pentru a le putea sprijini, pentru că diferența dintre viață și moarte o face un incubator”



„Salvați Copiii România a intrat în cel de-al optulea an al programului de combatere a mortalității infantile, un capitol încă dramatic pentru România. Când am demarat acest program, nu știam încă dimensiunile fenomenului și am aflat că cel mai dur criteriu de departajare între o maternitate unde prematurii și nou-născuții cu patologii severe trăiesc și cea în care șansele lor la viață sunt reduse este aparatura medicală”, a explicat președintele executiv „Salvați Copiii” România, Gabriela Alexandrescu.