Filmări cu simboluri, interzise prin lege

Unii utilizatori reali își afișează ostentativ simpatia prin haine cu însemnele partidului legionar „Totul pentru Țară” sau pentru fondatorul său, Corneliu Zelea Codreanu. Un exemplu este un șofer de autoturism care publică filmări cu el din cabină. În spatele său se vede clar un steag cu simbolul Gărzii de Fier, interzis de lege în spațiul public.

@morarum Totul pentru Țara !!🫡🇷🇴✊• #FYP, #foryou, #foryoupage • #viral, #tiktok, #trending, #tiktoktrend #creatorsearchinsights ♬ sonido original – Radiana Mihaela

@morarum “O națiune care nu-și respectă trecutul și obiceiurile creștine, un popor care-și pierde credinta și nu cultivă iubirea față de moșie și strămoșii săi este un popor condamnat la pieire” • #România • #MândruCăSuntRomân • #PatriotRomân • #IubescRomânia • #TricolorulÎnSuflet • #RomâniaFrumoasă • #RomâniadeAcasă • #GlorieRomâniei • #EroiRomâni • #RomâniaUnită • #SpiritRomânesc • #RomâniaÎnInimaMea • #RomâniaVeșnică • #ȚaraMeaDragă • #NeamȘiȚară ♬ original sound – Romanian Patriot

Clipurile cu acesta au fost publicate în perioada martie-iunie 2025, semn că platforma TikTok nu s-a autosesizat.

Alți internauți l-au transformat pe liderul legionar Corneliu Zelea Codreanu în personaj central al cultului personalității. Zeci de conturi afișează la fotografia de profil imagini cu acesta, fie cadre reale din diverse momente ale vieții sale, fie versiuni modificate în scop propagandistic.

Recomandări Ilie Bolojan a explicat pachetul 2 asumat în Parlament, după ce a amenințat cu demisia: „Propunerea Ministerului Dezvoltării era un fake”

Analiza arată că fenomenul nu se limitează la utilizatori români. Mișcarea este preluată și de conturi din alte țări, aparținând unor simpatizanți fasciști.

Conturi cu poza lui Corneliu Zelea Codreanu pe TikTok

Inclusiv videoclipuri generate cu inteligența artificială, avându-l în prim-plan pe Corneliu Zelea Codreanu care vorbeşte în Parlamentul României, circulă în voie pe platforma chinezească.

#romanian #presedinte #libertate #romaniamare #democratie ♬ original sound – Romanian Batty @romanian_batty Libertate este of iluzie. #romania🇷🇴

În comentariile clipurilor care fac apologia unor exponenți ai Mișcării Legionare apar frecvent abrevieri precum TLC („Trăiască Legiunea și Căpitanul”) sau CZC (Corneliu Zelea Codreanu). Alături de acestea, unii utilizatori folosesc emoticoane verzi care fac referire directă la porecla legionarilor români, „cămășile verzi”.

Recomandări Prima sentință în cazul dezvoltatorului imobiliar șantajat de fiul „Mamei Omida”, Viorel Motoi zis Gongoi: „M-ai câștigat ca dușman! Eu am inventat taxele de protecție”

Aceste comentarii, aparent inofensive, măresc vizibilitatea postării. Algoritmii o consideră relevantă și prin urmare, o afișează unui număr tot mai numeros de utilizatori.

Comentariile utilizatorilor la videoclipurile cu conținut legionar

Oficialii TikTok nu au răspuns la întrebările reporterului Libertatea până la publicarea acestui material.

CNA spune că nu are suficientă competență

Reprezentanții Consiliului Național al Audiovizualului (CNA) afirmă că nu pot elimina direct conținutul de pe internet, însă pot „transmite ordinele sale privind conținutul ilegal către furnizorii de servicii intermediare (de exemplu, YouTube, Facebook, TikTok etc.)”.

Instituția mai transmite că nu îi poate sancționa pe utilizatorii care împrăștie propagandă legionară, ci responsabilitatea revine exclusiv platformelor care își asumă conținutul distribuit de aceștia.

„Pentru a evita orice neînțelegere privind întinderea competențelor, precizăm că ordinele emise de CNA în temeiul art. 9 din DSA sunt măsuri adresate exclusiv furnizorilor de servicii intermediare (inclusiv platforme online foarte mari) și nu constituie sancțiuni aplicate utilizatorilor/creatorilor de conținut; CNA nu are acces și nu operează asupra conturilor individuale. Intervenția vizează strict conținutul calificat ca ilegal potrivit prevederilor Legii audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările și completările ulterioare, și se realizează numai după parcurgerea procedurii interne: sesizare/autosesizare, raport de monitorizare al direcției de specialitate și deliberarea/decizia Consiliului în ședință publică”, spune CNA.

Recomandări Ciprian Grumaz, expert tratate comerciale, după acordul dintre UE și SUA: „Europenii, din păcate, realizează des că nu se pot baza pe cel mai important partener comercial, nici măcar la nivel principial”

În ultimele opt luni ale anului, CNA a primit 217 petiții care au în conținutul lor cuvântul legionar

și 68 – fascist.

„În acest registru a fost implementată, în luna martie, o nouă selecție care vizează platformele.

Astfel, în perioada martie – august, pentru platforma TikTok au fost primite 52 de sesizări care

conțin cuvântul legionar și 13 care conțin cuvântul fascist”, au declarat reprezentanții instituției.

CNA a dispus ștergerea unor videoclipuri prolegionare

Din 2022, Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) are atribuții și asupra conținutului online, în special pentru materialele video difuzate pe platforme precum YouTube, TikTok, Facebook și altele. Acest lucru s-a produs în urma transpunerii în legislația națională a Directivei europene privind serviciile mass-media audiovizuale.

La începutul acestui an, CNA a decis ștergerea din mediul online a unui clip prezentat drept cultural, dar care este prolegionar și agresiv față de cei care nu iau apărarea Gărzii de Fier. Autorul este un anume Gică Manole, dar se intitulează profesor doctor și sunt postate pe conturile lui de social media, unde are sute de mii de vizualizări și reacții, scrie Ziare.com

Asemenea lui Gică Manole sunt alte 172 de conturi doar pe TikTok care răspândesc videoclipuri, simboluri cu Mișcarea Legionară sau cu exponenții acesteia.

Valentin Jucan, vicepreşedintele Consiliului Național al Audiovizualului (CNA), a admis într-un interviu pentru News.ro că România se află în mijlocul unui război informațional cu Rusia privind percepția românilor.

„Propaganda Rusiei urmăreşte, de trei luni încoace, schimbarea dorinţei românilor de a mai trăi într-o ţară democratică şi reorientarea opţiunilor prooccidentale ale populaţiei către o opţiune izolaţionistă. De fapt, ţinta subliminală, nerostită, dar prezentă, este reorientarea României către ieşirea din UE şi rămânerea în siajul Rusiei”, spune Jucan.

Vicepreşedintele CNA explică modul de operare al statului agresor, precum şi scopurile acestuia: subminarea încrederii românilor în instituții şi falsificarea adevărului.

„România este atacată în haită”

„Pentru realizarea acestor obiective, România este atacată în haită”, spune vicepreşedintele CNA, care dispune de datele centralizate la instituţia desemnată să monitorizeze activitatea în mass-media şi online. „Am fost atacaţi prin intermediul platformelor, am fost atacaţi cu boţi, am fost atacaţi folosindu-se deepfake, am fost atacaţi subminându-ni-se încrederea în instituţii – cu aportul instituţiilor şi al politicienilor, dar asta este o altă discuţie – am fost atacaţi prin compromiterea istoriei şi prin falsificarea adevărului“, afirmă Valentin Jucan, potrivit News.ro.

CNA nu a răspuns la întrebările reporterului privind prezența a cel puțin 172 de conturi care răspândesc în voie pe TikTok conținut legionar.

INSHR-EW: „Aplicarea legii este încă limitată”

Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România Elie Wiesel (INSHR-EW) admite că aplicarea legii este încă limitată. „Deși există instrumente legale clare, reacțiile sunt adesea punctuale și tardive, iar fenomenul continuă să se dezvolte în online”, spun reprezentanții institutului.

INSHR-EW vorbește de blocajele cu care se confruntă instituțiile atunci când vine vorba de monitorizarea mediului online, precum „lipsa unor instrumente adaptate platformelor noi, iar astfel conținutul se răspândește rapid prin videoclipuri scurte, meme-uri și coduri vizuale greu de detectat de algoritmii standard. Și dificultatea de a acționa rapid pe platforme cu sediul în afara țării, ceea ce, implicit, complică procedurile legale de eliminare rapidă a conținutului sau de identificare a autorilor”, declară INSHR-EW.

Totodată, Institutul atrage atenția privind fenomenul de banalizare, transformat în trend sau meme pe rețelele de socializare. „Este extrem de periculos. În rapoartele Institutului «Elie Wiesel» se arată că simbolurile și mesajele legionare apar frecvent sub formă de «trenduri» virale, glume sau elemente de cultură pop reinterpretate. Astfel, apar consecințe grave precum normalizarea ideologiei extremiste, recrutarea și radicalizarea latentă. Prin urmare, banalizarea prin «meme» sau «trend» reprezintă una dintre cele mai subtile, dar periculoase forme de difuzare a antisemitismului și propagandei legionare”, conform reprezentanților institutului.

Foto ilustrativ: Shuttestock

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE