Honor Magic 8 Pro review: din ce în ce mai bine pentru telefoanele flaghsip ale companiei chineze

După ani buni în care flagship-urile au crescut constant în preț, dar nu neapărat și în diferențele reale de experiență de utilizare, consumatorii par să fie mai atenți la detaliile care contează cu adevărat: autonomie, stabilitate, camere foto bune și un sistem de operare care să nu te-ncurce atunci când ți-e lumea mai dragă.

Magic 8 Pro nu este un telefon care încearcă să șocheze printr-un artificiu cu care să-ți ia ochii, ci mai degrabă e unul care încearcă să convingă printr-un pachet complet, construit metodic.

Partea din spate a telefonului Honor Magic 8 Pro. Foto: Claudiu Râpan / Libertatea

Este un telefon care transmite încă de la primul contact că vrea să se ia în serios. Nu încearcă să fie ceea ce nu e, nu mizează pe minimalism extrem și nici pe vreun design experimental. În acest sens, Magic 8 Pro pare mai degrabă un produs care simbolifică faza de maturitate în design și executare la care a ajuns Honor, care construiește pe baza succesului care au fost predecesorii săi din gama de vârf.

Design și calitatea build-ului

Magic 8 Pro nu este un telefon mic, dimensiunile sale fiind generoase, iar greutatea se simte imediat ce îl iei prima dată în mână. Totuși, distribuția acestei greutăți este bine echilibrată, iar marginile ușor curbate ajută la un grip ceva mai sigur decât te-ai aștepta la prima vedere. Spatele din sticlă și cadrul metalic creează o impresie de produs cu adevărat premium, nu doar unul care a avut de bifat ceva la acest capitol.

Partea din spate a telefonului Honor Magic 8 Pro. Foto: Claudiu Râpan / Libertatea

Insula foto, amplasată central, este imposibil de ignorat, mai ales prin prisma dimensiunilor sale. Nu este discretă și nici nu încearcă să te păcălească. Honor a transformat acest aspect, de-a lungul timpului, într-un element de identitate, fiind aproape o semnătură de design. Pentru unii dintre noi, acest lucru va fi un plus, pentru alții o alegere discutabilă, însă este clar că telefonul face eforturi serioase ca să nu treacă neobservat.

Ansamblul foto al lui Honor Magic 8 Pro. Foto: Claudiu Râpan / Libertatea

De altfel, o altă impresie pe care mi-a lăsat-o Magic 8 Pro este aceea că e genul de telefon pe care îl poți folosi fără emoții în viața de zi cu zi, fără să simți nevoia unei huse încă din prima zi. Nu este deloc fragil, deși are un aspect elegant, „plin de sticlă”.

Display-ul este unul dintre cele mai bune pe care le-am testat până acum

Ecranul este unul dintre cele mai importante elemente ale acestui telefon și, probabil, și unul dintre cele mai reușite. Panoul OLED de mari dimensiuni oferă o experiență vizuală excelentă, cu un nivel ridicat de luminozitate, culori saturate, dar nu agresive, numai bune pentru cineva ca mine, care consumă destul de mult conținut video pe ecranul smartphone-ului.

Honor Magic 8 Pro review: din ce în ce mai bine pentru telefoanele flaghsip ale companiei chineze

Rata de reîmprospătare adaptivă de 120Hz este implementată eficient și contribuie la o senzație constantă de fluiditate, fără a afecta inutil autonomia. Practic, telefonu decide când o urcă sau o coboară, pentru ca experiența să fie una mai naturală.

Navigarea prin sistemul de operare, scroll-ul în aplicații și consumul de conținut video, cum spuneam mai devreme, sunt zone în care Magic 8 Pro excelează fără efort. Este un ecran care caută și reușește să impresioneze prin coerența totală a experienței.

Ecranul lui Honor Magic 8 Pro. Foto: Claudiu Râpan / Libertatea

În utilizarea de zi cu zi, ecranul se dovedește confortabil pentru ochi, inclusiv în sesiuni lungi, iar ajustările automate de luminozitate funcționează bine în majoritatea scenariilor. Este un ecran care se apropie foarte mult de ce ar trebui, deja, să fie standardul în zona vârfurilor de gamă.

Stăm bine și la capitolul performanță

La nivel de performanță, Honor Magic 8 Pro se poziționează fără echivoc în zona de top. Procesorul este unul dintre cele mai puternice disponibile pentru telefoanele cu Android, iar acest lucru se simte în aproape orice situație. Aplicațiile pornesc instant, multitasking-ul este fluid, iar tranzițiile dintre task-urile tale de zi cu zi sunt lipsite de timpi morți.

Cu toate acestea, Magic 8 Pro nu este genul de telefon care „urlă a cai putere” dar este o unealtă foarte puternică pentru birou și acasă. Performanța este acolo când ai nevoie de ea, în rest, rămâne discretă în fundal. Cum spuneam, este o abordare matură, care va fi apreciată mai ales de utilizatorii care folosesc telefonul ca instrument principal de muncă office și divertisment. E un telefon „serios și puternic” dacă ar fi să-l descriu în două cuvinte.

Dar știm cu toții că mai e nevoie și de joacă în viețile noastre, iar în gaming telefonul face față fără probleme titlurilor mobile solicitante, cum ar fi Asphalt, Call of Duty sau PUBG, menținând un nivel stabil de performanță chiar și atunci când e vorba de sesiuni mai lungi.

Dar nu trebuie să mă crezi pe cuvânt, îți las mai jos un tabel care indică rezultatele obținute de Honor Magic 8 Pro în testele sintetice pe care le rulez pe orice telefon care-mi trece prin mână.

Antutu Benchmark2.507.524
PC Mark21.690
Geekbench 6 Multi-Core9.574
3D Mark Steel Nomad Light2.894
3D Mark Solar Bay Extreme1.155
3D Mark Solar Bay12.791
3D Mark Wild Life Extreme7.276

Capacitatea de răcire a șasiului lui Magic 8 Pro este bună, iar supraîncălzirea, deși apare, nu devine deranjantă. Nu este un telefon dedicat gaming-ului, dar nici nu „se sperie” de acest tip de scenariu de utilizare.

Sistem de operare fluid, dar care se inspiră destul de mult de la rivali

MagicOS vine cu o abordare diferită față de Android-ul aproape „stock” practicat de alți producători, iar ăsta e un lucru cât se poate de subiectiv, depinde cum preferi, până la urmă. Interfața este bogată în opțiuni, funcții și personalizări, iar Honor încearcă să integreze tot mai multe elemente bazate pe inteligență artificială.

Pentru unii utilizatori, această adevărată „avalanță AI” va fi un avantaj clar, oferind posibilitatea de a adapta telefonul foarte precis la propriul stil de utilizare. Pentru alții, mai ales cei care vin de pe smartphone-urile altor producători, interfața poate părea ușor încărcată, mai ales în primele zile. Din fericire, sistemul este bine optimizat, iar aceste elemente nu afectează performanța generală.

Un aspect important este stabilitatea. În utilizare zilnică, Magic 8 Pro nu are nici o problemă de acest fel, erorile lipsesc și avem parte de un comportament previzibil. Update-urile care vin sunt gândite să aducă funcționalitate, nu să reinventeze constant interfața, ceea ce contribuie la o experiență coerentă pe termen mediu.

Camera Foto: din ce în ce mai bună, de la an la an

Ansamblul camerelor foto este una dintre zonele în care Honor încearcă să-și afirme clar poziționarea pe segmentul flagship.

Turnul Ping’an pe timp de noapte, în Shenzen, China. Foto: Claudiu Râpan / Libertatea

Camera principală livrează fotografii detaliate, cu un bun control al culorilor și o dinamică largă în condiții de lumină bună. Imaginile sunt curate, echilibrate și ușor de folosit fără editare suplimentară, mai ales pentru cei care postează foarte mult pe rețelele sociale.

Panoramă cu partea de Est a orașului Shenzen, China. Foto: Claudiu Râpan / Libertatea

Iar camera tele este, probabil, cea mai interesantă piesă din acest puzzle. Zoom-ul optic oferă rezultate foarte bune, iar detaliile se păstrează surprinzător de bine chiar și atunci când il exploatezi la maximum. Este genul ăla de cameră care te încurajează să experimentezi.

O grădină din Xi’an, China. Foto: Claudiu Râpan / Libertatea

De asemenea, în lumină scăzută, rezultatele sunt bune, dar nu perfecte. Postprocesarea cu AI ajută mult, însă uneori imaginile pot părea ușor supra-procesate.

Peisaj de natură urbană din Shenzen, China. Foto: Claudiu Râpan / Libertatea

Video-ul este solid, dar nu este punctul forte absolut al telefonului. Pentru utilizare ocazională este mai mult decât suficient, însă creatorii de conținut vor observa limitele în ceea ce privește stabilizarea.

Peisaj de natură urbană din Xi’an, China. Foto: Claudiu Râpan / libertatea

Un alt element interesant în utilizarea camerei de pe Honor Magic 8 Pro este modul în care telefonul gestionează switch-ul între lentile.

Portret personal, realizat cu Honor Magic 8 Pro. Foto: Claudiu Râpan / Libertatea

Trecerea de la camera principală la ultra-wide sau telefoto este, în cele mai multe situații, coerentă din punct de vedere cromatic, fără diferențe bruște de temperatură de culoare sau expunere.

Poarta de intrare a orașului vechi Xi’an, China. Foto: Claudiu Râpan / Libertatea

Este un detaliu care poate părea minor, dar care contează pentru utilizatorii care fotografiază des și vor o experiență pe care să se poată baza. Honor pare să fi lucrat mai atent la calibrare decât la generațiile anterioare, iar acest lucru se reflectă într-un set de imagini mai uniforme, indiferent de lentila folosită.

Scenă de teatru din Xi’an, China. Foto: Claudiu Râpan / Libertatea

De asemenea, componenta de procesare bazată pe inteligență artificială joacă un rol important, dar nu este una agresivă, ceea ce e un plus binevenit la această generație, față de cele anterioare. Magic 8 Pro încearcă să corecteze scenele dificile fără să transforme poza într-un produs artificial.

Detalii de pe acoperișul unei clădiri tradițional chinezești din Xi’an, China. Foto: Claudiu Râpan / Libertatea

În majoritatea cazurilor, intervenția AI este una subtilă. Cerul este echilibrat, zonele umbrite sunt deschise moderat, iar detaliile sunt scoase în evidență fără a exagera claritatea.

Un soldat de teracotă de lângă Xi’an, China. Foto: Claudiu Râpan / Libertatea

Există situații în care procesarea poate părea ușor prea intensă, mai ales în fotografiile de noapte, însă per ansamblu abordarea este una matură, care lasă impresia că Honor a ales să prioritizeze naturalețea în detrimentul spectaculosului artificial.

Detalii de pe acoperișul unei clădiri tradițional chinezești din Xi’an, China. Foto: Claudiu Râpan / Libertatea

Autonomie excelentă

Bateria este, fără îndoială, alături de ecran, unul dintre cele mai solide argumente ale lui Magic 8 Pro. Capacitatea mare, de 6270 mAh pentru varianta comercializată în Europa, combinată cu un management eficient al energiei, permite telefonului să treacă fără probleme de o zi întreagă de utilizare intensă. În scenarii mai echilibrate, autonomia se apropie de două zile, ceea ce este remarcabil pentru un flagship de dimensiunea asta.

În plus, Încărcarea rapidă adaugă un argument suplimentar tot la acest capitol, Magic 8 Pro fiind capabil de fast charge la 100W pe fir și 80W wireless. Chiar și zece minute la priză pot oferi suficientă energie pentru ore bune de utilizare.

Concluzie

Honor Magic 8 Pro este un smartphone foarte bine construit. Un flagship care mizează pe echilibru, autonomie, performanță și camere versatile, mai degrabă decât pe artificii de marketing. Este genul de device care își dovedește valoarea în timp, și pe care nimeni nu cred că ar regreta dacă l-ar cumpăra. E plasat bine pe segmentul flagship și bifează toate punctele cheie necesare unui astfel de telefon. El e comercializat în România la un preț de aproximativ 6.000 de lei.

Cum spuneam, pentru utilizatorii care își doresc un telefon premium complet și puternic, Magic 8 Pro este o opțiune solidă. Nu este pentru cei care caută cel mai subțire telefon sau cel mai extravagant design, ci pentru cei care vor o unealtă serioasă de lucru și entertainment.

Politic

Dacian Dragoș, judecător CCR, a câștigat la Curtea de Apel București și în al doilea dosar în care i-a fost contestată numirea, după 3 amânări. La fel și Mihai Busuioc
Politică 13:55
Dacian Dragoș, judecător CCR, a câștigat la Curtea de Apel București și în al doilea dosar în care i-a fost contestată numirea, după 3 amânări. La fel și Mihai Busuioc
De ce a amânat CCR a cincea oară verdictul la pensiile speciale ale magistraților. Are legătură cu Lia Savonea
Politică 12:38
De ce a amânat CCR a cincea oară verdictul la pensiile speciale ale magistraților. Are legătură cu Lia Savonea
