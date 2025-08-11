Reprezentanții site-ului resping acuzele

Chiar dacă figurează cu prețuri între 30 şi 90 de lei, produsele nu sunt disponibile pentru a putea fi comandate.

Fesuri cu Gafencu şi sacoşe cu Țuțea. Site-ul de îmbrăcăminte care promovează produse cu chipurile unor exponenți ai Mişcării Legionare
Site-ul de îmbrăcăminte care promovează produse cu chipurile unor exponenți ai Mişcării Legionare

Reprezentanții platformei spun că nu consideră niciun fel de acuze cu privire la promovarea extremismului politic în activitatea comercială ca fiind întemeiate. 

Aceștia declară că au ales să autocenzureze conținutul și produsele pentru „a evita orice astfel de conflicte senzaționaliste care doar inflamează și alimentează un conflict social, în contextul tulburărilor care s-au produs atât pe scena politică, cât și în societate”.

Cât despre prezența produselor cu chipurile lui Gafencu și Țuțea, care nu pot fi comandate, administratorii spun că au hotărât sistarea comercializării „produselor care conțineau personalități controversate, iar acest lucru l-am făcut chiar înainte de debutul acestor controverse din mijlocul societății românești. Există totuși, în urma unei activități de mai mulți ani, imagini indexate încă în motoarele de căutare”, spun reprezentanții platformei.

Sergiu Pașca, neurologul român de la Universitatea Stanford, SUA, este pionierul unei tehnologii care permite recrearea țesutului cerebral uman și a circuitelor neuronale în laborator
Recomandări
Sergiu Pașca, neurologul român de la Universitatea Stanford, SUA, este pionierul unei tehnologii care permite recrearea țesutului cerebral uman și a circuitelor neuronale în laborator

Tricou purtat de rapperul cu discurs antisemit, xenofob şi anti-UE, Cedry2k

Pe pagina de socializare a magazinului online încă sunt prezente şi alte figuri controversate care au făcut parte din Mișcarea Legionară, precum cea a lui Virgil Maxim, membru al Frățiilor de Cruce, sau a lui Ion Gavrilă Ogoranu, lider al rezistenţei anticomuniste. 

Printre acestea se numără şi un tricou cu chipul lui Petre Țuțea, intelectual român şi şef de cuib în Mişcarea Legionară, care poartă mesajul „Vinovat de dragoste pentru neam și credință”.

Acelaşi tricou a fost purtat de rapperul cu discurs antisemit, xenofob şi anti-UE, Cedry2k, despre care Libertatea a scris în urmă cu câteva luni referitor la apariția sa la lecția „repere pentru adolescenți” într-un manual de religie distribuit către elevii de clasa a VIII-a. Cântărețul a mai purtat tricouri cu înfățișarea unor figuri legionare în trecut.

Fesuri cu Gafencu şi sacoşe cu Țuțea. Site-ul de îmbrăcăminte care promovează produse cu chipurile unor exponenți ai Mişcării Legionare
Cedry2k poartă un tricou cu chipul lui Țuțea

Despre figurile cu trecut legionar prezente pe pagina sa de Facebook, reprezentanții magazinului au declarat: „În rândul personalităților la care se face referire, noi urmărim doar acest numitor comun, respectiv latura creștină, și nu zbuciumul vieții timpurii, a trecuturilor celor care și-au schimbat viețile complet, mai ales cei care au trecut prin zeci de ani de temniță grea, nu neapărat pentru vreo apartenență la un grup sau la vreo mișcare, ci pentru dreptul de a-și păstra conștiința, demnitatea și libertatea proprie”. 

Agențiile antidrog și antidoping, două instituții-cheie politizate și ineficiente. Cine sunt sinecuriștii susținuți de PSD și de PNL care le conduc
Recomandări
Agențiile antidrog și antidoping, două instituții-cheie politizate și ineficiente. Cine sunt sinecuriștii susținuți de PSD și de PNL care le conduc

Se declară creștini și apolitici

Aceștia au mai spus: „În ciuda cumplitelor torturi și cazne suferite în regimul de detenție comunist, s-au înregistrat multe convertiri și întoarceri la credința creștin-ortodoxă. Pe noi, doar acest aspect ne-a interesat, iar de veți căuta, veți vedea că doar asupra acestui aspect ne-am oprit, fără să socotim trecutul și apartenența politică a acestor oameni în acele contexte istorice tulburi […] Observația cea mai importantă pe care vă rugăm s-o luați în considerare este că LegendeVii este, a fost și rămâne creștin și total apolitic”, precizează reprezentanții magazinului online.

Mai mult, platforma de îmbrăcăminte a publicat o fotografie cu un model care purta un tricou cu Avram Iancu. Acesta avea tatuat la vedere pe piciorul stâng chipul fondatorului Mişcării Legionare, Corneliu Zelea Codreanu.

Platforma citează în postarea respectivă din versurile lui Cedry2k. 

„Că asta vor, să ne dezbine/ tocmai de-asta pozează în ambasadori, poți să/ vezi bine că tineri, bătrâni, romi, români/ și-au luat stăpâni mercenari păgâni/ care nu dau doi bani pe nimeni”.

Un model al magazinului LegendeVii poartă tricou cu Avram Iancu și pe piciorul stâng are tatuat chipul fondatorului Mişcării Legionare, Corneliu Zelea Codreanu
Un model al magazinului LegendeVii poartă tricou cu Avram Iancu și pe piciorul stâng are tatuat chipul fondatorului Mişcării Legionare, Corneliu Zelea Codreanu

Legendevii.ro spune că nu a observat tatuajul modelului din fotografie promovat pe pagina de Facebook. „În cazul semnalat de dumneavoastră, tatuajele abundă respectiva persoană, motiv pentru care probabil nici nu am putut observa detaliul reclamat.

De-a lungul activității noastre am primit sute de fotografii de la clienți foarte diferiți, iar după cum probabil bine știți, într-o activitate comercială, orice material, testimonialele, fotografii, comentarii sau recenziile ajută substanțial în promovarea produselor, respectiv la creșterea vânzărilor”, spun reprezentanții firmei într-un răspuns trimis reporterului Libertarea, care poate fi citit integral aici

Platforma este administrată de firma All City Media Print SRL din sectorul 2, unde asociați sunt Dragoș-Ioan Lipsa și Roxana-Andreea Lipsa cu câte 50% din companie, conform informațiilor publicate pe platforma termene.ro.

Ce spune legea

Legislația din România interzice promovarea cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unei infracțiuni contra păcii şi omenirii sau promovarea ideologiei fasciste, rasiste ori xenofobe, iar pedepsele se ridică de la 6 luni la 5 ani de închisoare, conform art. 5 din Ordonanța nr. 31/2002.

De asemenea, legea mai interzice şi răspândirea, vânzarea sau confecționarea de simboluri fasciste, rasiste ori xenofobe, precum şi deținerea.

Reprezentații Legendevii.ro pun la îndoială legislația care vizează personalitățile cu trecut legionar condamnate pentru crimă împotriva umanității, motivând că aceștia nu au beneficiat de un proces corect la acea vreme. 

„Din punctul nostru de vedere, mărturisim că nici situația personalităților istorice controversate nu este clară, vehiculându-se tot felul de liste în diverse compoziții de nume înșirate, pentru aceia ce se presupune că intră sub incidența acestor legi. 

Bunăoară, legile și ordonanțele cu privire la acest subiect menționează ca acele persoane ce au comis infracțiunile de crimă să aibă sentințe definitive emise de tribunalele țării, or, în afară de procesele dovedite ca fiind înscenate și sentințe aferente improvizate de completele de judecată formate din politruci bolșevici, cei mulți fără să îndeplinească măcar calitatea juridică în acele procese, în urma Revoluției din 1989, s-ar putea presupune că sunt invalidate, mai ales că se supuneau unor politici totalitariste, împotriva cărora românii nemairăbdând atâta chin, tortură, minciună, foame și frig, i-au pus capăt, jertfindu-și cetățenii în luna decembrie a acelui an”, consideră reprezentanții magazinului online.

Neclaritățile sesizate de președintele Nicușor Dan

Luna trecută, Nicuşor Dan a atacat la CCR un proiect de lege care înăsprește pedepsele pentru promovarea simbolurilor fasciste și legionare. Preşedintele a evidențiat neclaritățile din textul legii, care ar putea duce la interpretări arbitrare. El a dat exemplul unei asociații din Făgăraș care promovează rezistența anticomunistă, dar include și foști membri ai mișcării legionare.

„Această asociație are sau nu are caracter legionar? Pentru că legea nu ne spune. Și dacă are, oamenii aceștia trebuie să facă pușcărie? Eu cred că nu, cred că este legitim să promovezi rezistența anticomunistă din Munții Făgăraș. Și sunt multe astfel de neclarități care lasă loc arbitrarului”, a întrebat retoric Nicușor Dan.

Președintele a subliniat importanța unei legislații care să condamne manifestările discriminatorii, dar care să fie în același timp foarte clară. 

„Evident că nu sunt o persoană care să încurajeze tipul acesta de manifestări (…). Trebuie să avem o lege care să condamne manifestări homofobe, antisemite, rasiste, dar trebuie să fie foarte clară, ca să nu lase loc de interpretări”, a declarat Dan.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Complet neașteptat, ce iese la iveală la 25 de zile de la moartea lui Felix Baumgartner. Dialogul secret dintre Mihaela și regretatul ei iubit i-a lăsat pe mulți înmărmuriți
Viva.ro
Complet neașteptat, ce iese la iveală la 25 de zile de la moartea lui Felix Baumgartner. Dialogul secret dintre Mihaela și regretatul ei iubit i-a lăsat pe mulți înmărmuriți
Nicușor Dan a fost văzut în mult ipostaze, însă nu și ca acum. Imaginile cu el, alături de cei doi copii și Mihaela Grădinaru, s-au viralizat. Toți au fost atenți la un detaliu în mod special
Unica.ro
Nicușor Dan a fost văzut în mult ipostaze, însă nu și ca acum. Imaginile cu el, alături de cei doi copii și Mihaela Grădinaru, s-au viralizat. Toți au fost atenți la un detaliu în mod special
Primul mesaj transmis de Justin Timberlake după ce a dezvăluit că a fost diagnosticat cu boala Lyme, într-o formă „debilitantă”. FOTO
Elle.ro
Primul mesaj transmis de Justin Timberlake după ce a dezvăluit că a fost diagnosticat cu boala Lyme, într-o formă „debilitantă”. FOTO
gsp
Fostul număr 4 WTA, căsătorită de curând, nu are regrete legate de retragere: „Nu mai pot continua. Și este în regulă”
GSP.RO
Fostul număr 4 WTA, căsătorită de curând, nu are regrete legate de retragere: „Nu mai pot continua. Și este în regulă”
Cea mai bogată femeie din Australia i-a premiat pe medaliații de la Campionatele Mondiale de la Singapore » Cât va primi Kyle Chalmers
GSP.RO
Cea mai bogată femeie din Australia i-a premiat pe medaliații de la Campionatele Mondiale de la Singapore » Cât va primi Kyle Chalmers
Parteneri
Imaginile momentului! Nicușor Dan și Maia Sandu, împreună la festival. Stau pe iarbă, ascultă rock, baie de mulțime, coadă la selfie, ținute “cool”, zero protocol. Iar Asta nu e tot!
Libertateapentrufemei.ro
Imaginile momentului! Nicușor Dan și Maia Sandu, împreună la festival. Stau pe iarbă, ascultă rock, baie de mulțime, coadă la selfie, ținute “cool”, zero protocol. Iar Asta nu e tot!
Kate Middleton nu mai cântărește nici 40 kg! Cea mai recentă apariție a ei a rupt inimile fanilor A ajuns mai slabă decât fiica ei, Charlotte. Zvonuri tot mai grave despre Prințesa Kate!
Avantaje.ro
Kate Middleton nu mai cântărește nici 40 kg! Cea mai recentă apariție a ei a rupt inimile fanilor A ajuns mai slabă decât fiica ei, Charlotte. Zvonuri tot mai grave despre Prințesa Kate!
Theo Rose, mesaj de dragoste pentru Anghel Damian, de ziua lui: „Bărbatul ăsta e iubirea vieții mele”
Tvmania.ro
Theo Rose, mesaj de dragoste pentru Anghel Damian, de ziua lui: „Bărbatul ăsta e iubirea vieții mele”

Alte știri

Anvelopa unui TIR a luat foc în mers, în zona Vămii Porţile de Fier I. Circulația este oprită pe DN6
Știri România 11:50
Anvelopa unui TIR a luat foc în mers, în zona Vămii Porţile de Fier I. Circulația este oprită pe DN6
Autostrada Soarelui este închisă din cauza unui accident cu 7 mașini pe sensul spre Constanța
Știri România 10:31
Autostrada Soarelui este închisă din cauza unui accident cu 7 mașini pe sensul spre Constanța
Parteneri
Pericolul ignorat ce poate veni chiar din Ucraina. General: „Ar fi un scenariu devastator și pentru România”
Adevarul.ro
Pericolul ignorat ce poate veni chiar din Ucraina. General: „Ar fi un scenariu devastator și pentru România”
Companiile de stat, contribuții tot mai reduse la bugetul României. Ce profituri preliminare au declarat în 2025
Fanatik.ro
Companiile de stat, contribuții tot mai reduse la bugetul României. Ce profituri preliminare au declarat în 2025
Schimbare majoră la TikTok: Platforma va alerta părinții când adolescenții postează videoclipuri publice
Financiarul.ro
Schimbare majoră la TikTok: Platforma va alerta părinții când adolescenții postează videoclipuri publice

Monden

Heidi Klum șochează din nou cu o ședință foto nud. La 52 de ani, vedeta a apărut complet goală într-un pictorial inedit
Stiri Mondene 11:31
Heidi Klum șochează din nou cu o ședință foto nud. La 52 de ani, vedeta a apărut complet goală într-un pictorial inedit
Reacția lui Florin Ristei și a lui Speak, după ce au apărut imagini controversate din trecutul Biancăi de la „Insula iubirii”: „Urât”
Stiri Mondene 11:15
Reacția lui Florin Ristei și a lui Speak, după ce au apărut imagini controversate din trecutul Biancăi de la „Insula iubirii”: „Urât”
Parteneri
Ei formează cel mai nou și neașteptat cuplu din showbiz! Cine sunt cele două vedete care au anunțat că au o relație
Elle.ro
Ei formează cel mai nou și neașteptat cuplu din showbiz! Cine sunt cele două vedete care au anunțat că au o relație
Cine este, de fapt, Marian Ceaușescu, bărbatul care a desfăcut o șampanie în fața spitalului SRI, după moartea lui Ion Iliescu. Ce s-a aflat despre el
Unica.ro
Cine este, de fapt, Marian Ceaușescu, bărbatul care a desfăcut o șampanie în fața spitalului SRI, după moartea lui Ion Iliescu. Ce s-a aflat despre el
Valeriu Gheorghiță, șeful spitalului SRI în care a fost internat Ion Iliescu, a transmis un mesaj dur, la care nimeni nu se aștepta. Dezvăluirile lui schimbă tot: ”Că răzbunarea ne aduce dreptate” Moartea fostului președinte e pusă în cu totul altă lumină
Viva.ro
Valeriu Gheorghiță, șeful spitalului SRI în care a fost internat Ion Iliescu, a transmis un mesaj dur, la care nimeni nu se aștepta. Dezvăluirile lui schimbă tot: ”Că răzbunarea ne aduce dreptate” Moartea fostului președinte e pusă în cu totul altă lumină
Parteneri
Cum arată casa lui Bodo. Solistul Proconsul s-a mutat la țară. „Nu ne-am mulţumit să fim ca la televizor”
TVMania.ro
Cum arată casa lui Bodo. Solistul Proconsul s-a mutat la țară. „Nu ne-am mulţumit să fim ca la televizor”
BAC 2025 sesiunea de toamnă, la Limba română. Ce subiecte au avut de rezolvat absolvenţii de liceu
ObservatorNews.ro
BAC 2025 sesiunea de toamnă, la Limba română. Ce subiecte au avut de rezolvat absolvenţii de liceu
Imaginile momentului! Nicușor Dan și Maia Sandu, împreună la festival. Stau pe iarbă, ascultă rock, baie de mulțime, coadă la selfie, ținute “cool”, zero protocol. Iar Asta nu e tot!
Libertateapentrufemei.ro
Imaginile momentului! Nicușor Dan și Maia Sandu, împreună la festival. Stau pe iarbă, ascultă rock, baie de mulțime, coadă la selfie, ținute “cool”, zero protocol. Iar Asta nu e tot!
Parteneri
Ispita de la „Insula Iubirii” i-a eclipsat pe fotbaliști la amicalul de gală al Europei: „Ești cea mai frumoasă din lume, Maria!”
GSP.ro
Ispita de la „Insula Iubirii” i-a eclipsat pe fotbaliști la amicalul de gală al Europei: „Ești cea mai frumoasă din lume, Maria!”
„Băieți... Asta e prea mult” » Mesaje odioase primite de Gabriela Ruse, după eliminarea de la Cincinnati
GSP.ro
„Băieți... Asta e prea mult” » Mesaje odioase primite de Gabriela Ruse, după eliminarea de la Cincinnati
Parteneri
Turcia a fost zguduită de un cutremur de 6,1 pe scara Richter. Zeci de persoane au fost prinse sub dărâmături și cel puțin una a murit
KanalD.ro
Turcia a fost zguduită de un cutremur de 6,1 pe scara Richter. Zeci de persoane au fost prinse sub dărâmături și cel puțin una a murit
Tânără însărcinată în 8 luni, moartă lângă fetița de trei ani. A adormit și...
StirileKanalD.ro
Tânără însărcinată în 8 luni, moartă lângă fetița de trei ani. A adormit și...
Unde va fi înmormântat Irinel Columbeanu? Fostul afacerist și-a exprimat clar dorința și a lăsat directive apropiaților: „Ar trebui să iau legătura după decesul lui”
Wowbiz.ro
Unde va fi înmormântat Irinel Columbeanu? Fostul afacerist și-a exprimat clar dorința și a lăsat directive apropiaților: „Ar trebui să iau legătura după decesul lui”
Promo
Vrei să cumperi o casă? Probeaz-o înainte! Află mai multe
Advertorial
Vrei să cumperi o casă? Probeaz-o înainte! Află mai multe
Pleci în vacanță și primești banii înapoi! Află mai multe
Advertorial
Pleci în vacanță și primești banii înapoi! Află mai multe
Parteneri
Fiul lui Mihai Leu, implicat într-un grav accident! Incidentul s-a petrecut în timpul unui raliu. Ce se întâmplă cu Marco acum?
Wowbiz.ro
Fiul lui Mihai Leu, implicat într-un grav accident! Incidentul s-a petrecut în timpul unui raliu. Ce se întâmplă cu Marco acum?
Ei sunt victimele accidentului aviatic din Arad. Vlad Zgărdău era pilot cu experiență, iar Vlad Popescu voia să îi urmeze cariera: "Au făcut ultimul zbor". Ultima poză cu cei doi, înainte de tragedie
StirileKanalD.ro
Ei sunt victimele accidentului aviatic din Arad. Vlad Zgărdău era pilot cu experiență, iar Vlad Popescu voia să îi urmeze cariera: "Au făcut ultimul zbor". Ultima poză cu cei doi, înainte de tragedie
O fetiță de 8 ani a murit spulberată pe un drum din Suceava! Cristina a traversat strada printr-un loc nepermis
KanalD.ro
O fetiță de 8 ani a murit spulberată pe un drum din Suceava! Cristina a traversat strada printr-un loc nepermis

Politic

Ilie Bolojan anunță taxe mărite și reduceri de personal în al doilea pachet fiscal: „Nu ne va fi bine. Trebuie să le spunem românilor”
Politică 10 aug.
Ilie Bolojan anunță taxe mărite și reduceri de personal în al doilea pachet fiscal: „Nu ne va fi bine. Trebuie să le spunem românilor”
Cristian Tudor Popescu și cele mai tari porecle date politicienilor de-a lungul timpului. Cum l-a „botezat” pe Grindeanu
Politică 10 aug.
Cristian Tudor Popescu și cele mai tari porecle date politicienilor de-a lungul timpului. Cum l-a „botezat” pe Grindeanu
Parteneri
Untold 2025. Hagi, peștele de sticlă și papucii lui Ganacci. Sau cum să ții cu sufletul la gură 60 de mii de oameni (Foto&Video)
Spotmedia.ro
Untold 2025. Hagi, peștele de sticlă și papucii lui Ganacci. Sau cum să ții cu sufletul la gură 60 de mii de oameni (Foto&Video)
Anamaria Prodan i-a trimis un mail sfâșietor lui Laurențiu Reghecampf, care a plecat să antreneze în Sudan! „Te rugăm…” Exclusiv
Fanatik.ro
Anamaria Prodan i-a trimis un mail sfâșietor lui Laurențiu Reghecampf, care a plecat să antreneze în Sudan! „Te rugăm…” Exclusiv
Sindromul Stockholm în memoria colectivă. De ce un popor își apără lanțurile?
Spotmedia.ro
Sindromul Stockholm în memoria colectivă. De ce un popor își apără lanțurile?