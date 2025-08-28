Hidroelectrica cere clienților să actualizeze convenția de consum, care influențează facturile. Cum modifici documentul

Compania de stat Hidroelectrica, listată la Bursa de Valori București (BVB), a fost asaltată în ultimele luni de români care au vrut să-și schimbe furnizorul de energie, având în vedere că are cele mai mici prețuri după liberalizarea pieței.

Ce este convenția de consum

În mesajul transmis clienților pe email, Hidroelectrica explică românilor ce este convenția de consum, cea care influențează facturile, și le cere clienților să o actualizeze în cazul în care numărul real de kilowați diferă de cel din acest document.

„Vă rugăm să luați în considerare că această convenție de consum transmisă de distribuitor este calculată pe baza istoricului dumneavoastră, în scopul adaptării la consumul real realizat. Dacă valorile din convenția de consum nu reflectă consumul dumneavoastră real, aveți posibilitatea de a solicita actualizarea valorilor lunare, chiar acum, apăsând click pe Actualizare Convenție Consum”, se arată în documentul transmis clienților.

Recomandări Emmanuel Macron și Donald Tusk au vorbit în română în fața mulțimii din Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău. Ce le-au transmis moldovenilor | VIDEO

Convenția de consum, un document esențial în contractul de furnizare a energiei electrice, a devenit subiect de interes pentru români, mai ales după liberalizarea pieței de energie electrică.

Mai exact, acest document estimează cantitatea de energie electrică ce urmează a fi consumată de client.

Convenția de consum este crucială atât pentru clienții casnici ai Hidroelectrica, cât și pentru cei noncasnici.

Ea servește ca bază pentru facturare în absența indexului autocitit sau a citirii contorului de către operatorul de distribuție.

„Astfel, în cazul în care nu veți transmite indexul autocitit lunar către furnizorul dumneavoastră, conform prevederilor Ordinului ANRE nr. 5/2023, furnizorul poate factura consumul pe baza cantităților de energie electrică declarate la încheierea contractului de furnizare. În plus, convenția de consum este un instrument util pentru furnizor, necesar stabilirii necesităților de energie electrică pentru portofoliul de clienți. În acest sens, este extrem de important ca această convenție de consum să reflecte cât mai bine consumul real”, explică Hidroelectrica.

Ce trebuie să știe clienții Hidroelectrica

La semnarea unui nou contract de furnizare, clienții Hidroelectrica declară estimările lunare de consum, cifre care vor influența facturile la lumină.

Recomandări PSD și PNL nu acceptă propunerile făcute de Nicușor Dan la șefia SRI și SIE, Gabriel Zbârcea și Marius Lazurca. Surse: „Propuneri aplaudate de AUR. Nu sunt oportune”

Aceste estimări sunt folosite de furnizori, precum S.P.E.E.H. (Societatea de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale) Hidroelectrica SA, pentru emiterea facturilor la curent electric în anumite situații: fie nu ați transmis indexul, fie operatorul de distribuție nu a citit contorul, fie contorul inteligent pe care îl aveți nu este înrolat în sistemul de telecitire.

Operatorul de distribuție joacă un rol important în acest proces. El validează cantitățile specificate de client în funcție de puterea instalată la locul de consum. În cazul unor estimări nerealiste, operatorul poate solicita refacerea convenției.

Rolul operatorului de distribuție

Operatorul de distribuție stabilește valorile reale ale convenției de consum bazându-se pe istoricul de consum sau pe profilul specific categoriei de clienți.

Acesta intervine în special în cazul clienților Hidroelectrica atunci când nu există un istoric de consum pentru locul respectiv.

„În cazul în care există diferențe între convenția de consum declarată la încheierea contractului de furnizare și datele reale de consum, S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA SA vă va notifica noua convenție de consum în baza datelor transmise de operatorul de distribuție”, transmite compania de stat.

Recomandări Un livrator nepalez din București a fost bătut pe stradă fără niciun motiv: „Ești un invadator”

Cum pot clienții Hidroelectrica să actualizeze convenția de consum

Clienții Hidroelectrica au posibilitatea să modifice valorile din convenția de consum, dacă acestea nu reflectă consumul lor real.

Acest lucru se poate face prin accesarea link-ului Actualizare Convenție Consum, de pe site-ul Hidroelectrica, iar noile valori vor intra în vigoare din luna următoare.

Pentru actualizarea convenției de consum, trebuie să completați, după ce deschideți link-ul de mai sus, CNP-ul și POD-ul.

Ulterior, veți primi pe adresa de e-mail link-ul paginii în care veți putea vizualiza convenția de consum înregistrată în baza de date.

Cum transmitem indexul la Hidroelectrica

Furnizorii încurajează clienții să transmită lunar indexul autocitit pentru o facturare cât mai precisă.

La compania de stat Hidroelectrica, există patru metode prin care românii pot da citirea contorului:

Prin aplicația mobilă iHidro

Accesând portalul online ihidro.ro

Prin apel gratuit la numărul 0800 800 359

Prin portalul Hidroelectrica.

Compania Hidroelectrica furnizează energie electrică pentru aproximativ 750.000 de clienţi casnici şi non-casnici din România, după ce în urmă cu câteva luni avea circa 600.000 de abonați.

Hidroelectrica, cea mai ieftină energie după liberalizarea pieței

Începând cu 1 august 2025, TVA a crescut de la 19% la 21%, măsură cuprinsă în pachetul de austeritate adoptat de Guvernul Bolojan.

Anterior, a avut loc liberalizarea pieței de energie, dar compania de stat Hidroelectrica a venit cu cele mai bune oferte pentru români la prețul curentului electric.

Lista furnizorilor din piața de energie electrică cu prețuri mai mici de 1,5 lei/KWh poate fi consultată și pe site-ul ANRE.

A urmat o perioadă în care Hidroelectrica primea zilnic 10.000 – 11.000 de cereri de încheiere de contracte de furnizare de la clienți noi, în perspectiva eliminării plafonării prețurilor de la 1 iulie, declara recent CEO-ul companiei, Karoly Borbely.

Astfel, Hidroelectrica ajunsese la sfârșitul semestrului 1 la peste 600.000 de clienţi casnici la furnizarea de curent, fiind şi cel mai mare producător de energie electrică din România.