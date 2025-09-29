Hip hop în „cămăși verzi”: Radical Entourage promovează piese cu simboluri fasciste

De același nume se leagă și un magazin online de haine care a vândut în trecut produse cu simboluri fasciste, interzise de legislația românească. O parte dintre acestea încă se regăsesc în clipurile menționate mai sus.

Hanorace cu Zelea Codreanu și versuri despre „cămășile verzi”

În urmă cu aproximativ un an, Radical Entourage a postat piesa Contraatac, interpretată de mai mulți cântăreți. Videoclipul melodiei prezintă unul dintre interpreți în timp ce poartă un hanorac cu chipul fostului lider al Mișcării Legionare, Corneliu Zelea Codreanu.

Un grup de cântăreți interpretează piesa Contraatac. Foto: captură Youtube

Piesa face trimiteri la credință și naționalism. La un moment dat, regizorul videoclipului expune pentru câteva clipe partea din spate al unui alt articol vestimentar care poartă mesajul scris cu verde: „Cel ce luptă, chiar singur, pentru Dumnezeu și neamul său, nu va fi învins niciodată”.

Citatul este neatribuit în videoclip, însă acesta provine din cartea „Pentru legionari”, scrisă de Corneliu Zelea Codreanu și publicată în 1936.

Recomandări Presa rusă scrie că opoziția a câștigat alegerile din Republica Moldova

Acest articol vestimentar este un produs al Radical Entourage. Într-o fotografie, pe același model de tricou, dar imortalizat din alt unghi, se poate distinge logo-ul acestora prezent pe brațul stâng.

Codreanu a mai apărut piesa Umbra, acolo unde un tabloul cu jumătate din chipul său apare lângă o icoană cu Iisus Hristos.

Într-o altă piesă denumită după numele canalului, Radical, sunt versuri care fac trimitere la „cămășile verzi” – cum mai erau cunoscuții legionarii români, dar și la poezia poetului legionar Radu Gyr, „Ridică-te Gheorghe, ridică-te Ioane”.

„Verzi ne sunt cămășile, fețele sunt măștile/

Ce vă udă patul, vă bântuie și nopțile

Aviz tristelor cu lipsă de testosteron/

Asta e țara lui Codreanu, lui Gheorghe și Ion”

Tot pe canalul este regăsită o interpretare a versurilor lui Radu Gyr din altă poezie, denumită „Voi n-ați fost cu noi în celule”.

Legături cu canalul de Telegram, Casus Belli

Pe canalul de YouTube Radical Entourage a fost publicat un videoclip intitulat „Ultras Împotriva Separatismului”. Imaginile sunt filmate blurat, astfel încât fețele participanților nu pot fi recunoscute. În partea superioară a ecranului apare, însă, un text scris cu alb: „Casus Belli” – expresie latină ce desemnează un act sau un eveniment folosit ca justificare pentru război.

Aceeași formulă, „Casus Belli” reprezintă numele unui canal de Telegram asociat extremei drepte, care a promovat în repetate rândurile produsele magazinului online Radical Entourage.

Unul dintre acestea este un tricou cu numărul 14. Deși nu pare ceva în neregulă la prima vedere, cifra înseamnă pentru simpatizanții fascismului o propoziție din tot atâtea cuvinte – We must secure the existence of our people and a future for white children („Trebuie să asigurăm existența poporului nostru și un viitor pentru copiii albi”).

Casus Belli l-a promovat de-a lungul timpului și pe rapperul cu discurs antisemit, anti-UE și antivaccinist, Cedry2k, despre care Libertatea a scris în urmă cu câteva luni cum era prezentat, într-un manual de religie distribuit către elevii de clasa a VIII-a, drept un „reper pentru adolescenți”.

Fostul administrator Radical Entourage a fost condamnat la un an de închisoare cu suspendare în mai 2025

Dieter Johann Maurer este fostul proprietar al site-ului Radical Entourage. Acesta a primit în mai 2025 o pedeapsă penală, de un an de închisoare, cu suspendare sub supraveghere pe un termen de 2 ani. În același timp, e obligat de justiție să presteze muncă în folosul comunității la un spital sau în biserici.

Dieter Johann Maurer. Foto: WhatsApp

Bărbatul a fost judecat pentru infracțiunea privind interzicerea organizațiilor, simbolurilor și faptelor cu caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob și a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni de genocid contra umanității și de crime de război.

Parchetul a fost înștiințat la începutul anului 2023 de oficialii Institutului Național pentru Studierea Holocaustului din Românie „Elie Wiesel” că prin intermediul magazinului online radical-entourage.ro se vindeau tricouri, hanorace și alte obiecte de îmbrăcăminte care conțineau simboluri cu caracter fascist și legionar.

Dieter Johann Maurer a recunoscut integral săvârșirea faptelor și a beneficiat, astfel, de o pedeapsă mai blândă. A susținut că a scos la vânzare astfel de produse exclusiv pentru a face bani, și nu în scopul de a promova mișcarea legionară.

În prezent, magazinul online este administrat de firma Radical Wear SRL, unde acționar unic este Andrei-Iulian Turtureanu, din Iași.

Contactați pentru un punct de vedere, reprezentanții Radical Entourage nu au răspuns la întrebările reporterului până la publicarea acestui material.

Radical Entourage nu este singurul magazin online care a produs și pus la vânzare articole cu chipurile unor figuri asociate istoriei fasciste din România.

În urmă cu câteva luni, Libertatea a scris în exclusivitate despre un alt site denumit LegendeVii, unde erau listate sacoșe cu Petre Țuțea și fesuri cu Valeriu Gafencu. Deși figurau la prețuri cuprinse între 30 și 90 de lei, produsele nu puteau fi comandate, fiind marcate ca indisponibile.

Reprezentanții platformei au declarat atunci când au fost contactați că nu consideră niciun fel de acuze cu privire la promovarea extremismului politic în activitatea comercială ca fiind întemeiate.

Aceștia au mai spus că au ales să autocenzureze conținutul și produsele pentru „a evita orice astfel de conflicte senzaționaliste care doar inflamează și alimentează un conflict social, în contextul tulburărilor care s-au produs atât pe scena politică, cât și în societate”.

Cât despre prezența produselor cu chipurile lui Gafencu și Țuțea, care nu pot fi comandate, administratorii spun că au hotărât sistarea comercializării „produselor care conțineau personalități controversate, iar acest lucru l-am făcut chiar înainte de debutul acestor controverse din mijlocul societății românești. Există totuși, în urma unei activități de mai mulți ani, imagini indexate încă în motoarele de căutare”, spun reprezentanții platformei.

Ce spune legea

Legislația din România interzice promovarea cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unei infracțiuni contra păcii şi omenirii sau promovarea ideologiei fasciste, rasiste ori xenofobe, iar pedepsele se ridică de la 6 luni la 5 ani de închisoare, conform art. 5 din Ordonanța nr. 31/2002.

De asemenea, legea mai interzice şi răspândirea, vânzarea sau confecționarea de simboluri fasciste, rasiste ori xenofobe, precum şi deținerea.

În mediul online, peste 170 de conturi, majoritatea fără identitate asumată, prezente pe Tik Tok împrăștiau propagandă legionară, conform unei analize Libertatea.

Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România Elie Wiesel (INSHR-EW) admite că aplicarea legii este încă limitată. „Deși există instrumente legale clare, reacțiile sunt adesea punctuale și tardive, iar fenomenul continuă să se dezvolte în online”, spun reprezentanții institutului.

INSHR-EW vorbește de blocajele cu care se confruntă instituțiile atunci când vine vorba de monitorizarea mediului online, precum „lipsa unor instrumente adaptate platformelor noi, iar astfel conținutul se răspândește rapid prin videoclipuri scurte, meme-uri și coduri vizuale greu de detectat de algoritmii standard. Și dificultatea de a acționa rapid pe platforme cu sediul în afara țării, ceea ce, implicit, complică procedurile legale de eliminare rapidă a conținutului sau de identificare a autorilor”, declară INSHR-EW.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE