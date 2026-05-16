Astfel, potrivit companiei, facturile la lumină se emit în funcție de zona de distribuție din care face parte locul de consum al fiecărui abonat.

Data la care Hidroelectrica trimite facturile românilor la energie

Apoi, un alt element luat în calcul este indexul. Dacă acesta nu a fost trimis sau dacă sunt găsite neclarități și se fac verificări, emiterea facturilor Hidroelectrica poate întârzia.

Data aproximativă la care vin facturile Hidroelectrica ale românilor este intervalul 15–22 ale fiecărei luni.

„În funcție de zona de distribuție din care face parte locul de consum, factura se emite și se transmite, în funcție de modalitatea de corespondență aleasă, în intervalul 15–22 al fiecărei luni”, se arată în mesajul transmis sâmbătă de Hidroelectrica.

Așadar, întârzierea facturii Hidroelectrica nu înseamnă neapărat o problemă cu contractul sau contul de abonat.

Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie electrică din România, a înregistrat recent un nou record istoric pe piața de capital, marcând o creștere de peste 60% a valorii de la listarea sa la bursă.

Compania a anunțat vineri o capitalizare bursieră de 76,5 miliarde de lei, corespunzătoare unui preț maxim de 170 de lei pentru o acțiune. Tranzacționarea s-a încheiat la 169,8 lei/acțiune, confirmând astfel poziția sa drept una dintre cele mai valoroase entități listate din Europa Centrală și de Est.

Care este distribuitorul de energie, în funcție de județ

În ce privește zonele de distribuție la energie electrică, în funcție de care sunt emise facturile românilor la curent electric, acestea nu sunt stabilite de Hidroelectrica, ci de operatorii de distribuție care gestionează rețeaua locală și transmit datele de consum către furnizor.

În practică, România este împărțită astfel, potrivit ANRE:

Delgaz Grid SA – județele: Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava, Vaslui.

2. Distribuție Energie Electrică SA:

zona Transilvania Nord – județele: Bihor, Bistrița Năsăud, Cluj, Maramureș, Satu Mare, Zalău

zona Transilvania Sud – județele: Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș, Sibiu

zona Muntenia Nord – județele: Brăila, Buzău, Dâmbovița, Galați, Prahova, Vrancea.

3. Distribuție Energie Oltenia SA – județele: Argeș, Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt, Teleorman, Vâlcea

4. Rețele Electrice România SA

zona Banat – județele: Arad, Caraș-Severin, Hunedoara, Timiș

zona Dobrogea – județele: Călărași, Constanța, Ialomița, Tulcea

zona Muntenia Sud – județele: Giurgiu, Ilfov și municipiul București.

