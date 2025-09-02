Filmări cu simboluri, interzise prin lege

Unii utilizatori reali își afișează ostentativ simpatia prin haine cu însemnele partidului legionar „Totul pentru Țară” sau pentru fondatorul său, Corneliu Zelea Codreanu. Un exemplu este un șofer de autoturism care publică filmări cu el din cabină. În spatele său se vede clar un steag cu simbolul Gărzii de Fier, interzis de lege în spațiul public.

@morarum Totul pentru Țara !!🫡🇷🇴✊• #FYP, #foryou, #foryoupage #viral, #tiktok, #trending, #tiktoktrend #creatorsearchinsights ♬ sonido original – Radiana Mihaela
 

@morarum “O națiune care nu-și respectă trecutul și obiceiurile creștine, un popor care-și pierde credinta și nu cultivă iubirea față de moșie și strămoșii săi este un popor condamnat la pieire”         • #România #MândruCăSuntRomân #PatriotRomân #IubescRomânia #TricolorulÎnSuflet #RomâniaFrumoasă #RomâniadeAcasă #GlorieRomâniei #EroiRomâni #RomâniaUnită #SpiritRomânesc #RomâniaÎnInimaMea #RomâniaVeșnică #ȚaraMeaDragă #NeamȘiȚară ♬ original sound – Romanian Patriot
 

Clipurile cu acesta au fost publicate în perioada martie-iunie 2025, semn că platforma TikTok nu s-a autosesizat.

Alți internauți l-au transformat pe liderul legionar Corneliu Zelea Codreanu în personaj central al cultului personalității. Zeci de conturi afișează la fotografia de profil imagini cu acesta, fie cadre reale din diverse momente ale vieții sale, fie versiuni modificate în scop propagandistic.

Ilie Bolojan a explicat pachetul 2 asumat în Parlament, după ce a amenințat cu demisia: „Propunerea Ministerului Dezvoltării era un fake”
Recomandări
Ilie Bolojan a explicat pachetul 2 asumat în Parlament, după ce a amenințat cu demisia: „Propunerea Ministerului Dezvoltării era un fake”

Analiza arată că fenomenul nu se limitează la utilizatori români. Mișcarea este preluată și de conturi din alte țări, aparținând unor simpatizanți fasciști.

Cum a ajuns TikTok „cuib” pentru propaganda legionară. Sute de conturi împrăştie mesaje şi simboluri ilegale sub nasul autorităților
Conturi cu poza lui Corneliu Zelea Codreanu pe TikTok

Inclusiv videoclipuri generate cu inteligența artificială, avându-l în prim-plan pe Corneliu Zelea Codreanu care vorbeşte în Parlamentul României, circulă în voie pe platforma chinezească.

@romanian_batty Libertate este of iluzie. #romania🇷🇴 #romanian #presedinte #libertate #romaniamare #democratie ♬ original sound – Romanian Batty
 

În comentariile clipurilor care fac apologia unor exponenți ai Mișcării Legionare apar frecvent abrevieri precum TLC („Trăiască Legiunea și Căpitanul”) sau CZC (Corneliu Zelea Codreanu). Alături de acestea, unii utilizatori folosesc emoticoane verzi care fac referire directă la porecla legionarilor români, „cămășile verzi”.

Prima sentință în cazul dezvoltatorului imobiliar șantajat de fiul „Mamei Omida”, Viorel Motoi zis Gongoi: „M-ai câștigat ca dușman! Eu am inventat taxele de protecție”
Recomandări
Prima sentință în cazul dezvoltatorului imobiliar șantajat de fiul „Mamei Omida”, Viorel Motoi zis Gongoi: „M-ai câștigat ca dușman! Eu am inventat taxele de protecție”

Aceste comentarii, aparent inofensive, măresc vizibilitatea postării. Algoritmii o consideră relevantă și prin urmare, o afișează unui număr tot mai numeros de utilizatori.

Cum a ajuns TikTok „cuib” pentru propaganda legionară. Sute de conturi împrăştie mesaje şi simboluri ilegale sub nasul autorităților
Comentariile utilizatorilor la videoclipurile cu conținut legionar

Oficialii TikTok nu au răspuns la întrebările reporterului Libertatea până la publicarea acestui material.

CNA spune că nu are suficientă competență

Reprezentanții Consiliului Național al Audiovizualului (CNA) afirmă că nu pot elimina direct conținutul de pe internet, însă pot „transmite ordinele sale privind conținutul ilegal către furnizorii de servicii intermediare (de exemplu, YouTube, Facebook, TikTok etc.)”.

Instituția mai transmite că nu îi poate sancționa pe utilizatorii care împrăștie propagandă legionară, ci responsabilitatea revine exclusiv platformelor care își asumă conținutul distribuit de aceștia.

„Pentru a evita orice neînțelegere privind întinderea competențelor, precizăm că ordinele emise de CNA în temeiul art. 9 din DSA sunt măsuri adresate exclusiv furnizorilor de servicii intermediare (inclusiv platforme online foarte mari) și nu constituie sancțiuni aplicate utilizatorilor/creatorilor de conținut; CNA nu are acces și nu operează asupra conturilor individuale. Intervenția vizează strict conținutul calificat ca ilegal potrivit prevederilor Legii audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările și completările ulterioare, și se realizează numai după parcurgerea procedurii interne: sesizare/autosesizare, raport de monitorizare al direcției de specialitate și deliberarea/decizia Consiliului în ședință publică”, spune CNA.

Ciprian Grumaz, expert tratate comerciale, după acordul dintre UE și SUA: „Europenii, din păcate, realizează des că nu se pot baza pe cel mai important partener comercial, nici măcar la nivel principial”
Recomandări
Ciprian Grumaz, expert tratate comerciale, după acordul dintre UE și SUA: „Europenii, din păcate, realizează des că nu se pot baza pe cel mai important partener comercial, nici măcar la nivel principial”

În ultimele opt luni ale anului, CNA a primit 217 petiții care au în conținutul lor cuvântul legionar
și 68 – fascist.

„În acest registru a fost implementată, în luna martie, o nouă selecție care vizează platformele.
Astfel, în perioada martie – august, pentru platforma TikTok au fost primite 52 de sesizări care
conțin cuvântul legionar și 13 care conțin cuvântul fascist”, au declarat reprezentanții instituției.

CNA a dispus ștergerea unor videoclipuri prolegionare 

Din 2022, Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) are atribuții și asupra conținutului online, în special pentru materialele video difuzate pe platforme precum YouTube, TikTok, Facebook și altele. Acest lucru s-a produs în urma transpunerii în legislația națională a Directivei europene privind serviciile mass-media audiovizuale.

La începutul acestui an, CNA a decis ștergerea din mediul online a unui clip prezentat drept cultural, dar care este prolegionar și agresiv față de cei care nu iau apărarea Gărzii de Fier. Autorul este un anume Gică Manole, dar se intitulează profesor doctor și sunt postate pe conturile lui de social media, unde are sute de mii de vizualizări și reacții, scrie Ziare.com

Asemenea lui Gică Manole sunt alte 172 de conturi doar pe TikTok care răspândesc videoclipuri, simboluri cu Mișcarea Legionară sau cu exponenții acesteia. 

Valentin Jucan, vicepreşedintele Consiliului Național al Audiovizualului (CNA), a admis într-un interviu pentru News.ro că România se află în mijlocul unui război informațional cu Rusia privind percepția românilor.

„Propaganda Rusiei urmăreşte, de trei luni încoace, schimbarea dorinţei românilor de a mai trăi într-o ţară democratică şi reorientarea opţiunilor prooccidentale ale populaţiei către o opţiune izolaţionistă. De fapt, ţinta subliminală, nerostită, dar prezentă, este reorientarea României către ieşirea din UE şi rămânerea în siajul Rusiei”, spune Jucan.

Vicepreşedintele CNA explică modul de operare al statului agresor, precum şi scopurile acestuia: subminarea încrederii românilor în instituții şi falsificarea adevărului.

„România este atacată în haită”

„Pentru realizarea acestor obiective, România este atacată în haită”, spune vicepreşedintele CNA, care dispune de datele centralizate la instituţia desemnată să monitorizeze activitatea în mass-media şi online. „Am fost atacaţi prin intermediul platformelor, am fost atacaţi cu boţi, am fost atacaţi folosindu-se deepfake, am fost atacaţi subminându-ni-se încrederea în instituţii – cu aportul instituţiilor şi al politicienilor, dar asta este o altă discuţie – am fost atacaţi prin compromiterea istoriei şi prin falsificarea adevărului“, afirmă Valentin Jucan, potrivit News.ro.

CNA nu a răspuns la întrebările reporterului privind prezența a cel puțin 172 de conturi care răspândesc în voie pe TikTok conținut legionar. 

INSHR-EW: Aplicarea legii este încă limitată”

Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România Elie Wiesel (INSHR-EW) admite că aplicarea legii este încă limitată. „Deși există instrumente legale clare, reacțiile sunt adesea punctuale și tardive, iar fenomenul continuă să se dezvolte în online”, spun reprezentanții institutului.

INSHR-EW vorbește de blocajele cu care se confruntă instituțiile atunci când vine vorba de monitorizarea mediului online, precum „lipsa unor instrumente adaptate platformelor noi, iar astfel conținutul se răspândește rapid prin videoclipuri scurte, meme-uri și coduri vizuale greu de detectat de algoritmii standard. Și dificultatea de a acționa rapid pe platforme cu sediul în afara țării, ceea ce, implicit, complică procedurile legale de eliminare rapidă a conținutului sau de identificare a autorilor”, declară INSHR-EW.

Totodată, Institutul atrage atenția privind fenomenul de banalizare, transformat în trend sau meme pe rețelele de socializare. „Este extrem de periculos. În rapoartele Institutului «Elie Wiesel» se arată că simbolurile și mesajele legionare apar frecvent sub formă de «trenduri» virale, glume sau elemente de cultură pop reinterpretate. Astfel, apar consecințe grave precum normalizarea ideologiei extremiste,  recrutarea și radicalizarea latentă. Prin urmare, banalizarea prin «meme» sau «trend» reprezintă una dintre cele mai subtile, dar periculoase forme de difuzare a antisemitismului și propagandei legionare”, conform reprezentanților institutului.

Foto ilustrativ: Shuttestock

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Data la care intră pensiile românilor în septembrie 2025. Anunțul făcut de Casa de pensii

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Povestea tragică a unuia dintre cei mai mari actori ai României! A murit pe scenă, chiar sub ochii soției. Ultimele lui cuvinte sunt tulburătoare
Viva.ro
Povestea tragică a unuia dintre cei mai mari actori ai României! A murit pe scenă, chiar sub ochii soției. Ultimele lui cuvinte sunt tulburătoare
E oficial! Toți părinții trebuie să știe! Ministrul Educației, Daniel David, a anunțat clar data la care începe școala
Unica.ro
E oficial! Toți părinții trebuie să știe! Ministrul Educației, Daniel David, a anunțat clar data la care începe școala
Surpriză în showbiz! Celebra actriță s-a căsătorit cu iubita ei în cadrul unei ceremonii superbe
Elle.ro
Surpriză în showbiz! Celebra actriță s-a căsătorit cu iubita ei în cadrul unei ceremonii superbe
gsp
Prinși în «ofsaid» pe iaht » Fotbalistul a vorbit în premieră despre relația cu angajata de la „Insula Iubirii”
GSP.RO
Prinși în «ofsaid» pe iaht » Fotbalistul a vorbit în premieră despre relația cu angajata de la „Insula Iubirii”
„Colosseumul” României e gata în proporție de 70%: „Va arăta fantastic!” » Proiectul a scăpat de tăierea fondurilor guvernamentale
GSP.RO
„Colosseumul” României e gata în proporție de 70%: „Va arăta fantastic!” » Proiectul a scăpat de tăierea fondurilor guvernamentale
Parteneri
Celebrul actor și prezentator de la PRO TV s-a despărțit de femeia cu care are 3 copii. 18 ani de iubire, făcuți scrum
Libertateapentrufemei.ro
Celebrul actor și prezentator de la PRO TV s-a despărțit de femeia cu care are 3 copii. 18 ani de iubire, făcuți scrum
Cea mai bârfitoare zodie, te vorbește mereu pe la spate. E vicleană și dușmănoasă până în măduva oaselor, ferește-te dacă poți!
Avantaje.ro
Cea mai bârfitoare zodie, te vorbește mereu pe la spate. E vicleană și dușmănoasă până în măduva oaselor, ferește-te dacă poți!
Cum arată vila de lux a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan: mobilier scump și un pat care valorează cât o mașină
Tvmania.ro
Cum arată vila de lux a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan: mobilier scump și un pat care valorează cât o mașină

Alte știri

Ilie Bolojan a anunțat cu ce deficit bugetar va termina România anul 2025
Știri România 13:44
Ilie Bolojan a anunțat cu ce deficit bugetar va termina România anul 2025
CTP, după ce Ilie Bolojan a acuzat Ministerul Dezvoltării de fake: „Refuză un fake ceaușist. Doar dacă ești slab de minte sau rău intenționat nu înțelegi”
Știri România 13:14
CTP, după ce Ilie Bolojan a acuzat Ministerul Dezvoltării de fake: „Refuză un fake ceaușist. Doar dacă ești slab de minte sau rău intenționat nu înțelegi”
Parteneri
Cum atacă grăsimea viscerală „ascunsă” organele interne: videoclipul viral care șochează internetul. Pericol și pentru persoanele slabe
Adevarul.ro
Cum atacă grăsimea viscerală „ascunsă” organele interne: videoclipul viral care șochează internetul. Pericol și pentru persoanele slabe
El e fundașul central pe care Gigi Becali îl vrea la FCSB: „E înalt, dă bine cu capul!”. Ce spune despre Ngezana și Dawa
Fanatik.ro
El e fundașul central pe care Gigi Becali îl vrea la FCSB: „E înalt, dă bine cu capul!”. Ce spune despre Ngezana și Dawa
Horoscop financiar septembrie. Aceste zodii au noroc la bani!
Financiarul.ro
Horoscop financiar septembrie. Aceste zodii au noroc la bani!

Monden

Finala Insula Iubirii, 3 septembrie 2025 - toate evenimentele din emisiune
Stiri Mondene 14:02
Finala Insula Iubirii, 3 septembrie 2025 – toate evenimentele din emisiune
Imaginea inedită cu Archie și Lilibet, copiii prințului Harry și ai lui Meghan Markle. Ea i-a arătat cu ocazia sezonului doi al serialului ei de pe Netflix
Stiri Mondene 13:34
Imaginea inedită cu Archie și Lilibet, copiii prințului Harry și ai lui Meghan Markle. Ea i-a arătat cu ocazia sezonului doi al serialului ei de pe Netflix
Parteneri
Olivia Steer, gest surprinzător cu puțin timp înainte să se afle de divorțul de Andi Moisescu. Ce decizie a luat fosta prezentatoare
Elle.ro
Olivia Steer, gest surprinzător cu puțin timp înainte să se afle de divorțul de Andi Moisescu. Ce decizie a luat fosta prezentatoare
Nicușor Dan, față în față cu ispita, la Chișinău! Cum s-au pozat împreună președintele României și Cristina Scarlevschi, ispită la Insula Iubirii. Fotografia a stârnit un val de reacții / Foto
Unica.ro
Nicușor Dan, față în față cu ispita, la Chișinău! Cum s-au pozat împreună președintele României și Cristina Scarlevschi, ispită la Insula Iubirii. Fotografia a stârnit un val de reacții / Foto
Ce s-a întâmplat cu o fetiță de 10 ani care a plutit pe o saltea din Vama Veche până în Bulgaria. Detaliul care i-a lăsat mască pe toți...Ce a făcut unchiul ei
Viva.ro
Ce s-a întâmplat cu o fetiță de 10 ani care a plutit pe o saltea din Vama Veche până în Bulgaria. Detaliul care i-a lăsat mască pe toți...Ce a făcut unchiul ei
Parteneri
GALERIE FOTO: Mădălina Ghenea a cucerit covorul roșu de la Veneția! Ținuta ei a lăsat pe toată lumea fără cuvinte
TVMania.ro
GALERIE FOTO: Mădălina Ghenea a cucerit covorul roșu de la Veneția! Ținuta ei a lăsat pe toată lumea fără cuvinte
Prognoza meteo pentru 1- 29 septembrie. Atmosferă de vară cu temperaturi de peste 30 grade și ploi slabe
ObservatorNews.ro
Prognoza meteo pentru 1- 29 septembrie. Atmosferă de vară cu temperaturi de peste 30 grade și ploi slabe
După Andi Moisescu și Olivia Steer, încă o despărțire uluitoare în showbizul de la noi! Și-au spus adio când toți așteptau să-i vadă la altar.
Libertateapentrufemei.ro
După Andi Moisescu și Olivia Steer, încă o despărțire uluitoare în showbizul de la noi! Și-au spus adio când toți așteptau să-i vadă la altar.
Parteneri
Ruptură definitivă! Florin Răducioiu a anulat nunta și s-a despărțit de Andreea
GSP.ro
Ruptură definitivă! Florin Răducioiu a anulat nunta și s-a despărțit de Andreea
Andrei Burcă a numit dezavantajul vieții în China: „Încerc, dar e mai greu” » Cum arată orașul unde evoluează: e aproape cât Bucureștiul
GSP.ro
Andrei Burcă a numit dezavantajul vieții în China: „Încerc, dar e mai greu” » Cum arată orașul unde evoluează: e aproape cât Bucureștiul
Parteneri
Noi creșteri de TVA și de taxe din 2026? Premierul Bolojan, anunț de ultima oră
Mediafax.ro
Noi creșteri de TVA și de taxe din 2026? Premierul Bolojan, anunț de ultima oră
Ascunzătoarea lui Emil Gânj, găsită de polițiști! Ucigașul și-a construit un „adăpost” sub pământ
StirileKanalD.ro
Ascunzătoarea lui Emil Gânj, găsită de polițiști! Ucigașul și-a construit un „adăpost” sub pământ
Un nepalez a fost găsit în stare de inconștiență la marginea unui drum din Vaslui! Străinul a fost salvat la timp de un jandarm aflat în timpul liber
Wowbiz.ro
Un nepalez a fost găsit în stare de inconștiență la marginea unui drum din Vaslui! Străinul a fost salvat la timp de un jandarm aflat în timpul liber
Promo
Ameliorează durerea rapid in caz de entorsă
Advertorial
Ameliorează durerea rapid in caz de entorsă
Protejează-ți spatele cu aceste obiceiuri simple
Advertorial
Protejează-ți spatele cu aceste obiceiuri simple
Parteneri
Crimă șocantă în Mexic! Esmeralda, o vedetă TikTok, a fost găsită fără suflare într-o camionetă abandonată, alături de întreaga sa familie
Wowbiz.ro
Crimă șocantă în Mexic! Esmeralda, o vedetă TikTok, a fost găsită fără suflare într-o camionetă abandonată, alături de întreaga sa familie
VIDEO Cutremur de 6 grade cu peste 800 de morți. Alte sute de oameni, dați dispăruți și căutați sub dărâmături
StirileKanalD.ro
VIDEO Cutremur de 6 grade cu peste 800 de morți. Alte sute de oameni, dați dispăruți și căutați sub dărâmături
Un restaurant din Mehedinți a luat foc și o comună a rămas fără curent după ce un TIR a doborât doi stâlpi de electricitate
KanalD.ro
Un restaurant din Mehedinți a luat foc și o comună a rămas fără curent după ce un TIR a doborât doi stâlpi de electricitate

Politic

Ilie Bolojan, prima reacție despre varianta demisiei din funcția de premier: „Dacă nu se respectă ce am convenit, e greu să exercit poziția”
Politică 10:43
Ilie Bolojan, prima reacție despre varianta demisiei din funcția de premier: „Dacă nu se respectă ce am convenit, e greu să exercit poziția”
Ilie Bolojan a explicat pachetul 2 asumat în Parlament, după ce a amenințat cu demisia: „Propunerea Ministerului Dezvoltării era un fake”
Politică 10:35
Ilie Bolojan a explicat pachetul 2 asumat în Parlament, după ce a amenințat cu demisia: „Propunerea Ministerului Dezvoltării era un fake”
Parteneri
Parcare cu surprize, în București – tarife pestrițe, la pixul primarilor. Cât te costă, unde și de ce
Spotmedia.ro
Parcare cu surprize, în București – tarife pestrițe, la pixul primarilor. Cât te costă, unde și de ce
FCSB, gata să transfere fundașul revelație din SuperLiga: „Am discutat cu Gigi Becali și MM Stoica!”. Exclusiv
Fanatik.ro
FCSB, gata să transfere fundașul revelație din SuperLiga: „Am discutat cu Gigi Becali și MM Stoica!”. Exclusiv
O premieră medicală care poate salva vieți: Plămân de porc funcțional la om timp de 9 zile
Spotmedia.ro
O premieră medicală care poate salva vieți: Plămân de porc funcțional la om timp de 9 zile