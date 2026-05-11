Demisia lui Andris Spruds a fost anunțată duminică de premierul leton Evika Silina, care a subliniat că atât ea, cât și publicul și-au pierdut încrederea în acest profesor de relații internaționale membru al partidului Progresiștilor. Evika Silina este liderul alianței de centru-dreapta Noua Unitate.

Andris Spruds a fost înlocuit cu colonelul Raivis Melnis.

Sirenele de raid aerian au răsunat săptămâna trecută în trei regiuni din Letonia din cauza a două drone venite din Rusia. Una dintre drone s-a prăbușit într-un rezervor al companiei East-West Transit, la Rezekne (estul Letoniei), și a provocat un incendiu.

„Incidentul cu dronele (…) a demonstrat clar că conducerea politică a industriei de apărare nu și-a îndeplinit promisiunea unui cer sigur deasupra țării noastre. Aceasta este o responsabilitate uriașă, care necesită rezultate clare”, a spus Evika Silina.

Premierul leton a menționat că sectorul apărării primește o finanțare echivalentă cu aproape 5% din PIB. Spruds însuși a declarat că mijloacele de apărare ale Letoniei „sunt la un nivel ridicat”. „Mai este mult de lucru? Da, dar armata letonă, împreună cu aliații săi, este gata azi să apere Letonia”, a estimat el.

Premierul Letoniei a anunțat demisia ministrului apărării cu puțin timp înainte ca acesta să țină o conferință de presă. În timpul discuției cu jurnaliștii, Spruds a susținut că a demisionat din propria inițiativă și că remarcile prim-ministrului au fost „jocuri politice”.

Andris Spruds a fost numit ministru al apărării în septembrie 2023. Înainte de a se alătura funcției publice, a ocupat mult timp funcția de șef al Institutului Leton de Politică Externă. Activitatea sa de ministru fusese criticată anterior din cauza altor două incidente cu drone.

Spruds a declarat că dronele pătrunse recent în Letonia ar fi ucrainene și au intrat accidental în țara membră NATO și UE.

Această versiune a fost confirmată de ministrul ucrainean de externe Andrîi Sîbiha. „Anchetele au dovedit că incidentul a fost rezultatul utilizării deliberate de către Rusia a mijloacelor de război electronic pentru a devia dronele ucrainene de la țintele din Federația Rusă”, a transmis șeful diplomației ucrainene prin intermediul contului său de X.

Ucraina este pregătită să coopereze cu statele baltice și Finlanda pentru a preveni incidente similare, inclusiv prin desfășurarea de specialiști ucraineni și „consolidarea protecției spațiului aerian al prietenilor noștri”, a scris Sîbiha.

