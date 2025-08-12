Acesta se remarcă prin designul ultra-subțire, cu o grosime de doar 8,8 mm, fiind cel mai subțire smartphone pliabil din lume, conform anunțului companiei. Acesta a devansat în top Samsung Galaxy Z Fold7, precedentul „campion” la subțirime.

Potrivit HONOR, Magic V5 este disponibil pentru achiziție în România la un preț de pornire de 9.999 lei.

Design și performanță pentru HONOR Magic V5

HONOR Magic V5 are un design ultra-subțire și o greutate redusă de 217 grame. Device-ul este echipat cu o baterie de capacitate mare, de 5.820 mAh, utilizând tehnologia cu siliciu-carbon.

Performanța este asigurată de platforma Qualcomm Snapdragon 8 Elite Mobile, oferind capabilități AI avansate. Rezistența la praf și apă este certificată prin standardele IP58 și IP59.

HONOR Magic V5: Sistem de camere avansat

Magic V5 vine cu un sistem de camere AI Falcon, care include o cameră periscop telefoto de 64MP, o cameră principală de 50MP, dar și o cameră ultra-wide de 50MP.

Acestea sunt optimizate prin HONOR Image Engine, oferind funcții precum AI Enhanced Portrait și AI Super Zoom.

Productivitate și creativitate

Telefonul dispune de un ecran interior de 7,95 inci și unul exterior de 6,43 inci, ambele compatibile cu stylus. Funcția Multi-Flex Mode permite utilizarea simultană a trei aplicații.

HONOR Magic V5 vine preinstalat cu Google Gemini, oferind asistență AI pentru diverse sarcini. De asemenea, producătorul chinez a implementat o metodă rapidă de acces la Gemini prin dubla atingere a spatelui telefonului.

Honor Magic V5: Conectivitate și compatibilitate

HONOR Share facilitează transferul de fișiere între diverse platforme, inclusiv Android, iOS, macOS și Windows.

Smartphone-ul oferă compatibilitate extinsă cu formate de documente profesionale.

Disponibilitate și oferte pentru HONOR Magic V5

Telefonul este disponibil în trei culori: Ivory White, Black și Dawn Gold.

Până la 31 august, cumpărătorii pot beneficia de o reducere de până la 300 de euro la achiziționarea oricărui model Magic V5 din magazinele partenere.

