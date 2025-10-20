Hidroelectrica, amendată după ce a încurcat facturile clienților

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) a aplicat o amendă de 25.392 lei, aproximativ 5.000 de euro, companiei Hidroelectrica pentru încălcarea regulamentului GDPR. Sancțiunea a fost impusă în urma unei investigații finalizate în septembrie 2025.

Incidentul a fost declanșat de o sesizare a unui client care a primit factura altei persoane. Ulterior, acesta a sesizat Autoritatea cu privire la incidentul de la Hidroelectrica.

„Investigația a fost demarată ca urmare a transmiterii de către operatorul S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA SA a unei notificări cu privire la încălcarea securității datelor cu caracter personal, potrivit dispozițiilor art. 33 din Regulamentul (UE) 2016/679”, a transmis Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP).

Adresele clienților, divulgate din greșeală prin facturile încurcate

Eroarea tehnică din sistemul informatic al Hidroelectrica a dus la pierderea controlului asupra datelor personale ale clienților. Printre detaliile care au ajuns, din greșeală, la alți clienți se numără și adresele din factură, codurile de client și valoarea serviciilor.

„Această încălcare a condus la divulgarea neautorizată la anumite date cu caracter personal ale mai multor persoane vizate (clienți), respectiv: numele, prenumele, codul de client, codul cont contract, adresa, numărul contractului, data contractului, data încetării contractului, perioada de facturare, data scadentă, codul locului de consum, serviciile facturate, cantitatea facturată, prețul unitar în lei, valoarea serviciilor, detalii de măsurare, numărul zilelor de consum mediu, valoarea totală facturată, total de plată pentru factura curentă”, a mai transmis ANSPDCP, potrivit sursei citate mai sus.

Hidroelectrica rămâne cel mai ieftin furnizor de energie

În ciuda acestui incident, Hidroelectrica continuă să ofere cel mai mic preț pe piață, la 1,07 lei/kWh. Clasamentul furnizorilor s-a modificat, incluzând acum și companii mai mici, nu doar marii traderi. Top 5 furnizori de energie electrică:

  • Hidroelectrica – 1,07 lei/kWh
  • Nova Power&Gas – 1,18 lei/kWh
  • Grenerg – 1,20 lei/kWh
  • PPC Energie – 1,30 lei/kWh
  • Premier Energy – 1,32 lei/kWh

La începutul lunii octombrie, Hidroelectrica a anunțat cu cât se vor scumpi facturile la energie electrică, după ce Transelectrica a majorat tarifele.

Schemele de plafonare pentru energie, eliminate în România în 2025

Începând cu 1 iulie 2025 a fost oficial eliminat sistemul de plafonare a prețurilor la energia electrică pentru clienții casnici din România, după ce acesta fusese aplicat între aprilie 2022 și iunie 2025 ca o măsură de protecție în contextul crizei energetice europene.

Până la această dată, prețul energiei era plafonat diferențiat în funcție de consum – de exemplu, primele 100 kWh lunare erau tarifate la 0,68 lei/kWh, iar între 100 și 255 kWh la 0,80 lei/kWh. Diferența dintre prețul plafonat și prețul real era compensată de stat către furnizori.

Odată cu ridicarea plafonării, consumatorii au început să plătească prețuri de piață, stabilite liber în contractul cu furnizorii, ceea ce a dus la scumpiri semnificative ale facturilor – între 67% și 79% mai mult decât înainte. Această măsură a dus la o volatilitate mai mare a facturilor, iar responsabilitatea gestionării costurilor a trecut în mare parte către consumator. Pentru consumatorii vulnerabili, statul a introdus un sistem de vouchere electronice pentru a-i sprijini în fața creșterilor.

