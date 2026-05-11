În ziua nunții Andreei Bălan cu Victor Cornea, atenția fanilor s-a îndreptat și către relația pe care sportivul o are cu cele două fiice ale artistei, Ella și Clara.

„Dragă Victor,

Ai venit în viața noastră cu multă bucurie și ne-ai oferit multă iubire și empatie. Ne place mult cum te joci cu noi. Veselia și energia ta calmă cu care ne echilibrezi. Mulțumim că ai grijă de mama noastră și de noi. Te iubim mult”, a fost mesajul emoționant transmis de Ella și Clara.

De-a lungul timpului, Andreea Bălan a publicat mai multe imagini și momente petrecute împreună cu Victor Cornea și fetițele sale, iar apropierea dintre ei a fost remarcată de urmăritorii din mediul online.

Clara și Ella au o relație apropiată cu Victor Cornea și îi spun „tata”

Recent, Victor Cornea a participat la un eveniment organizat la școala Clarei cu ocazia Zilei Tatălui. Artista a postat pe Instagram mai multe imagini și videoclipuri surprinse în timpul activității. Într-unul dintre clipuri, Andreea Bălan o întreabă pe Clara: „Îți place vreo activitate pe care o faci cu tata Victor?”

Răspunsul fetiței a atras imediat reacții din partea fanilor. „Mie îmi place de tata Victor că se joacă cu noi, e forțos, ne ridică, e jucăuș și e frumos”, a spus Clara.

Printre imaginile publicate de Andreea Bălan s-a aflat și un desen realizat de Clara, în care apar un tată și o fetiță văzuți din spate, purtând tricouri personalizate cu mesajele „I love daughter” și „I love dad”. În desen apare și un balon în formă de inimă, simbol al relației apropiate dintre cei doi.

Tot pe InstaStory, artista a publicat și o fotografie cu o felicitare scrisă de mână de Clara pentru Victor Cornea. „Dragă tati Victor, tu ești eroul meu. Te iubesc foarte mult. Clara”, este mesajul transmis de fetiță. Seria postărilor a fost completată și de un alt desen realizat de Clara, decorat cu inimioare și cu numele „Clara” și „Victor”.

Ella și Clara au purtat rochițe identice la nunta mamei lor

Duminică, 10 mai 2026, Andreea Bălan și Victor Cornea și-au unit destinele în fața lui Dumnezeu, în cadrul unei ceremonii organizate pe malul Lacului Buftea.

Pe lângă aparițiile mirilor, atenția invitaților și a fanilor din mediul online s-a îndreptat și către Ella și Clara, fiicele artistei din fosta căsnicie cu George Burcea. Cele două fetițe au purtat rochițe identice, roz, din satin, cu croială amplă și detalii elegante. Ținutele au fost accesorizate cu funde albe supradimensionate în zona bustului și aplicații strălucitoare.

Ella și Clara și-au completat aparițiile cu mănuși albe scurte și coafuri lejere, potrivite vârstei lor. În imaginile publicate online, Andreea Bălan poate fi văzută admirându-și fiicele înainte de ceremonie.

„Iubita mea, ce frumoasă ești! Ești superbă, iubita mea, ești cea mai frumoasă!”, i-a spus Andreea Bălan fiicei sale celei mari.

„Iubita mea, ești frumoasă, te iubesc!”, i-a transmis artista și mezinei sale.

